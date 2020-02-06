Дождались снега: ТОП фото днепрян в Instagram

Как только Днепр превращается в снежную сказку – вдохновленные горожане массово публикуют красивые фото зимнего города.

О том, какой видят зиму днепряне – расскажет OBOZREVATEL.

Красивые фото снежного Днепра Instagram: anna_dal_photo

Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в жизнь города и коммунальные службы всю ночь работали во благо Днепра, город выглядит по-настоящему сказочно. Так, из-за ухудшения погодных условий на улицы Днепра вышло 130 единиц спецтехники.

Пользователи социальных сетей массово публикуют заснеженные жилмассивы, вдохновляясь снегом, который этой зимой не часто радовал днепрян.

По сообщению синоптиков, завтра, 7 февраля, в Днепре ожидается облачная погода без осадков. Возможно, такого снегопада этой зимой в городе больше не будет, так что самое время устроить белоснежную фотосессию!

Эмоции на высоте! Instagram: ruslana.lv

Зимой и летом стройная Instagram: ksenad2111

Вечерняя романтика Instagram: natali_bmw

А ведь весна наступит совсем скоро Instagram: dneprnow

У природы нет плохой погоды Instagram: news_dnepr

Вдохновение вокруг нас Instagram: visual_dnipro

Идеальные пропорции Instagram: our_dnipro

Вечерняя сказка Instagram: dnepriane.news

Днепр прекрасен Instagram: ua_dnepr_ua

Природа всегда создает идеальные картины Instagram: dnepr_pixel

Вид сверху Instagram: our_dnipro

Вдохновение в каждом фото Instagram: our_dnipro

Контраст для настроения Instagram: deniska_ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине в пробках застряли тысячи авто: фото и видео снежного коллапса.

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