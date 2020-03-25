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27 марта • обновлено в 17:37
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/ Днепр в деталях

Яна Коваль

Городская утопия: как выглядит Днепр во время карантина

2.2т
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В связи с пандемией коронавируса, на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение продлить карантин до 24 апреля. Уже сегодня улицы Днепра стали пустыми и безлюдными.

О том, как выглядят центральные улицы Днепра во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

Как выглядит Днепр во время карантина

Как выглядит Днепр во время карантина

Кроме того, что карантин продлили на дополнительные 30 дней, уже с 27 марта в Днепре ограничат доступ горожан к общественному транспорту и сократят 90% маршрутов. Пользоваться общественным транспортом смогут только те, у кого будут специальные пропуски, по ним проезд станет бесплатным. Такой билет могут получить только сотрудники критической инфраструктуры:

  • Медицинские сотрудники;

  • Полицейские;

  • Спасатели;

  • Сотрудники коммунальной инфраструктуры;

  • Работники аптек;

  • Работники хлебозаводов;

  • Некоторые работники пищевой промышленности;

  • Круг людей, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города.

Карантин в Днепре продлится до 24 апреля

Карантин в Днепре продлится до 24 апреля

МОН Украины

Во время карантина улицы Днепра стали безлюдными, так как большая часть горожан проводят время в своих квартирах и домах. Многие не согласны с решением властей, но стоит помнить, что безопасность – превыше всего.

У курьеров много работы

У курьеров много работы

Центральная площадь стала практически безлюдной

Центральная площадь стала практически безлюдной

Оставайтесь дома, не подвергайте жизнь опасности

Оставайтесь дома, не подвергайте жизнь опасности

Горожане выходят только в магазин за продуктами или в аптеку

Горожане выходят только в магазин за продуктами или в аптеку

Все торговые точки также ушли на карантин

Все торговые точки также ушли на карантин

Безопасность - превыше всего

Безопасность - превыше всего

На парковках часто не хватает свободных мест, но не сегодня

На парковках часто не хватает свободных мест, но не сегодня

В городе тишина

В городе тишина

Уже с этой пятницы общественный транспорт временно перестанет работать в обычном режиме

Уже с этой пятницы общественный транспорт временно перестанет работать в обычном режиме

Карантин - время обезопасить себя и своих близких

Карантин - время обезопасить себя и своих близких

Не стоит выходить из дома без особой потребности

Не стоит выходить из дома без особой потребности

Набережная абсолютно пустая

Набережная абсолютно пустая

Карантин продлится на 30 дней дольше

Карантин продлится на 30 дней дольше

Из-за карантина в Украине субсидии увеличат на 300 гривен

Из-за карантина в Украине субсидии увеличат на 300 гривен

За соблюдением особого транспортного режима будут следить правоохранители

За соблюдением особого транспортного режима будут следить правоохранители

Мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами

Мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами

Карантин - не отпуск или каникулы

Карантин - не отпуск или каникулы

Ездить на общественном транспорте можно будет только с пропуском

Ездить на общественном транспорте можно будет только с пропуском

Самое время дочитать забытую книгу или посмотреть хороший фильм

Самое время дочитать забытую книгу или посмотреть хороший фильм

В Днепр доставили тысячи экспресс-тестов на коронавирус

В Днепр доставили тысячи экспресс-тестов на коронавирус

При плохом самочувствии срочно обратитесь к врачу

При плохом самочувствии срочно обратитесь к врачу

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

  • Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

  • Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

  • Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

  • Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

  • Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

  • Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;

  • Не паникуйте. Все будет хорошо!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, есть ли ажиотаж в супермаркетах Днепра.

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Автор
Яна Коваль
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Днепр
Теги
дороги карантин новости
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