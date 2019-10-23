Индекс борща в Днепре: сколько кастрюль можно сварить на минимальную зарплату

Борщ - одно из самых любимых блюд на украинском столе.

OBOZREVATEL расскажет, сколько борща можно приготовить на минимальную зарплату украинца.

Индекс борща в Днепре klopotenko.com

Борщ - основное первое блюдо украинской кухни. Оно по заслуге получило широкое международное распространение и признание. Борщ считается настоящим национальным наследием и практически каждая хозяйка в Днепре готовит его довольно часто.

Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.

Для примера возьмем рецепт классического борща: 300 грамм свинины, 500 грамм картошки, 500 грамм буряка, 200 грамм морковки, 300 грамм капусты, 200 грамм лука, 90 грамм томатной пасты, 200 грамм сметаны. Из данного количества продуктов можно приготовить 5 литров борща - то есть, 10 порций.

Отталкиваться будем от средних цен в супермаркетах Днепра:

Свинина 300 грамм - 36,00 грн;

Картофель 500 грамм – 6,50 грн;

Томатная паста 70 грамм – 6,00 грн;

Капуста – 13, 80 грн;

Фасоль – 21, 00 грн;

Буряк – 4, 60 грн;

Лук 200 грамм – 2, 50 грн;

Морковь 200 грамм – 1,15 грн;

Сметана 200 грамм – 5, 80 грн.

Если исходить из этого рецепта, в 2019 году стоимость пяти литров борща составляет 97, 95 грн. Соответственно, на 1 минимальную зарплату можно приготовить 42 кастрюли борща.

Индекс борща в Днепре OBOZREVATEL

Интересные факты об украинском борще

- Существует более 70 составленных и описанных рецептов красного борща, самым сложным и самым дорогим из которых считается "Киевский борщ". Для него варится бульон из говядины, свинины и баранины и кроме обязательных составляющих в него добавляется хлебный квас.

- В Полтаве варят борщ на основе куриного бульона и обязательно кладут галушки, традиционные для своего региона.

- На Житомирщине борщ имеет две разновидности: "коростенский" на сухофруктах и "полесский" с вялеными грибами.

- Галичане в древности готовили очень жидкий борщ, без картофеля, а только из свеклы, приправляя зажаркой и добавляя для кислоты яблочный или вишневый сок.

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- В классический Украинский борщ в самом конце варки обязательно кладут свежее свиное сало, толченое с чесноком, солью и зеленью, снимают кастрюлю с огня, накрывают крышкой, дают борщу настояться не менее получаса (если дольше, то лучше) и только тогда его подают.

Борщ - любимое блюдо на украинском столе

Яна Коваль

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