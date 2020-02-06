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7 февраля • обновлено в 07:43
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/ Днепр в деталях

Яна Коваль

Дождались снега: ТОП фото днепрян в Instagram

1.3т
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Как только Днепр превращается в снежную сказку – вдохновленные горожане массово публикуют красивые фото зимнего города.

О том, какой видят зиму днепряне – расскажет OBOZREVATEL.

Красивые фото снежного Днепра

Красивые фото снежного Днепра

Instagram: anna_dal_photo

Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в жизнь города и коммунальные службы всю ночь работали во благо Днепра, город выглядит по-настоящему сказочно. Так, из-за ухудшения погодных условий на улицы Днепра вышло 130 единиц спецтехники.

Пользователи социальных сетей массово публикуют заснеженные жилмассивы, вдохновляясь снегом, который этой зимой не часто радовал днепрян.

По сообщению синоптиков, завтра, 7 февраля, в Днепре ожидается облачная погода без осадков. Возможно, такого снегопада этой зимой в городе больше не будет, так что самое время устроить белоснежную фотосессию!

Эмоции на высоте!

Эмоции на высоте!

Instagram: ruslana.lv

Зимой и летом стройная

Зимой и летом стройная

Instagram: ksenad2111

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине в пробках застряли тысячи авто: фото и видео снежного коллапса.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Инстаграм новости снегопад погода
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