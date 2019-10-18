Хэллоуин 2019: как в Днепре отметить страшный праздник

Хэллоуин – самый загадочный и удивительный праздник. В этом году его отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Как отпраздновать Хэллоуин в Днепре? Где взять костюм и сделать необычный грим? Об этом OBOZREVATEL расскажет ниже.

Хэллоуин в Днепре

В преддверии Хэллоуина, местные магазины и супермаркеты уже активно готовятся к празднованию. Популярные заведения начинают украшать символами загадочного праздника, а на полках продают декор и элементы к образу.

В магазинах уже продают декорации

Сколько стоит образ на Хэллоуин в Днепре

В Днепре найти костюм на популярный праздник – не проблема. Существует множество студий, где можно купить или взять напрокат любой понравившийся образ. Варианты есть как для детей, так и для взрослых.

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Кроме этого, костюм можно перекупить у других людей. Цена зависит от Вашего выбора – от 100 до 600 гривень.

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Иногда попадаются нестандартные образы.

Нестандартный костюм

В студиях Днепра есть множество костюмов на любой вкус. Цена проката колеблется от 250 до 400 гривень. Но при этом Вам нужно внести залог за костюм – от 500 до 800 гривень.

Костюм на Хэллоуин

Костюм на Хэллоуин

Также костюм на Хэллоуин можно взять напрокат в элементах или модифицировать его. Стоимость такого проката договорная и зависит от комплектации.

Костюм для детей

Грим на Хэллоуин – неотъемлемая часть образа. В Днепре профессиональные визажисты могут неплохо заработать на этом. Стоимость грима зависит от сложности работы. В основном, цена колеблется от 300 до 600 гривень.

Грим на Хэллоуин

Грим на Хэллоуин

К образу на Хэллоуин также важны аксессуары. Страшные маски, интересные шляпки и даже серьги в виде скелетов можно купить от 100 до 850 гривень.

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Аксессуары на Хэллоуин

Так, общая стоимость образа на Хэллоуин обойдется около 700-800 гривень. Конечно, можно сэкономить и своими руками сделать необычный костюм из старых ненужных вещей, а в открытом доступе есть возможность научиться делать грим в домашних условиях. Тогда праздник получится намного дешевле.

Где в Днепре отметить Хэллоуин

В Днепре вечеринки в честь популярного праздника отмечают с размахом и очень креативно. Подобные мероприятия в городе будут проходить три дня – 31 октября, 1 и 2 ноября.

Место проведения праздника найти в Днепре не так уж и сложно. Стоит отметить, что Вам придется потратить немалые деньги.

Так, чтобы развлечь на Хэллоуин своего ребенка, нужно заплатить 200-300 гривень за детский билет, и 50-100 гривень за взрослый. Но при этом Вас ожидают красочные фотозоны, вкусные столы, развлекательная программа и масса позитивных эмоций.

В популярных заведениях Днепра на Хэллоуин запланирован ряд мероприятий. Чтобы отметить ярко и незабываемо праздник в крупных заведениях города, Вам следует заранее выбрать место и забронировать стол. Цена депозита со стола (на 4-5 человек) колеблется от 2000 до 3000 гривень. Если Вы не планируете сидеть за столом, а проводить время на танцполе или возле бара, то это Вам обойдется около 300-500 гривень.

Хэллоуин Relax.ua

Также в Днепре можно дешево, но весело отметить Хэллоуин. К примеру, Вы можете собраться с друзьями и устроить дома костюмированную вечеринку. Для этого следует взять напрокат тематический костюм, приготовить декорации собственными руками, испечь или купить вкусности, а также придумать различные игры и развлечения для всей компании.

На это все Вам придется потратиться только на образ и вкусности для праздника – около 200-350 гривень.

Необычные блюда на Хэллоуин YouTube

Хэллоуин в других странах

В Украине Хэллоуин начали отмечать совсем недавно, но в зарубежных странах это довольно таки популярный праздник с множеством традиций и обрядов.

В Америке наиболее популярная традиция на Хэллоуин – это раздавать детям сладости. В канун праздника детвора в тематических костюмах ходит по домам и говорит: "Конфеты или смерть?". Если никто в доме не откроет или не даст детям сладости, то хозяина ждет неприятность. Дети могут измазать чем-то дверную ручку дома, разбить об дверь яйцо и тому подобное.

Хэллоуин Корреспондент.net

В Днепре тоже можно использовать популярные традиции на Хэллоуин. Конечно, не все люди смогут понять Ваши действия, но это неплохой повод, чтобы повеселиться.

София Ковнир

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