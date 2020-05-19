Импортное или наше: на сколько отличаются цены на продукты в Днепре

Карантин в Днепре внес свои коррективы во многие сферы. Конечно же, в первую очередь изменения коснулись цен на продукты питания.

О том, какие продукты подорожали – расскажет OBOZREVATEL.

Как меняются цены на продукты в Днепре

По данным Государственной службы статистики Украины, за последние несколько месяцев в Днепре и области выросли цены на многие продукты питания. Так, в ведомстве сообщают, что больше всего за январь-апрель 2020 года повысились цены на такие овощи и фрукты:

Стоимость лука выросла на 105,1% – до 18,5 грн за килограмм;

Стоимость яблок выросла на 18,1% – до 27,4 гривен за килограмм против 16,62 грн в январе. Кроме того, цены на яблоки в Днепре выше указанной максимальной черты. В супермаркетах стоимость украинских яблок – 34-37 гривен, на рынках – 33 гривны.

Яблоки стали дороже за последние несколько месяцев

Стоимость картофеля также выросла – с 13,13 грн\кг в январе 2020 года до 14,75 грн\кг в апреле 2020 года. В магазинах, супермаркетах и на рынках цены на картофель намного выше, чем показатели Госстата: от 19 до 34 гривен за килограмм в зависимости от сорта и сезона. К примеру, стоимость 1 кг молодой картошки, выращенной в Украине, варьируется от 21 до 33 гривен. Экспорт, Египет – от 19,95 гривен, а привезенная из Азербайджана картошка обойдется в 24,95 грн за килограмм.

Картофель стал дороже

После карантина все должно наладиться

Овощи, которые привезли из-за границы, дешевле в днепровских супермаркетах

Стоимость молодого картофеля на рынке варьируется от 21 до 30 гривен

Как рассказал днепровский экономический эксперт Михаил Крапивко, ситуация с нестабильными ценами связана с карантином:

"В период жестких карантинных ограничений образовалась монополия 4-5 продуктовых сетей, а поставщики подняли цены. Кроме того, закрыли рынки, поэтому цены в супермаркетах стали выше".

По мнению специалиста, поднятие цен на рынках – вынужденная мера:

"Сейчас, при первой волне послабления карантина, продуктовые рынки вновь начали работать. Но их работа происходит не на полную мощность, товарооборот стал меньше, поэтому предприниматели компенсируют эти моменты наценкой. Для них это вынужденная мера. Если в ближайшее время запустят транспорт – торговля начнет жить в обычном режиме и цены будут падать", – добавил экономический эксперт Михаил Крапивко.

Именно по этой причине сейчас цены на маленьких и больший рынках Днепра выросли, но все же ниже цен в крупных супермаркетах. К слову, импортные овощи даже дешевле, чем те, которые выросли на украинских полях.

Так, стоимость розовых томатов (Украина) в супермаркетах Днепра стартует от 62 гривен. На рынках аналогичный овощ (экспорт) обойдется в 45-58 гривен. Цена за 1 килограмм украинских огурцов – 37-45 гривен. На рынках – 30-32 гривны за килограмм.

Овощи стали достаточно дорогими

Огурцы выгоднее покупать на рынке

Овощи на рынках дешевле

У предпринимателей нет другого выхода, цены приходится повышать

Цена на огурцы в АТБ

Для нормализации цен нужно дождаться конца карантина

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, где в Днепре с помощью одного заявления оформить документы на ребенка.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся