Где в Днепре на выходных бесплатно сделать фото со звездой, посмотреть кино и выпить кофе

Ближайшие выходные в Днепре обещают быть яркими и насыщенными.

О том, где интересно и бесплатно провести время – расскажет OBOZREVATEL.

Яркие выходные в Днепре

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

Масштабный фестиваль здоровья

В новом сквере "Прибрежный", с 10:00 до 20:00 состоится Фестиваль "Be Healthy". В течении дня в 6 зонах, объединенных в единую площадку, пройдут мастер-классы, интерактивы, дегустации, презентации, развлекательная программа для детей и взрослых, флешмобы и спортивные соревнования, розыгрыши подарков и фотосессии.

Среди более чем 30-и спикеров фестиваля, свои лекции и интерактивы будут проводить такие профессионалы, как: Людмила Шупенюк (акушер-гинеколог), Дмитрий Карпачев (психолог), Вячеслав Узелков (боксер), Денис Минин (спортсмен), Константин Грубич (телеведущий) и многие другие.

Фестиваль кофе и шоколада

В Музее украинской живописи, с 10:00 до 19:00, пройдет фестиваль кофе и шоколада "Сладкий октябрь". Ярмарка кофейного наслаждения предлагает удивить ваши вкусы: фестиваль-продажа, дегустации и приятное музыкальное сопровождение.

Большая раздача котов

Общество защиты животных "Верность" приглашает всех жителей Днепра на самую добрую акцию "БОЛЬШАЯ раздача котов". Акция проходит каждую субботу этого месяца, с 10:00 до 15:00, в ТРЦ Дафи на втором этаже. На акции волонтеры ищут семьи для подопечных кошек, которым нужен дом и любящие хозяева.

Презентация фильма "Я - бот" в Днепре

"Я-бот" - фильм-расследование о том, как работают украинские ботофермы и кто из политиков пользуется их услугами.

Ежедневно в социальных сетях появляются тысячи льстивых или оскорбительных комментариев об украинских политиках. Они помогают сформировать определенный образ политического деятеля или партии в виртуальном мире.

Презентация пройдет в Общественно-информационном хабе "Mediaprostir" по адресу пр. Поля 2а, с 19:00 до 20:30

Выставка моделей техники

Специально для любителей масштабных моделей техники пройдет XIV Выставка масштабной миниатюры "Микромир-2019". Гостей ждут по адресу пр. Поля, 37, с 10:00 до 18:00.

Модели выполнены из пластмассы, бумаги, дерева. В рамках выставки проводится конкурс, турнирные соревнования и ярмарка.

Курсы украинского языка

Каждую субботу, в 11:00, Днепровская Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на бесплатные курсы украинского языка. В течение занятий вы сможете улучшить свое умение свободно и уверенно разговаривать на государственном языке. Вас ждут лекции о грамматике и правила языка, а также разговорная практика и тренировки навыка выражать свои мысли. Адрес: ул. Воскресенская, 23 социокультурный центр, 4 этаж.

Чтение книг с детьми

Книгарня "Є" приглашает детей от 5 лет и их родителей к чтению книги "Фердинанд и Пух". Это трогательная история о дружбе напыщенного на первый взгляд кота Фердинанда и хорошего щенка Пуха, которые по стечению обстоятельств оказались на улице и теперь вместе. Мероприятие состоится в 5 октября. Начало - в 13:00.

Адрес: проспект Яворницкого, 55 (Вход с ул. Сечевых Стрельцов).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

Воскресный вечер кино

ТворчСхід и Ksi Prostir приглашают на премьеру трех документальных лент о взаимодействии и взаимоотрицании творчества и работы в современной Украине. О креативности, которая является желанной, и творчестве, которое мы часто не замечаем.

Программа показа:

"Життя поза резюме"

"Метаробота"

"Сиреневые точки"

Кроме того, пройдет дискуссия с участием режиссеров. Гостей ждут с 18:00 до 20:00 по адресу ул. Сирко, 45 (Ksi Prostir).

Пеший тур по Днепру

"Рыба Андрей" предлагает смотровой пеший тур по городу. Гид расскажет вам удивительные факты о Днепре. А если вам понравится, вы можете оставить чаевые и таким образом способствовать развитию проекта. Аналогичные бесплатные туры уже давно проводят в городах Европы.

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Место встречи: ул. Князя Владимира Великого 13, начало в 16:00.

Лекция о методах воспитания детей

Родители смогу подробнее узнать о морали, традициях и нормах права, а также о своих обязанностях и полномочиях. Дискуссии и обмен родительским опытом – обязательный бонус после встречи. Справки по телефону (068) 620-82-93. Мероприятие стартует в 11:00 по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 3а.

Яна Коваль

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