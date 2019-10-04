Где в Днепре на выходных бесплатно сделать фото со звездой, посмотреть кино и выпить кофе

Ближайшие выходные в Днепре обещают быть яркими и насыщенными.
О том, где интересно и бесплатно провести время – расскажет OBOZREVATEL.
Яркие выходные в Днепре
СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
Масштабный фестиваль здоровья
В новом сквере "Прибрежный", с 10:00 до 20:00 состоится Фестиваль "Be Healthy". В течении дня в 6 зонах, объединенных в единую площадку, пройдут мастер-классы, интерактивы, дегустации, презентации, развлекательная программа для детей и взрослых, флешмобы и спортивные соревнования, розыгрыши подарков и фотосессии.
Среди более чем 30-и спикеров фестиваля, свои лекции и интерактивы будут проводить такие профессионалы, как: Людмила Шупенюк (акушер-гинеколог), Дмитрий Карпачев (психолог), Вячеслав Узелков (боксер), Денис Минин (спортсмен), Константин Грубич (телеведущий) и многие другие.
Фестиваль кофе и шоколада
В Музее украинской живописи, с 10:00 до 19:00, пройдет фестиваль кофе и шоколада "Сладкий октябрь". Ярмарка кофейного наслаждения предлагает удивить ваши вкусы: фестиваль-продажа, дегустации и приятное музыкальное сопровождение.
Большая раздача котов
Общество защиты животных "Верность" приглашает всех жителей Днепра на самую добрую акцию "БОЛЬШАЯ раздача котов". Акция проходит каждую субботу этого месяца, с 10:00 до 15:00, в ТРЦ Дафи на втором этаже. На акции волонтеры ищут семьи для подопечных кошек, которым нужен дом и любящие хозяева.
Презентация фильма "Я - бот" в Днепре
"Я-бот" - фильм-расследование о том, как работают украинские ботофермы и кто из политиков пользуется их услугами.
Ежедневно в социальных сетях появляются тысячи льстивых или оскорбительных комментариев об украинских политиках. Они помогают сформировать определенный образ политического деятеля или партии в виртуальном мире.
Презентация пройдет в Общественно-информационном хабе "Mediaprostir" по адресу пр. Поля 2а, с 19:00 до 20:30
Выставка моделей техники
Специально для любителей масштабных моделей техники пройдет XIV Выставка масштабной миниатюры "Микромир-2019". Гостей ждут по адресу пр. Поля, 37, с 10:00 до 18:00.
Модели выполнены из пластмассы, бумаги, дерева. В рамках выставки проводится конкурс, турнирные соревнования и ярмарка.
Курсы украинского языка
Каждую субботу, в 11:00, Днепровская Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на бесплатные курсы украинского языка. В течение занятий вы сможете улучшить свое умение свободно и уверенно разговаривать на государственном языке. Вас ждут лекции о грамматике и правила языка, а также разговорная практика и тренировки навыка выражать свои мысли. Адрес: ул. Воскресенская, 23 социокультурный центр, 4 этаж.
Чтение книг с детьми
Книгарня "Є" приглашает детей от 5 лет и их родителей к чтению книги "Фердинанд и Пух". Это трогательная история о дружбе напыщенного на первый взгляд кота Фердинанда и хорошего щенка Пуха, которые по стечению обстоятельств оказались на улице и теперь вместе. Мероприятие состоится в 5 октября. Начало - в 13:00.
Адрес: проспект Яворницкого, 55 (Вход с ул. Сечевых Стрельцов).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
Воскресный вечер кино
ТворчСхід и Ksi Prostir приглашают на премьеру трех документальных лент о взаимодействии и взаимоотрицании творчества и работы в современной Украине. О креативности, которая является желанной, и творчестве, которое мы часто не замечаем.
Программа показа:
"Життя поза резюме"
"Метаробота"
"Сиреневые точки"
Кроме того, пройдет дискуссия с участием режиссеров. Гостей ждут с 18:00 до 20:00 по адресу ул. Сирко, 45 (Ksi Prostir).
Пеший тур по Днепру
"Рыба Андрей" предлагает смотровой пеший тур по городу. Гид расскажет вам удивительные факты о Днепре. А если вам понравится, вы можете оставить чаевые и таким образом способствовать развитию проекта. Аналогичные бесплатные туры уже давно проводят в городах Европы.
Место встречи: ул. Князя Владимира Великого 13, начало в 16:00.
Лекция о методах воспитания детей
Родители смогу подробнее узнать о морали, традициях и нормах права, а также о своих обязанностях и полномочиях. Дискуссии и обмен родительским опытом – обязательный бонус после встречи. Справки по телефону (068) 620-82-93. Мероприятие стартует в 11:00 по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 3а.
Яна Коваль
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