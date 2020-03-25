Городская утопия: как выглядит Днепр во время карантина

В связи с пандемией коронавируса, на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение продлить карантин до 24 апреля. Уже сегодня улицы Днепра стали пустыми и безлюдными.
О том, как выглядят центральные улицы Днепра во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.
Как выглядит Днепр во время карантина
Кроме того, что карантин продлили на дополнительные 30 дней, уже с 27 марта в Днепре ограничат доступ горожан к общественному транспорту и сократят 90% маршрутов. Пользоваться общественным транспортом смогут только те, у кого будут специальные пропуски, по ним проезд станет бесплатным. Такой билет могут получить только сотрудники критической инфраструктуры:
Медицинские сотрудники;
Полицейские;
Спасатели;
Сотрудники коммунальной инфраструктуры;
Работники аптек;
Работники хлебозаводов;
Некоторые работники пищевой промышленности;
Круг людей, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города.
Карантин в Днепре продлится до 24 апреля
МОН Украины
Во время карантина улицы Днепра стали безлюдными, так как большая часть горожан проводят время в своих квартирах и домах. Многие не согласны с решением властей, но стоит помнить, что безопасность – превыше всего.
У курьеров много работы
Центральная площадь стала практически безлюдной
Оставайтесь дома, не подвергайте жизнь опасности
Горожане выходят только в магазин за продуктами или в аптеку
Все торговые точки также ушли на карантин
Безопасность - превыше всего
На парковках часто не хватает свободных мест, но не сегодня
В городе тишина
Уже с этой пятницы общественный транспорт временно перестанет работать в обычном режиме
Карантин - время обезопасить себя и своих близких
Не стоит выходить из дома без особой потребности
Набережная абсолютно пустая
Карантин продлится на 30 дней дольше
Из-за карантина в Украине субсидии увеличат на 300 гривен
За соблюдением особого транспортного режима будут следить правоохранители
Мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами
Карантин - не отпуск или каникулы
Ездить на общественном транспорте можно будет только с пропуском
Самое время дочитать забытую книгу или посмотреть хороший фильм
В Днепр доставили тысячи экспресс-тестов на коронавирус
При плохом самочувствии срочно обратитесь к врачу
Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:
Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;
Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно;
Не паникуйте. Все будет хорошо!
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