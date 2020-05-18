Где в Днепре с помощью одного заявления оформить документы на ребенка

В Днепре появилась услуга "Е-Малятко", благодаря которой молодым родителям не нужно бегать по инстанциям, чтобы оформить детские документы.

Подробнее о том, как воспользоваться услугами сервиса в Днепре – расскажет OBOZREVATEL.

Как работает услуга Е-Малятко в Днепре shutterstock

"Е-Малятко" – это первая в Украине комплексная площадка, при создании которой применен принцип объединения услуг согласно жизненной ситуации. Сегодня появилась возможность получить услугу с помощью одного заявления, поданному не только в учреждения здравоохранения, где родился ребенок, но и также в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГСы) и центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

"Е-Малятко" не создан как отдельный сайт – это комплексная система цифровых услуг, которые входят в общегосударственный онлайн-сервис "Дія" и могут быть получены как через интернет, так и в оффлайн-режиме.

Система работает очень просто:

1. Родители через электронный кабинет у себя дома идентифицируют свое лицо электронным ключом и подают одну заявку, в которой указано имя ребенка и те услуги, которые они хотят получить.

2. Заявку прорабатывают соответствующие государственные органы, а родители получат услугу без необходимости посещать различные государственные учреждения, тратя время на очереди.

"Е-Малятко" включает такие услуги:

оформление свидетельства о рождении ребенка;

регистрация места жительства (прописка) ребенка;

назначение денежных выплат при рождении ребенка;

оформление документов для подписания декларации с педиатром;

регистрация ребенка в Государственном реестре физлиц-плательщиков налогов (получение ИНН);

получение номера регистрации ребенка в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР);

оформление удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

определение отцовства ребенка, мать которого не пребывает в официальном браке;

подтверждение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

Подать заявку на услугу можно в онлайн-режиме Дія

Как воспользоваться услугой

Воспользоваться услугой "Е-Малятко" мать или отец ребенка могут, используя один из следующих способов:

подать электронное заявление в роддоме или перинатальном центре (для новорожденных);

подать электронное заявление в Центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или РАГС;

с помощью мобильного телефона (смартфона) через приложение онлайн-услуг "Дія";

на сайте веб-портала "Дія" (для прописки детей до возраста 14 лет).

Информирование заявителя о предоставлении услуги или отказе в удовлетворении электронного заявления осуществляется одним из следующих средств:

с помощью смс-сообщения;

путем отправки письма по электронной почте;

через мобильный приложение "Дія" в смартфоне.

Куда обращаться в Днепре, чтобы воспользоваться сервисом "Е-Малятко"

Как рассказала заместитель директора департамента экономического развития Днепропетровской ОГА Елена Личманенко, воспользоваться удобным сервисом молодые родители Днепра могут в:

Областном перинатальном центре;

Больнице имени Мечникова;

Центре матери и ребенка им. Руднева;

Городской больнице №9;

Роддоме №1;

Днепровской Центральной районной больнице.

"Всего на оформление заявления и документов онлайн молодые родители тратят до 20 минут. Уже при выписке получают свидетельство о рождении ребенка".

Услуга "Е-Малятко" доступна и в отделах РАГС. Достаточно обратиться по нужному вам адресу и подать одно заявление:

Амур-Нижнеднепровский район – пр. Слобожанский, 15. Телефон: (056) 767-20-41, (056) 767-20-45;

Индустриальный район – пр. Слобожанский, 14. Телефон: (056) 767-20-56;

Новокодакский район – ул. Данила Галицкого, 31 (базовое помещение); ул. Старый Путь, 5 (отдельное помещение – для жителей жилых районов Диевка, Сухачевка и Таромское). Телефон: (066) 683-80-78;

Самарский район – ул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056) 767-20-57;

Соборный район – площадь Шевченко, 7. Телефон: (066) 008-61-06;

Центральный район – ул. Сичеславская Набережная, 10. Телефон: (068) 683-53-45;

Чечеловский район – пр. Пушкина, 67. Телефон: (056) 767-21-02;

Шевченковский район – пр. Гагарина, 112. Телефон: (056) 767-20-58.

Система помогает упросить процесс получения документов, достаточно 1 раз зарегистрироваться Дія

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