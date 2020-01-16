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16 января • обновлено в 16:09
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София Ковнир

Где в Днепре оставить домашнего питомца на время отпуска: услуги и цены

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Часто бывают ситуации, когда срочно нужно уехать, а своего домашнего любимца не на кого оставить. Так, в Днепре есть множество вариантов, куда можно отдать пушистика для передержки, где о нем с трепетом будут заботиться.

Какие услуги предоставляют места для передержек животных в Днепре, и сколько это стоит – подробно расскажет OBOZREVATEL.

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Домашние питомцы

Домашние питомцы

Фармацевт Практик

Гостиницы для животных

В Днепре своего домашнего питомца на время могут приютить специальные гостиницы для животных. Ваш любимец будет в тепле и уюте, накормлен и окружен любовью и лаской.

Гостиницы предоставляют качественные услуги, но стоимость передержек – разная.

Так, многие гостиницы оказывают услуги передержки домашних животных в условиях, максимально приближенных к домашним и естественным природным.

За животными ухаживают сотрудники, которые имеют значительный опыт общения с пушистиками.

Ваши любимцы будут жить в вольерах, которые оборудованы специальным образом, учитывая потребности каждого вида животного. Так, для собак есть площадки для выгула, для кошек – домики в вольерах, а также деревянные конструкции, на которых можно чистить коготки.

Кроме этого, в подобных гостиницах питомцев кормят по расписанию. Здесь предоставляют только качественные и натуральные продукты для животных. Отметим, что если Ваш любимец предпочитает другие виды корма, то Вы можете отказаться от этого питания и предоставить свой корм.

Передержка животных

Передержка животных

Бесплатка

Если вдруг Вашему пушистику понадобится медицинская помощь, то в гостиницах всегда есть ветеринарный врач, который следит за содержанием питомцев, проверяет наличие медицинских документов перед поступлением в гостиницу, и в любой момент может оказать помощь.

Отметим, что перед поступлением в гостиницу для животных в Днепре необходимо предоставить ветеринарный паспорт питомца с прививками, а также оплатить услуги передержки.

Так, в одной из гостиниц стоимость услуг выглядит следующим образом:

  • Для собак – декоративные – 150 гривен в сутки; крупные – 200 гривен в сутки;

  • Для кошек – 100 гривен в сутки;

  • Другие животные – по договоренности.

Передержка животных

Передержка животных

Отметим, что в эту стоимость входит двухразовое питание домашних любимцев, 2-х–3-х разовый выгул по 1 часу.

Также в Днепре есть элитные гостиницы для животных премиум-класса.

Здесь передержка питомца будет значительно дороже, но и с дополнительными услугами, за которые тоже придется доплатить.

Так, стоимость содержания пушистика обойдется в 220 гривен в день. Отметим, что есть возможность передержки в номере эконом – 150 гривен в день.

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Передержка животных

Передержка животных

Кроме этого, гостиница предоставляет следующие услуги:

  • Возможность наблюдать за питомцем через сайт компании в любое время – 220 гривен;

  • Стрижка – 350 гривен.

В стоимость проживания входит:

  • Ежедневная уборка номера;

  • Смена наполнителя;

  • Питьевая вода;

  • Привычное кормление;

  • Прогулки на территории гостиницы;

  • Ежедневные игры с персоналом гостиницы;

  • Наличие телевизионных каналов для животных;

  • Аквариум с живыми рыбками.

Передержка животных

Передержка животных

Также в премиум-гостиницах предоставляют услуги ветеринарного врача, чистку ушей, протирание глаз, уход за шерстью и полостью рта.

Передержка животных

Передержка животных

Для оформления питомца в гостиницу необходимо иметь при себе:

  • Паспорт владельца животного для заключения договора на временное содержание и дополнительного соглашения по обслуживанию;

  • Ветеринарный паспорт животного с прививками;

  • Питомец должен быть обработан от кожных паразитов;

  • Любимец должен быть здоровым, не иметь инфекционных заболевания или хронических болезней;

  • Привычные домашние вещи, игрушки питомца.

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Ветеринарный паспорт

Ветеринарный паспорт

Кот, пёс и я

Зооняня

Если Вы хотите сэкономить, но при этом отдать на передержку своего любимца в надежные руки, то в Днепре можно легко найти зооняню.

Зооняней может стать любой человек, который любит животных, умеет о них заботиться, правильно ухаживать, а также имеет много места для расположения питомца.

Передержка животных

Передержка животных

За Збручем

Стоимость передержки разная и зависит от самого исполнителя. Средняя цена – 80-100 гривень в день.

В эту стоимость входит уютное и большое пространство для домашнего любимца, прогулки, питание по расписанию. Чаще всего в Днепре такие услуги предлагают опытные люди в этом деле, которые гарантируют идеальную заботу о домашнем любимце.

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Передержка животных в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые исследовали способность кошек к распознаванию человеческой речи. Они пришли к выводу, что коты понимают свои имена, но они им безразличны. Исследование проводилось методом "привыкания-отвыкания".

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
животные
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