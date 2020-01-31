Как в Днепре проверить свою кредитную историю и избежать отказов в банках

Многие жители Днепра сталкиваются с отказами, когда речь заходит о повышении кредитного лимита или получении кредита.

80% отказов происходят как раз из-за того, что кредитная история заемщика испорчена. Подробнее о том, как не столкнуться с трудностями в процессе принятия решения о выдаче кредита – расскажет OBOZREVATEL.

Как проверить свою кредитную историю nashibanki.com.ua

По данным Министерства финансов Украины, если вы обратились в банк, чтобы получить деньги в кредит или повысить кредитный лимит на карте, а банк ответил отказом –вероятнее всего, причина отказа кроется в вашем кредитном рейтинге. Он есть у каждого клиента, который уже приходил за займом в банки.

О кредитном рейтинге

Предположим, вы подали заявку на получение кредита. При поступлении вашего запроса все факторы риска анализирует специальная скоринговая система банка или финансовой компании. Скоринг – используемая банками система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять вам кредит.

Система работает очень просто: ваш кредитный рейтинг повышается, если вы вовремя погашаете займ, и снижается, когда платеж по кредиту просрочен или образовалась задолженность. Также неблагоприятно на рейтинг влияют частые обращения в микрофинансовые организации (которые выдают небольшие кредиты под большой процент) или же наличие большого количества кредитов, одновременно открытых в разных банках.

Кредитные бюро в Украине: сколько хранится ваша кредитная история

В кредитной истории хранится информация обо всех кредитах, которые вы получали, и, главное, о своевременности их погашения. Данные о заемщиках сегодня собирают несколько кредитных бюро. Информацию им поставляют банки, страховые и лизинговые компании, кредитные союзы и другие финучреждения. Среди самых больших кредитных бюро:

– Украинское бюро кредитных историй (УБКИ);

– Международное бюро кредитных историй (МБКИ);

– Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ);

– Украинское кредитное бюро (УКБ).

К примеру, кредитная история в базе данных Украинского бюро кредитных историй хранится 10 лет с момента погашения займа. А данные о непогашенных кредитах – неограниченное время. В разделе "Реестр запросов" можно посмотреть, кто проверял вашу кредитную историю. Доступ к ней имеют только те компании, которые получили ваше согласие.

Как можно проверить свою кредитную историю

Ознакомится со своей кредитной историей полезно по трем простым причинам:

- узнать свой кредитный рейтинг;

- избежать процентов по закрытому кредиту, когда несколько неоплаченных гривен спустя годы превращаются в баснословные суммы. Многие клиенты банков не доплачивают копейки, а потом сталкиваются с отказами;

- удостовериться, что мошенники не зарегистрировали кредиты на ваше имя. Особенно часто это случается в вопросе микрокредитов, от чего страдает не только ваш кошелек, но и кредитная история.

Есть несколько способов, как это сделать:

1. На сайте Украинского бюро кредитных историй (УБКИ)

База УБКИ содержит 68 млн кредитных историй. Проверить свою можно в режиме онлайн или получить данные по почте. Это легко сделать дистанционно. Для этого нужно отправить копию паспорта и идентификационного кода, а также заявление на кредитный отчет.

Раз в год такая услуга предоставляется бесплатно. Следующий запрос будет стоить 50 гривен. За деньги можно использовать дополнительные сервисы:

– приложение "Кредитная история" УБКИ для Android и iOs;

– приложение либо интернет-банкинг Приват24 - в разделе "Кредитный рейтинг" (для клиента любого банка, данные которого есть в базе УБКИ);

По желанию вы можете получить безлимитный доступ к своему рейтингу и кредитной истории, подключив услугу "СтатусКонтроль". Она открывает доступ ко всем кредитным отчетам и предусматривает смс-информирование в случае любых изменений в кредитной истории. Но платить придется регулярно – 500 гривен в год.

Перед новым займом важно закрыть все вопросы УБКИ

2. На сайте Международного бюро кредитных историй (МБКИ)

МБКИ сохранит в своей базе 20 млн кредитных историй. Получить свой кредитный отчет можно онлайн, оформив заявку на сайте. Обработка запроса будет стоить всего 25 гривен. Альтернатива – почта или курьерская служба.

Для запроса придется подготовить пакет документов: нотариально заверенные, с подписью владельца, копии паспорта и идентификационного кода, а также заявление на получение данных.

Один раз в год услуга будет бесплатной. Для этого придется приехать в офис бюро с оригиналами документов. Через два рабочих дня получите кредитный отчет в бумажном виде.

3. На сайте Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ)

ПВБКИ, как и другие бюро, дает возможность бесплатно проверить свою кредитную историю. Но вам обязательно нужно явиться в офис с оригиналами документов. Есть и платный путь. Можете подать запрос, заполнив анкету с идентификационными данными на сайте. Такое удовольствие обойдется в 50 гривен. Кредитный отчет придет в письме по указанному вами адресу.

Альтернатива – электронный кабинет. Персональный кабинет рассчитан на систематические обращения клиента и взаимодействие с бюро, поэтому предусматривает тарифный план. Мониторинг кредитной истории стоит от 95 до 390 гривен на полгода.

4. На сайте Украинского кредитного бюро (УКБ)

Полный кредитный отчет УКБ стоит 36 гривен. Получить его можно по почте. Один раз в год бюро оказывает такую услугу бесплатно.

Единый реестр кредитных историй поможет узнать, если ли ваша кредитная история в бюро, которое вас интересует. Для этого на сайте следует ввести свой идентификационный код, электронную почту и символьный код, подтверждающий, что вы не робот. Ответ придет на указанный адрес электронной почты.

Почему банки отказывают в кредите lb.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине получить кредит станет сложнее.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!