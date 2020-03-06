Эксперимент: продадут ли сигареты и алкоголь несовершеннолетним в Днепре

В Днепре много недобросовестных продавцов, которые готовы "закрыть глаза" на возраст покупателей алкогольных напитков и сигарет. Об этом открыто говорят и подростки.

Вместе с OBOZREVATEL в эксперименте поучаствовала 17-летняя жительница Днепра Катерина. Девушка заканчивает 11 класс и уверенно говорит о том, что ее сверстники абсолютно без проблем покупают сигареты в ларьках города.

Продают ли алкоголь и сигареты несовершеннолетним в Днепре ridus

Как оказалось, купить в ларьке сигареты несовершеннолетнему днепрянину и правда легче простого. В пяти из шести торговых точек у девушки даже не поинтересовались, сколько ей лет. В итоге – план был реализован и несколько пачек куплено.

Попытка №1 увенчалась успехом

Покупка совершена

В одном из ларьков у девушки все-таки поинтересовались на счет возраста, но документы не проверили. В итоге, под "честное слово", что Катерине 20 лет, была куплена еще одна пачка Heets.

"Возраст уточняли в тот момент, когда я совершила оплату и ждала сдачу. Кроме того, мне не дали чек. Возможно, чтобы потом не получить претензии по поводу продажи", – прокомментировала Катерина.

Девушке продали пачку "стиков" и не предоставили чек

Доступная покупка для несовершеннолетних

С алкогольными напитками было сложнее. В ларьках их с недавних пор не продают, а в магазинах, которые мы посетили – требуют паспорт или права. К слову, это радует.

В отличии от ларьков, в магазинах проверяют возраст покупателя

"Я хотела купить две бутылки слабоалкогольного напитка. Без паспорта со мной даже не хотели продолжать разговор", – поделилась 11-классница Катерина.

Продавец алкогольных напитков попросил предоставить документы

Алкоголь купить не удалось

В супермаркетах города о продаже алкоголя или сигарет без документов, подтверждающих возраст, идти речи не может. Конечно же, у нашей героини попросили предоставить паспорт или права, позже отказав в продаже.

Супермаркеты города не продают алкоголь без документов

Кроме того, у касс в супермаркетах расклеены предупредительные надписи о том, что алкоголь и сигареты продаются только совершеннолетним.

В супермаркетах лучше заранее подготовить документы

"В общих чертах – это не проблема. У всех подростков есть совершеннолетние друзья, у которых можно попросить купить пиво, вино или слабоалкоголку. Все это понимают", – акцентирует Катерина.

Напомним, что в Днепре за продажу алкогольных напитков или сигарет несовершеннолетним грозит наказание в соответствии с частью второй статьи 156 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях за продажу алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним". Закон устанавливает ответственность в виде штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте эта сумма составляет от 510 до 1700 гривен.

"Все подростки точно знают, где им продадут. Эта информация передается "от поколения к поколению", точнее от старшеклассника к младшекласснику. Такие точки есть в каждом районе города", – подводит итоги Екатерина.

Любой подросток может купить сигареты в "проверенных местах"

Несколько иная ответственность предусмотрена Законом Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". В частности, согласно части второй статьи 17 за такое нарушение применяется штраф в размере 6800 гривен. Как правило, суд, принимая решение, руководствуется нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако использование норм специального Закона тоже возможно.

Кроме финансовой ответственности, за продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, может быть применено аннулирование лицензии на право торговли.

За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу грозит серьезное наказание glavcom.ua

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