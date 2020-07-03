Где в Днепре принимают вторсырье: официальные пункты и цены

Утилизировать собранную стеклотару, макулатуру или другие отходы, получая за это деньги, сейчас не проблема. Для этого в Днепре работают десятки пунктов приема вторсырья.

О том, где они расположены и когда в Днепре появятся новые пункты – расскажет OBOZREVATEL.

В Днепре до конца года планируют установить первые шесть муниципальных пунктов приема вторичного сырья. Пока речь идет об их обустройства в трех районах города – Чечеловском, Индустриальном и Самарском. Позже – и во всех других.

Как рассказал директор департамента экологической политики Днепровского городского совета Олег Семенко, Днепр – один из первых городов в Украине, который начал работу по сортировке мусора, еще не дожидаясь принятия Закона Украины и Национальной стратегии обращения с отходами.

Где в Днепре откроют муниципальные пункты приема вторсырья

"Мы уже работаем над воплощением пилотного проекта по открытию новых пунктов. Туда жители смогут отдавать различные виды сырья, в том числе пластмассу, стекло. Это будет большой контейнер с отделами и специальным прессом. По заполнению перевозчик будет вывозить все накопленное. Таким образом, это будет реальное действие в сортировке мусора. К тому же, такие пункты уменьшат нагрузку на контейнерные баки", – акцентировал Олег Семенко.

Установить муниципальные пункты планируют до конца текущего года по таким адресам:

Улица Каверина, возле Каверинского рынка;

Улица Космонавтов 4-А;

Улица Академика Янгеля, 3;

Улица Извилистая, в районе ТРЦ "Приозерный";

Улица Семафорная, район поселка Нижнеднепровск-Узел.

Будут ли получать жители Днепра деньги за сдачу вторсырья в новых пунктах – пока неизвестно. Первые пункты приема мэрия планирует открыть уже в октябре, даже если правительство не поддержит соответственный законопроект.

Сейчас в городе работают 15 пунктов pixabay

Где сегодня в Днепре можно сдать вторсырье

Пока муниципальные пункты приема вторсырья в разработке, жители Днепра могут сдать ресурсы для их переработки в официальных частных пунктах приема.

На сегодня в Днепре действуют 15 пунктов, которые принимают макулатуру, полимеры и стеклотару:

Компания "ЭКоВторГрупп" – проспект Слобожанский, 20, территория Метизного завода;

ООО "Вторма 2" – улица Руденка, 53; улица Производственная, 6 (Самаровка);

ООО "Втормет" – улица Яснополянская, 1;

ООО "Радалин" – Донецкое шоссе, 7;

Компания "Втор-Днепр" – улица Курчатова, 10 (въезд автовокзала);

ООО "Днепрвторма" – улица Академика Белелюбского, 58;

ООО "Дефа" – улица Литейная, 6;

Предприятие "Днепрметалл" – улица Кондратюка, 7;

ООО "Укрметполимер" – Березинская, 8-А; переулок Вольный, 12; улица Данила Галицкого, 23-А; улица Малиновского 36-Г; Проспект Калнышевского, 34; проспект Хмельницкого, 222.

Пункты приема вторичного сырья в Днепре Департамент экологической политики Днепровского городского совета

Прием вторичного сырья в Днепре: цены

Вторсырье в Днепре можно сдать как самостоятельно, так и вызвав специалистов. Большинство компаний предоставляют услуги по вывозу макулатуры при условии, что сдается более 100 кг отходов. Вторсырье должно быть упаковано и увязано для удобства транспортировки.

Цены зависят от нескольких важных факторов, которые необходимо учитывать в обязательном порядке:

количество вторсырья;

тип сырья;

его состояние;

вид упаковки вторичной продукции.

В среднем, стоимость колеблется в таких пределах:

Макулатура, 1 кг – 2-2,20 гривен;

Банка ж\б, 1 кг – 12-14 гривен;

Твердая пленка, 1 кг – 7-8 гривен;

Цветная пленка, 1 кг – 3-3,15 гривен;

Стрейч-пленка, 1 кг – 3-3,50 гривен;

Полиэтилен (пакеты из супермаркетов, другие пакеты), 1 кг – 1 гривна;

Канистры из-под химии, 1 кг – 3 гривны;

Бутылочки от моющих средств, шампуней, гелей, 1 кг – 3 гривны;

Лом, пластик (к примеру, пластиковые ведра и тазики), 1 кг – 0,80-1 гривна;

Лом, ящики (к примеру, ящики от алкогольных изделий, мяса или молока), 1 кг – 2-2,30 гривен;

Стеклобой бесцветный, 1 кг – 11 гривен;

Стеклянные бутылки – от 1 грн до 2 грн за единицу.

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