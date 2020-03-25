Городская утопия: как выглядит Днепр во время карантина

В связи с пандемией коронавируса, на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение продлить карантин до 24 апреля. Уже сегодня улицы Днепра стали пустыми и безлюдными.

О том, как выглядят центральные улицы Днепра во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Как выглядит Днепр во время карантина

Кроме того, что карантин продлили на дополнительные 30 дней, уже с 27 марта в Днепре ограничат доступ горожан к общественному транспорту и сократят 90% маршрутов. Пользоваться общественным транспортом смогут только те, у кого будут специальные пропуски, по ним проезд станет бесплатным. Такой билет могут получить только сотрудники критической инфраструктуры:

Медицинские сотрудники;

Полицейские;

Спасатели;

Сотрудники коммунальной инфраструктуры;

Работники аптек;

Работники хлебозаводов;

Некоторые работники пищевой промышленности;

Круг людей, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города.

Карантин в Днепре продлится до 24 апреля МОН Украины

Во время карантина улицы Днепра стали безлюдными, так как большая часть горожан проводят время в своих квартирах и домах. Многие не согласны с решением властей, но стоит помнить, что безопасность – превыше всего.

У курьеров много работы

Центральная площадь стала практически безлюдной

Оставайтесь дома, не подвергайте жизнь опасности

Горожане выходят только в магазин за продуктами или в аптеку

Все торговые точки также ушли на карантин

Безопасность - превыше всего

На парковках часто не хватает свободных мест, но не сегодня

В городе тишина

Уже с этой пятницы общественный транспорт временно перестанет работать в обычном режиме

Карантин - время обезопасить себя и своих близких

Не стоит выходить из дома без особой потребности

Набережная абсолютно пустая

Карантин продлится на 30 дней дольше

Из-за карантина в Украине субсидии увеличат на 300 гривен

За соблюдением особого транспортного режима будут следить правоохранители

Мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами

Карантин - не отпуск или каникулы

Ездить на общественном транспорте можно будет только с пропуском

Самое время дочитать забытую книгу или посмотреть хороший фильм

В Днепр доставили тысячи экспресс-тестов на коронавирус

При плохом самочувствии срочно обратитесь к врачу

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;

Не паникуйте. Все будет хорошо!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, есть ли ажиотаж в супермаркетах Днепра.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!