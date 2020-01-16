Где в Днепре оставить домашнего питомца на время отпуска: услуги и цены

Часто бывают ситуации, когда срочно нужно уехать, а своего домашнего любимца не на кого оставить. Так, в Днепре есть множество вариантов, куда можно отдать пушистика для передержки, где о нем с трепетом будут заботиться.
Какие услуги предоставляют места для передержек животных в Днепре, и сколько это стоит – подробно расскажет OBOZREVATEL.
Домашние питомцы
Фармацевт Практик
Гостиницы для животных
В Днепре своего домашнего питомца на время могут приютить специальные гостиницы для животных. Ваш любимец будет в тепле и уюте, накормлен и окружен любовью и лаской.
Гостиницы предоставляют качественные услуги, но стоимость передержек – разная.
Так, многие гостиницы оказывают услуги передержки домашних животных в условиях, максимально приближенных к домашним и естественным природным.
За животными ухаживают сотрудники, которые имеют значительный опыт общения с пушистиками.
Ваши любимцы будут жить в вольерах, которые оборудованы специальным образом, учитывая потребности каждого вида животного. Так, для собак есть площадки для выгула, для кошек – домики в вольерах, а также деревянные конструкции, на которых можно чистить коготки.
Кроме этого, в подобных гостиницах питомцев кормят по расписанию. Здесь предоставляют только качественные и натуральные продукты для животных. Отметим, что если Ваш любимец предпочитает другие виды корма, то Вы можете отказаться от этого питания и предоставить свой корм.
Передержка животных
Бесплатка
Если вдруг Вашему пушистику понадобится медицинская помощь, то в гостиницах всегда есть ветеринарный врач, который следит за содержанием питомцев, проверяет наличие медицинских документов перед поступлением в гостиницу, и в любой момент может оказать помощь.
Отметим, что перед поступлением в гостиницу для животных в Днепре необходимо предоставить ветеринарный паспорт питомца с прививками, а также оплатить услуги передержки.
Так, в одной из гостиниц стоимость услуг выглядит следующим образом:
Для собак – декоративные – 150 гривен в сутки; крупные – 200 гривен в сутки;
Для кошек – 100 гривен в сутки;
Другие животные – по договоренности.
Передержка животных
Отметим, что в эту стоимость входит двухразовое питание домашних любимцев, 2-х–3-х разовый выгул по 1 часу.
Также в Днепре есть элитные гостиницы для животных премиум-класса.
Здесь передержка питомца будет значительно дороже, но и с дополнительными услугами, за которые тоже придется доплатить.
Так, стоимость содержания пушистика обойдется в 220 гривен в день. Отметим, что есть возможность передержки в номере эконом – 150 гривен в день.
Передержка животных
Кроме этого, гостиница предоставляет следующие услуги:
Возможность наблюдать за питомцем через сайт компании в любое время – 220 гривен;
Стрижка – 350 гривен.
В стоимость проживания входит:
Ежедневная уборка номера;
Смена наполнителя;
Питьевая вода;
Привычное кормление;
Прогулки на территории гостиницы;
Ежедневные игры с персоналом гостиницы;
Наличие телевизионных каналов для животных;
Аквариум с живыми рыбками.
Передержка животных
Также в премиум-гостиницах предоставляют услуги ветеринарного врача, чистку ушей, протирание глаз, уход за шерстью и полостью рта.
Передержка животных
Для оформления питомца в гостиницу необходимо иметь при себе:
Паспорт владельца животного для заключения договора на временное содержание и дополнительного соглашения по обслуживанию;
Ветеринарный паспорт животного с прививками;
Питомец должен быть обработан от кожных паразитов;
Любимец должен быть здоровым, не иметь инфекционных заболевания или хронических болезней;
Привычные домашние вещи, игрушки питомца.
Ветеринарный паспорт
Кот, пёс и я
Зооняня
Если Вы хотите сэкономить, но при этом отдать на передержку своего любимца в надежные руки, то в Днепре можно легко найти зооняню.
Зооняней может стать любой человек, который любит животных, умеет о них заботиться, правильно ухаживать, а также имеет много места для расположения питомца.
Передержка животных
За Збручем
Стоимость передержки разная и зависит от самого исполнителя. Средняя цена – 80-100 гривень в день.
В эту стоимость входит уютное и большое пространство для домашнего любимца, прогулки, питание по расписанию. Чаще всего в Днепре такие услуги предлагают опытные люди в этом деле, которые гарантируют идеальную заботу о домашнем любимце.
Передержка животных в Днепре
Передержка животных в Днепре
Передержка животных в Днепре
Передержка животных в Днепре
Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые исследовали способность кошек к распознаванию человеческой речи. Они пришли к выводу, что коты понимают свои имена, но они им безразличны. Исследование проводилось методом "привыкания-отвыкания".
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