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6 марта • обновлено в 17:50
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Яна Коваль

Эксперимент: продадут ли сигареты и алкоголь несовершеннолетним в Днепре

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В Днепре много недобросовестных продавцов, которые готовы "закрыть глаза" на возраст покупателей алкогольных напитков и сигарет. Об этом открыто говорят и подростки.

Вместе с OBOZREVATEL в эксперименте поучаствовала 17-летняя жительница Днепра Катерина. Девушка заканчивает 11 класс и уверенно говорит о том, что ее сверстники абсолютно без проблем покупают сигареты в ларьках города.

Продают ли алкоголь и сигареты несовершеннолетним в Днепре

Продают ли алкоголь и сигареты несовершеннолетним в Днепре

ridus

Как оказалось, купить в ларьке сигареты несовершеннолетнему днепрянину и правда легче простого. В пяти из шести торговых точек у девушки даже не поинтересовались, сколько ей лет. В итоге – план был реализован и несколько пачек куплено.

Попытка №1 увенчалась успехом

Попытка №1 увенчалась успехом

Покупка совершена

Покупка совершена

В одном из ларьков у девушки все-таки поинтересовались на счет возраста, но документы не проверили. В итоге, под "честное слово", что Катерине 20 лет, была куплена еще одна пачка Heets.

"Возраст уточняли в тот момент, когда я совершила оплату и ждала сдачу. Кроме того, мне не дали чек. Возможно, чтобы потом не получить претензии по поводу продажи", – прокомментировала Катерина.
Девушке продали пачку "стиков" и не предоставили чек

Девушке продали пачку "стиков" и не предоставили чек

Доступная покупка для несовершеннолетних

Доступная покупка для несовершеннолетних

С алкогольными напитками было сложнее. В ларьках их с недавних пор не продают, а в магазинах, которые мы посетили – требуют паспорт или права. К слову, это радует.

В отличии от ларьков, в магазинах проверяют возраст покупателя

В отличии от ларьков, в магазинах проверяют возраст покупателя

"Я хотела купить две бутылки слабоалкогольного напитка. Без паспорта со мной даже не хотели продолжать разговор", – поделилась 11-классница Катерина.
Продавец алкогольных напитков попросил предоставить документы

Продавец алкогольных напитков попросил предоставить документы

Алкоголь купить не удалось

Алкоголь купить не удалось

В супермаркетах города о продаже алкоголя или сигарет без документов, подтверждающих возраст, идти речи не может. Конечно же, у нашей героини попросили предоставить паспорт или права, позже отказав в продаже.

Супермаркеты города не продают алкоголь без документов

Супермаркеты города не продают алкоголь без документов

Кроме того, у касс в супермаркетах расклеены предупредительные надписи о том, что алкоголь и сигареты продаются только совершеннолетним.

В супермаркетах лучше заранее подготовить документы

В супермаркетах лучше заранее подготовить документы

"В общих чертах – это не проблема. У всех подростков есть совершеннолетние друзья, у которых можно попросить купить пиво, вино или слабоалкоголку. Все это понимают", – акцентирует Катерина.

Напомним, что в Днепре за продажу алкогольных напитков или сигарет несовершеннолетним грозит наказание в соответствии с частью второй статьи 156 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях за продажу алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним". Закон устанавливает ответственность в виде штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте эта сумма составляет от 510 до 1700 гривен.

"Все подростки точно знают, где им продадут. Эта информация передается "от поколения к поколению", точнее от старшеклассника к младшекласснику. Такие точки есть в каждом районе города", – подводит итоги Екатерина.
Любой подросток может купить сигареты в "проверенных местах"

Любой подросток может купить сигареты в "проверенных местах"

Несколько иная ответственность предусмотрена Законом Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". В частности, согласно части второй статьи 17 за такое нарушение применяется штраф в размере 6800 гривен. Как правило, суд, принимая решение, руководствуется нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако использование норм специального Закона тоже возможно.

Кроме финансовой ответственности, за продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, может быть применено аннулирование лицензии на право торговли.

За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу грозит серьезное наказание

За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу грозит серьезное наказание

glavcom.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что делать, если вы нашли подозрительный предмет: советы спасателей Днепра.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
штрафы Законодательство дети алкоголь сигареты
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