В Днепре прошла премьера фильма 'Тарас. Повернення' с Олегом Волощенко

В пятницу, 25 сентября, в Днепре состоялась торжественная премьера украинского фильма "Тарас. Повернення". Мероприятие прошло в кинотеатре "Кино Тема" в ТРЦ "Neo Plaza".

Как проходила кинопремьера – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Фильм об известном поэте

Сюжет фильма "Тарас. Повернення" построен на истории преследования украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко агентами царской тайной полиции.

Когда он был сослан на военную службу в российской царской армии, он получает известие от друзей о помиловании его царем Александром II. Однако, военное руководство Новопетровского форта не спешит сообщать об этом Тарасу, и не издает приказ о его увольнении. Более того, к форту с тайной миссией прибывает агент из Петербурга, роль которого сыграл актер Олег Волощенко.

Премьеру посетили талантливые актеры Олег Волощенко, Анна Топчий и Юрий Шульган

Фильм "Тарас. Повернення" снял украинский режиссер Александр Денисенко. В Днепре ленту представили исполнительница главной женской роли Анна Топчий и выдающиеся актеры Олег Волощенко и Юрий Шульган.

Олег Волощенко является украинским актером театра и кино, актером FILM.UA Group и Каменского академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки.

С 2015 года Олег Волощенко является заслуженным артистом Украины. Он известный киноролями в фильмах "Сторожевая застава", "Похищенная принцесса", "Позывной Бандерас", "Захар Беркут" и "Тарас. Повернення".

Анна Топчий является лауреатом Всеукраинского конкурса профессиональных чтецов имени Ивана Франко, а также лучшей актрисой Международного кинофестиваля BRUKIVKA.

Юрий Шульган – украинский актер театра и кино. Он сыграл одну из главных ролей в фильме "Тарас. Повернення". В 2019 году получил награду в номинации Лучший актер Международного кинофестиваля BRUKIVKA.

Перед началом показа киноленты актеры с удовольствием фотографировались с гостями, принимали слова восхищения, а также раздавали автографы.

Затем все отправились в зал для просмотра фильма. Презентация удалась, так как после показа гости засыпали актеров бурными аплодисментами и словами благодарности.

После презентации фильма гости общались с талантливыми актерами, задавали интересные вопросы и обсуждали фильм.

Актер Олег Волощенко рассказал, что съемки фильма проходили на 38 локациях в Казахстане – именно там, где был Тарас Шевченко:

"Находясь там ты понимаешь, что чувствует человек в ссылке. Отсутствие цивилизации, адское солнце, земля, на которой ничего не растет… Когда возвращаешься в Украину ты понимаешь, какие мы богатые. Нужно ценить то, что нам подарил Бог", – говорит Волощенко.

Актриса Анна Топчий очень гордится тем, что снялась в этом замечательном фильме. По ее словам, теперь она еще больше захотела изучить биографию Тараса Шевченко:

"Для меня честь сыграть такую роль в этом фильме. Еще и с Александром Денисенко, который в плеяде режиссеров. Он очень умный человек. Подготовка к этой работе продолжается и дальше. Она не останавливается, потому что я влюбилась в Тараса Шевченко после этого фильма. Я его изучаю, читаю его поэзию, дневники, письма, биографию. Это уже неотъемлемый человек в моей жизни, который формирует мировоззрение", – рассказала Топчий.

Для актера Юрия Шульгана главная роль в этом фильме изначально давалась тяжело, но переборов себя он отлично сыграл:

"Вы знаете, были трудности. Я не понимал, что нужно делать. Это непростые ситуации и непростые роли. Но я держался. Держал спину, осанку, мы очень многому учились. А потом в какой-то момент Анна Топчий мне сказала: "Будь самим собой". И на съемках была такая атмосфера, после которой во мне что-то переключилось. С того момента я начал играть самого себя. Во многом нужно было разбираться, ведь сейчас и тогда – это совсем разные времена. Но мы учились и старались", – подчеркнул Шульган.

В конце премьеры некоторые гости получили призы за лучшие вопросы актерам. Один из подарков Олег Волощенко лично вручил мальчику, который удивил своим вопросом не только актера, но и весь зал:

"Почему имени и фамилии Олега Волощенко нет на постерах фильма?", – спросил маленький мальчик. На что Волощенко с улыбкой ответил: "Если будет вторая часть "Фонферд. Воскресіння", то я буду там на плакате. А сейчас у нас "Тарас. Повернення". Спасибо тебе, друг", – сказал актер.

Актеры поблагодарили всех присутствующих за то, что они посетили показ киноленты "Тарас. Повернення". Днепр стал третьим городом, который увидел премьеру этого фильма:

"Это было очень классно. Честно, для Днепра это вообще "The best!" Спасибо!", – поделился эмоциями актер Олег Волощенко.

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