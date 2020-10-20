Хэллоуин 2020: образы на праздник и куда пойти в Днепре

В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы будут отмечать международный праздник Хэллоуин, который ассоциируется с потусторонними силами. В Украине, в том числе и Днепре, не отстают от традиций. Ежегодно люди приобретают интересные костюмы, обустраивают жилье под тематику праздника и готовят вкусные необычные блюда.

Какие образы можно подобрать на Хэллоуин, их стоимость и куда пойти на праздник в Днепре – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Наряды на Хэллоуин

Праздник совсем скоро, поэтому самое время подобрать тематический наряд. В Днепре можно купить новый костюм, взять в аренду или же б/у.

В магазинах и на различных порталах есть возможность найти образ на любой вкус – как на взрослых, так и на детей. Пиратов, вампиров, врачей, ведьм, чертей и много других вариантов предлагают горожанам.

Так, средняя стоимость тематического костюма на взрослого человека в Днепре составляет от 300 до 1 000 гривен. Все зависит от Вашего выбора и размеров.

Наряды на Хэллоуин mehelen.com

Наряды на Хэллоуин party-box.com.ua

Аренда подобных нарядов обойдется около 250-350 гривен. Отметим, что при этом необходимо будет оставить залог – от 100 до 500 гривен.

Стоимость костюмов на Хэллоуин для детей немного меньше – от 250 до 700 гривен. Если Вы хотите взять наряд в аренду, то в нашем городе это обойдется от 250 гривен и выше – цена зависит от выбора. И, конечно, нужно будет оставить залог.

Если Вы не хотите сильно тратиться и по-скромному отметить этот праздник, то можно приобрести б/у костюм. Выбор очень велик и по доступным ценам. Средняя стоимость тематического наряда – от 100 гривен и выше.

Наряды на Хэллоуин OLX

Наряды на Хэллоуин OLX

Наряды на Хэллоуин OLX

Куда пойти в Днепре

В этот вечер в городе запланировано несколько тематических вечеринок в честь праздника. Так, днепряне могут посетить интересные концерты, экскурсии или даже Бал вампиров.

Сектор Газа кавер вечер Halloween

30 октября в популярном заведении "Mахно Паб" пройдет Halloween Punk Party вместе с группой "Педаль Достоевского". Вас ожидает программа кавер-шоу "Сектор Газа". Начало вечеринки в 20:00.

Для брони столика и за подробной информацией обращайтесь по телефону: 097 785-21-72.

Сектор Газа кавер вечер Halloween Gorod.dp.ua

Бал вампиров во дворце Потемкина

30 и 31 октября жителей Днепра приглашают посетить Бал вампиров во дворце Потемкина.

Здесь Вас встретят призраки Екатерины II и Григория Потемкина. Кроме того, Вы сможете полностью погрузиться в историю дворца, пройтись таинственными коридорами, где Вас будут ожидать ведьмы и черти. Все это будет сопровождаться музыкой.

Также Вы увидите отрывок из произведения Николая Гоголя "Вий" в исполнении театра студии "Маски". А в конце выпьете колдовского зелья и получите в подарок-оберег от злых сил.

Начало в 17:00 и 19:00. Экскурсия продлится 1,5 часа. Отметим, что в связи с карантином количество мест ограничено. Поэтому записаться нужно предварительно по телефону: 096-925-62-79.

Бал вампиров во дворце Потемкина Gorod.dp.ua

Этот таинственный и загадочный праздник можно также отметить в кругу друзей и близких. Соберитесь вместе и отправьтесь в какое-нибудь уютное заведение, где будет царить атмосфера Хэллоуина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что иностранные бренды запустили новый тренд и представили сексуальные образы для Хэллоуина на тему коронавируса.