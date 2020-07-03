Где в Днепре принимают вторсырье: официальные пункты и цены
Утилизировать собранную стеклотару, макулатуру или другие отходы, получая за это деньги, сейчас не проблема. Для этого в Днепре работают десятки пунктов приема вторсырья.
О том, где они расположены и когда в Днепре появятся новые пункты – расскажет OBOZREVATEL.
В Днепре до конца года планируют установить первые шесть муниципальных пунктов приема вторичного сырья. Пока речь идет об их обустройства в трех районах города – Чечеловском, Индустриальном и Самарском. Позже – и во всех других.
Как рассказал директор департамента экологической политики Днепровского городского совета Олег Семенко, Днепр – один из первых городов в Украине, который начал работу по сортировке мусора, еще не дожидаясь принятия Закона Украины и Национальной стратегии обращения с отходами.
Где в Днепре откроют муниципальные пункты приема вторсырья
"Мы уже работаем над воплощением пилотного проекта по открытию новых пунктов. Туда жители смогут отдавать различные виды сырья, в том числе пластмассу, стекло. Это будет большой контейнер с отделами и специальным прессом. По заполнению перевозчик будет вывозить все накопленное. Таким образом, это будет реальное действие в сортировке мусора. К тому же, такие пункты уменьшат нагрузку на контейнерные баки", – акцентировал Олег Семенко.
Установить муниципальные пункты планируют до конца текущего года по таким адресам:
Улица Каверина, возле Каверинского рынка;
Улица Космонавтов 4-А;
Улица Академика Янгеля, 3;
Улица Извилистая, в районе ТРЦ "Приозерный";
Улица Семафорная, район поселка Нижнеднепровск-Узел.
Будут ли получать жители Днепра деньги за сдачу вторсырья в новых пунктах – пока неизвестно. Первые пункты приема мэрия планирует открыть уже в октябре, даже если правительство не поддержит соответственный законопроект.
Где сегодня в Днепре можно сдать вторсырье
Пока муниципальные пункты приема вторсырья в разработке, жители Днепра могут сдать ресурсы для их переработки в официальных частных пунктах приема.
На сегодня в Днепре действуют 15 пунктов, которые принимают макулатуру, полимеры и стеклотару:
Компания "ЭКоВторГрупп" – проспект Слобожанский, 20, территория Метизного завода;
ООО "Вторма 2" – улица Руденка, 53; улица Производственная, 6 (Самаровка);
ООО "Втормет" – улица Яснополянская, 1;
ООО "Радалин" – Донецкое шоссе, 7;
Компания "Втор-Днепр" – улица Курчатова, 10 (въезд автовокзала);
ООО "Днепрвторма" – улица Академика Белелюбского, 58;
ООО "Дефа" – улица Литейная, 6;
Предприятие "Днепрметалл" – улица Кондратюка, 7;
ООО "Укрметполимер" – Березинская, 8-А; переулок Вольный, 12; улица Данила Галицкого, 23-А; улица Малиновского 36-Г; Проспект Калнышевского, 34; проспект Хмельницкого, 222.
Прием вторичного сырья в Днепре: цены
Вторсырье в Днепре можно сдать как самостоятельно, так и вызвав специалистов. Большинство компаний предоставляют услуги по вывозу макулатуры при условии, что сдается более 100 кг отходов. Вторсырье должно быть упаковано и увязано для удобства транспортировки.
Цены зависят от нескольких важных факторов, которые необходимо учитывать в обязательном порядке:
количество вторсырья;
тип сырья;
его состояние;
вид упаковки вторичной продукции.
В среднем, стоимость колеблется в таких пределах:
Макулатура, 1 кг – 2-2,20 гривен;
Банка ж\б, 1 кг – 12-14 гривен;
Твердая пленка, 1 кг – 7-8 гривен;
Цветная пленка, 1 кг – 3-3,15 гривен;
Стрейч-пленка, 1 кг – 3-3,50 гривен;
Полиэтилен (пакеты из супермаркетов, другие пакеты), 1 кг – 1 гривна;
Канистры из-под химии, 1 кг – 3 гривны;
Бутылочки от моющих средств, шампуней, гелей, 1 кг – 3 гривны;
Лом, пластик (к примеру, пластиковые ведра и тазики), 1 кг – 0,80-1 гривна;
Лом, ящики (к примеру, ящики от алкогольных изделий, мяса или молока), 1 кг – 2-2,30 гривен;
Стеклобой бесцветный, 1 кг – 11 гривен;
Стеклянные бутылки – от 1 грн до 2 грн за единицу.
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