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11 мая • обновлено в 13:14
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Яна Коваль
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ДТП в центре Днепра: столкнулись Mitsubishi и BMW

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В Днепре 10 мая на пересечении улиц Старокозацкой и Андрея Фабра столкнулись Mitsubishi и BMW. В результате аварии пострадал водитель Mitsubishi – его с травмами увезла скорая.

Медицинская помощь потребовалась и водителю BMW. По предварительной информации, Mitsubishi уходил от полицейской погони, вылетел на "встречку" и столкнулся с BMW, сообщает Информатор.

На Старокозацкой столкнулись две иномарки: видео момента аварии

На Старокозацкой столкнулись две иномарки: видео момента аварии

Информатор

Момент аварии попал в объектив камер видеонаблюдения. Запись зафиксировала, как BMW стоял на Старокозацкой на перекрестке с улицей Фабра в ожидании зеленого сигнала светофора. На его полосу движения выехал Mitsubishi и буквально лоб-в-лоб влетел в BMW. От удара машины отнесло на несколько метров по улице, а BMW развернуло. Автомобили заблокировали обе полосы. Также видеозапись зафиксировала, как после столкновения Mitsubishi перевернулся.

Позже появилась предварительная информация от правоохранителей о том, что ранее Mitsubishi нарушил ПДД и проигнорировал требование полицейских остановиться для выяснения ситуации. Водитель, превышая скорость, уходил от погони – это зафиксировали и видеорегистраторы других автомобилей, проезжающих мимо. Свидетели ДТП сообщили, что еще до столкновения слышали звуки полицейских сирен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре пешеход угодил под колеса грузовика. Пешеход находился в нетрезвом состоянии, поэтому не удержал равновесие и упал на проезжую часть.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
полиция новости авария ДТП
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