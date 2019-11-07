Где отдохнуть днепрянам на Новый год: ТОП дешевых предложений

Увидев горящий тур на конец декабря, приобретайте его сразу же, не раздумывая.

OBOZREVATEL расскажет, в каких странах можно ярко, выгодно и со вкусом встретить 2020 год.

Где отдохнуть на Новый год piligrim.ua

Горящие новогодние туры - огромная редкость. Туристы, ожидающие их до последнего момента, зачастую остаются ни с чем. Конечно, встречаются и счастливчики - им удается забронировать новогодний отдых прямо перед вылетом.

Египет, Шарм-Эль-Шейх

Одно из самых популярных направлений у желающих встретить новый год за границей. Цены на новогодние туры стартуют от 350$ за человека (8 тыс 623 гривень) за 5 дней. Все включено, вылет - 29 декабря.

Что предлагают за минимальную цену:

Пляж у отеля собственный, песчаный. Он находится в 3-5 минутах езды на автобусе. До пляжа, по расписанию, ходит бесплатный автобус. Зонтики, лежаки - бесплатно, полотенца можно взять из отеля. Также в стоимость входят вечерние развлекательные программы и тренажерный зал.

Подыскивая туры на Новый год в Египет, выбирайте для отдыха закрытые, защищенные от ветров и течений бухты. В Шарм-эль-Шейхе обратите внимание на залив Шарм-эль-Майя. Он с трех сторон окружен высоким берегом. Безветренность дополняется плавным песчаным заходом в море. Единственный минус локации: рифы находятся в удалении от берега. Для любителей дайвинга, мы рекомендуем присмотреться к Шаркс Бей Рас-ум-эль-Сид. Идеальное место для зимних поездок молодежи - сердце Шарм эль Шейха, бухта Наама Бей. В Хургаде мы рекомендуем остановиться в Сома Бей и Макади Бей. Интересным вариантом являются лагуны гостиниц в старой части курорта.

Sharminn Amarein, 4* mansana.com

Хургада

Не менее популярное направление для отдыха для днепрян в любое время года. Туроператоры предлагают комплексный отдых на 7 дней за 370$ за человека (9 тыс 116 гривень). Все включено, вылет - 24 декабря.

Отель с небольшой территорией и уютными номерами, для спокойного семейного отдыха.

Что предлагают за минимальную цену:

Собственный песчаный пляж, зонтики, матрасы, шезлонги - бесплатно. Пляжные полотенца - бесплатно. У бассейна: зонтики, матрасы, шезлонги - бесплатно.

Bungalows Resort Hurghada, 4* mansana.com

Объединенные Арабские Эмираты

Цены на отдых в ОАЭ стартуют от 390$ за человека (4 дня). Вылет - 30 декабря. Бесплатный завтрак и пляж в 12 минутах ходьбы от отеля. Трехзвездочный отель класса делюкс расположен в самом центре города Шарджа.

Что предлагают за минимальную цену:

В распоряжении гостей мини-холодильник и телевизор с плоским экраном и различными каналами. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi. По запросу отдыхающие могут воспользоваться помещениями для совещаний. В отеле осуществляется круглосуточная доставка еды и напитков в номер.

В большинстве случаев, стоимость новогоднего и рождественского ужинов не входит в базовую цену путевки и оплачивается отдельно. Сумма доплаты зависит от гостиницы. Иногда отель требует обязательной покупки праздничного ужина при бронировании туров с проживанием 31 декабря. Уточняйте стоимость праздничных ужинов при подборе вариантов отдыха!

Nejoum Al Emarat, 3* mansana.com

Кипр

Ларнака - один из самых известных курортов Кипра.За 230$ вы можете отправиться в путешествие к Средиземноморским пляжам. Вылет - 1 января.

Что предлагают за минимальную цену:

- Открытый бассейн, с лежаками и зонтами.

- Организовываются тематические вечера, живая музыка, народные танцы и кипрские вечера.

San Remo, 2* mansana.com

Польша

Встретить Новый год в Кракове можно всего за 179 евро за человека. В пятидневный праздничный тур входит выезд из Днепра, 16 экскурсий, завтраки в гостинице и посещение горнолыжного курорта. Выезд из Днепра 30 декабря.

Что предлагают за минимальную цену:

Проезд на поезде и автобусе, завтраки, экскурсии, страховку и проживание в гостинице.

Новогодняя сказка в Кракове otdihnavse100.com.uа

Чехия

Стоимость тура в Прагу из Днепра - от 299 евро с человека. Туроператор обещает огромное количество экскурсий, вкусные завтраки, комфортное размещение и яркую встречу Нового года на главной городской площади - Староместской. Выезд из Днепра - 28 декабря.

Что предлагают за минимальную цену:

Проезд из Днепра в вагонах купе, автобус, проживание в Праге в гостинице со всеми удобствами 3 ночи, завтраки, обзорную экскурсию по Праге.

Волшебная Прага otdihnavse100.com.uа

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало известно, когда будем отрабатывать новогодние выходные.

Яна Коваль

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