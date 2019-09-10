Где в Днепре бесплатно кормят голодающих

Из-за маленьких пенсий люди преклонного возраста вынуждены голодать.

Они занимают очередь заранее, держа в руках полулитровые баночки. Те самые люди, которые отстроили страну в советское время с нуля, работая не покладая рук на заводах и госпредприятиях. Им обещали стабильность за титанический труд, а наградили пенсией в 1564 гривны.

OBOZREVATEL решил узнать, где в Днепре бесплатно кормят всех нуждающихся. Казалось бы, что основной категорией тех, кому нечего есть, считаются люди без определенного места жительства. Но к большому сожалению, нехваткой средств на самые простые продукты питания страдают пенсионеры.

Минимальная пенсия как насмешка над украинцами Obozrevatel

Семь дней в неделю, в полдень, активисты привозят на Привокзальную площадь горячую еду. К их приезду выстраивается целая очередь: тут и бездомные, и люди с зависимостями. Но особенно больно наблюдать, как в трясущихся руках свои судочки сжимают чисто и опрятно одетые бабушки и дедушки. Большинство из них – люди с образованием, грамотные и ухоженные. Они мечтают об одном – достойно провести свою старость, ведь им обещали.

Днепровские активисты организовали бесплатное кормление на Привокзальной площади достаточно давно:

"Первое время нам удавалось бесплатно кормить всех желающих три раза в неделю, с 2016 года мы делаем это ежедневно, в 12:00, возле АТБ. Возим сами, маршрутками, все за свой счет. В основном этим занимаются волонтеры, которые ранее также попадали в ужасные жизненные обстоятельства. Часто в обратную дорогу берем с собой новых попутчиков и привозим в приют, это те люди, которым некуда деваться", - рассказывает активистка Евгения.

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В рацион кормления входят каши с колбасой или тушенкой. Чаще всего это гречка, рис, овсянка и пшено. В обед входят овощи, жир и хлеб – чтобы еда была калорийной и нуждающиеся дольше оставались сытыми. Особенно важно кормить "плотно" зимой и осенью, когда придут сильные холода. Одноразовые тарелки и ложки волонтеры тоже покупают самостоятельно.

Obozrevatel

Obozrevatel

Obozrevatel

"Основной контингент - старики и пенсионеры. Многие из них имеют собственное жилье, но из-за размера пенсий, растрат на лекарства и коммунальные услуги не могут позволить себе самое необходимое – еду. Это приятные дедушки и бабушки, но часто голодные и растерянные. Также с нами обедают люди, которым некуда идти: те, кто освободились из мест лишения свободы и очень зависимые люди (алкоголь, наркотики)", - рассказывает волонтер.

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Obozrevatel

Истории людей, которые ежедневно в полдень ждут свою порцию обеда – далеко не радостные. К примеру, жительница Днепра Татьяна после смерти мужа училась жить заново:

"После трагедии я осталась без жилья и поддержки родных. Жизнь на вокзале и холод привели к обморожению пальцев ног, которые мне ампутировали. Услышала, что ежедневно на вокзал волонтеры привозят бесплатные обеды и при их поддержке моя жизнь началась заново. Все с чистого листа", - делиться Татьяна.

Недалеко от Старомостовой площади часто можно встретить пенсионерку, просящую милостыню. Валентина Петровна несколько месяцев назад потеряла единственную дочь, которая ее опекала. Теперь пожилая женщина вынуждена выживать. От голода спасают ежедневные бесплатные обеды:

"Самой так страшно, да и хожу я плохо. Денег совсем нет. Дочки 2 месяца, как не стало…(плачет взахлеб). Кормят, спасибо им. Так и выживаю" - рассказала женщина.

Волонтерам сложно без помощи общественности и государственных властей полноценно помогать бездомным и людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Если сравнивать с другими странами, то можно понять, как в этом вопросе отстает Украина. К примеру, еще в далеком 1987 году в США впервые был принят акт о помощи бездомным. Помощь поступает как в виде приютов со всеми условиями, так и психологическая – там специалисты помогают людям адаптироваться, социализироваться и начать жизнь с чистого листа.

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Obozrevatel

Obozrevatel

Obozrevatel

В Германии проблемами бездомных занимается Католическая ассоциация социальных услуг. SKM предоставляет бездомным питание, средства гигиены, почтовый адрес, а также помогает найти работу и пройти курс реабилитации. А в Великобритании еще в 1966 году был создан Shelter - крупнейший фонд помощи бездомным. Сотрудники фонда консультируют и расселяют людей, оказавшихся на улице, а также продвигают новые законодательные инициативы.

Украина на сегодня имеет огромную проблему с количеством граждан с низким доходом и социальной незащищенностью. Если же уровень зарплат трудоспособное население еще кое-как выдерживает, то многим пенсионерам остается только одно - встречать старость в нищете. Волонтерам, которые ежедневно кормят людей на вокзале всегда нужна помощь: не хватает кастрюль для приготовления еды и больших контейнеров для перевозки. Кроме того, не лишним будут продукты для обеда: картошка, каши, овощи, мясо. Если у вас есть возможность и желание посодействовать тем, кто помогает – обращайтесь по номеру телефона (099) 009-08-23. Мы уверены, что совместно творить добро проще.

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Obozrevatel

Obozrevatel

Яна Коваль

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