Дождались снега: ТОП фото днепрян в Instagram

Как только Днепр превращается в снежную сказку – вдохновленные горожане массово публикуют красивые фото зимнего города.
О том, какой видят зиму днепряне – расскажет OBOZREVATEL.
Красивые фото снежного Днепра
Instagram: anna_dal_photo
Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в жизнь города и коммунальные службы всю ночь работали во благо Днепра, город выглядит по-настоящему сказочно. Так, из-за ухудшения погодных условий на улицы Днепра вышло 130 единиц спецтехники.
Пользователи социальных сетей массово публикуют заснеженные жилмассивы, вдохновляясь снегом, который этой зимой не часто радовал днепрян.
По сообщению синоптиков, завтра, 7 февраля, в Днепре ожидается облачная погода без осадков. Возможно, такого снегопада этой зимой в городе больше не будет, так что самое время устроить белоснежную фотосессию!
Эмоции на высоте!
Instagram: ruslana.lv
Зимой и летом стройная
Instagram: ksenad2111
Вечерняя романтика
Instagram: natali_bmw
А ведь весна наступит совсем скоро
Instagram: dneprnow
У природы нет плохой погоды
Instagram: news_dnepr
Вдохновение вокруг нас
Instagram: visual_dnipro
Идеальные пропорции
Instagram: our_dnipro
Вечерняя сказка
Instagram: dnepriane.news
Днепр прекрасен
Instagram: ua_dnepr_ua
Природа всегда создает идеальные картины
Instagram: dnepr_pixel
Вид сверху
Instagram: our_dnipro
Вдохновение в каждом фото
Instagram: our_dnipro
Контраст для настроения
Instagram: deniska_ua
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине в пробках застряли тысячи авто: фото и видео снежного коллапса.
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