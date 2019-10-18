Главная Новости
18 октября • обновлено в 14:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр в деталях

Хэллоуин 2019: как в Днепре отметить страшный праздник

554 Читать материал на украинском

Хэллоуин – самый загадочный и удивительный праздник. В этом году его отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Как отпраздновать Хэллоуин в Днепре? Где взять костюм и сделать необычный грим? Об этом OBOZREVATEL расскажет ниже.

Хэллоуин в Днепре

Хэллоуин в Днепре

В преддверии Хэллоуина, местные магазины и супермаркеты уже активно готовятся к празднованию. Популярные заведения начинают украшать символами загадочного праздника, а на полках продают декор и элементы к образу.

Новости
Маникюр на Хэллоуин-2019: страшно красивые идеи дизайна ногтей
В магазинах уже продают декорации

В магазинах уже продают декорации

Сколько стоит образ на Хэллоуин в Днепре

В Днепре найти костюм на популярный праздник – не проблема. Существует множество студий, где можно купить или взять напрокат любой понравившийся образ. Варианты есть как для детей, так и для взрослых.

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Кроме этого, костюм можно перекупить у других людей. Цена зависит от Вашего выбора – от 100 до 600 гривень.

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Иногда попадаются нестандартные образы.

Нестандартный костюм

Нестандартный костюм

В студиях Днепра есть множество костюмов на любой вкус. Цена проката колеблется от 250 до 400 гривень. Но при этом Вам нужно внести залог за костюм – от 500 до 800 гривень.

Новости
Хэллоуин 2019: как привлечь деньги, здоровье, удачу
Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Также костюм на Хэллоуин можно взять напрокат в элементах или модифицировать его. Стоимость такого проката договорная и зависит от комплектации.

Костюм для детей

Костюм для детей

Грим на Хэллоуин – неотъемлемая часть образа. В Днепре профессиональные визажисты могут неплохо заработать на этом. Стоимость грима зависит от сложности работы. В основном, цена колеблется от 300 до 600 гривень.

Новости
Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей
Грим на Хэллоуин

Грим на Хэллоуин

Грим на Хэллоуин

Грим на Хэллоуин

К образу на Хэллоуин также важны аксессуары. Страшные маски, интересные шляпки и даже серьги в виде скелетов можно купить от 100 до 850 гривень.

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Новости
Где погулять на Хэллоуин: ТОП-5 мистических мест Киева

Так, общая стоимость образа на Хэллоуин обойдется около 700-800 гривень. Конечно, можно сэкономить и своими руками сделать необычный костюм из старых ненужных вещей, а в открытом доступе есть возможность научиться делать грим в домашних условиях. Тогда праздник получится намного дешевле.

Где в Днепре отметить Хэллоуин

В Днепре вечеринки в честь популярного праздника отмечают с размахом и очень креативно. Подобные мероприятия в городе будут проходить три дня – 31 октября, 1 и 2 ноября.

Место проведения праздника найти в Днепре не так уж и сложно. Стоит отметить, что Вам придется потратить немалые деньги.

Так, чтобы развлечь на Хэллоуин своего ребенка, нужно заплатить 200-300 гривень за детский билет, и 50-100 гривень за взрослый. Но при этом Вас ожидают красочные фотозоны, вкусные столы, развлекательная программа и масса позитивных эмоций.

В популярных заведениях Днепра на Хэллоуин запланирован ряд мероприятий. Чтобы отметить ярко и незабываемо праздник в крупных заведениях города, Вам следует заранее выбрать место и забронировать стол. Цена депозита со стола (на 4-5 человек) колеблется от 2000 до 3000 гривень. Если Вы не планируете сидеть за столом, а проводить время на танцполе или возле бара, то это Вам обойдется около 300-500 гривень.

Хэллоуин

Хэллоуин

Relax.ua

Также в Днепре можно дешево, но весело отметить Хэллоуин. К примеру, Вы можете собраться с друзьями и устроить дома костюмированную вечеринку. Для этого следует взять напрокат тематический костюм, приготовить декорации собственными руками, испечь или купить вкусности, а также придумать различные игры и развлечения для всей компании.

На это все Вам придется потратиться только на образ и вкусности для праздника – около 200-350 гривень.

Необычные блюда на Хэллоуин

Необычные блюда на Хэллоуин

YouTube

Хэллоуин в других странах

В Украине Хэллоуин начали отмечать совсем недавно, но в зарубежных странах это довольно таки популярный праздник с множеством традиций и обрядов.

В Америке наиболее популярная традиция на Хэллоуин – это раздавать детям сладости. В канун праздника детвора в тематических костюмах ходит по домам и говорит: "Конфеты или смерть?". Если никто в доме не откроет или не даст детям сладости, то хозяина ждет неприятность. Дети могут измазать чем-то дверную ручку дома, разбить об дверь яйцо и тому подобное.

Хэллоуин

Хэллоуин

Корреспондент.net

В Днепре тоже можно использовать популярные традиции на Хэллоуин. Конечно, не все люди смогут понять Ваши действия, но это неплохой повод, чтобы повеселиться.

София Ковнир

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Хэллоуин" на OBOZREVATEL.

Тема
Хэллоуин
Место
Украина Днепр
Тег
праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel