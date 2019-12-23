Где в Днепре отдохнуть на новогодний уик-энд

До главного торжества уходящего года осталась всего неделя. Многие задаются вопросом – где же провести праздничные выходные?

OBOZREVATEL расскажет, какие новогодние мероприятия будут радовать жителей Днепра.

Где провести новогодние выходные в Днепре feerie.com.ua

Каток на площади Героев Майдана

Каток площадью 2 тыс. кв. метров работает с 10:00. В первой половине дня (до 12:00) при наличии собственных коньков – свободный вход на локацию. В остальное время за вход со своими коньками нужно заплатить 40 гривень. Вход на каток с арендой коньков в будние дни до 18:00 – 65 гривень, после 18:00 – 90 гривень. В выходные и праздники покататься тоже можно за 90 гривень.

Кроме того, в будни жители Днепра и гости города могут полтора часа бесплатно заниматься с тренером в группе.

Сеанс длится 40 минут и вмещает около 250 посетителей. Кататься можно как на собственных коньках, так и на арендованных в пункте проката. Работает локация в активном режиме всю зиму, вплоть до температуры +15 весной.

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Открытие новогодних елок

Не успели на презентацию главной елки города? Не беда, ведь празднично отметить открытие новогодней красавицы можно столько раз, сколько душа пожелает. Так, каждый район Днепра подготовил свои локации и некоторые из них станут активными в ближайшие дни:

24 декабря с 16:30 до 20:00 – открытие новогодней елки в Амурском парке;

24 декабря с 17:00 – открытие районной елки в Соборном районе по адресу Бульвар Славы, 5;

25 декабря с 18:00 до 21:00 – открытие новогодней елки в парке Зеленый Гай;

26 декабря с 16:00 до 19:00 – открытие новогодней елки в сквере Ивана Старова (что на площади Соборной);

27 декабря в 15:00 – открытие районной елки на смотровой площадке на улице Маршала Малиновского.

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Праздничные концерты

24 и 25 декабря – праздничные концерты на площади Героев Майдана. Программа будет длиться до трех часов каждый день. Участвовать будут артисты городских и областных коммунальных коллективов;

С 25 декабря до 1 января с 10:00 до 18:00 – рождественский фестиваль в парке Шевченко;

С 28 - 29 декабря с 17:00 до 19:00 – предновогодние развлечения в парке Новокодакском;

1 января 2020 года с 17:00 до 19:00 – новогодние развлечения в парке Новокодакском.

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Новогодние ярмарки

Уже сегодня новогодняя ярмарка на Европейской площади и площади Героев Майдана днем и вечером радует жителей Днепра. С 21-го декабря по 7 января жителям города доступны фотозоны, фудкорты, праздничная программа и вкусная еда. В ночь с 31 декабря на 1 января, на площадь Героев Майдана, горожане смогут вместе встретить наступающий 2020-й год. В программе - выступление DJ, праздничная программа, конкурсы и розыгрыши призов. Накануне Рождества, 6 января, на площади Героев Майдана горожан ждет праздничная программа, главный гость - Олег Скрипка, а также “Le Grand Orchestra”.

С 18 по 30 декабря в Passage Mall на 1 этаже проходит новогодняя ярмарка декора от лучших мастеров Украины, где вы можете вдохновиться и отдохнуть. Кроме того, есть шанс ознакомиться со стильным декором на новогодние праздники и выиграть призы.

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