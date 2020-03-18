Доставка цветов в Днепре: что предлагают и стоимость

Чтобы порадовать свою вторую половинку, маму или бабушку, не обязательно ходить по цветочным киоскам в поисках красивого букета. В Днепре это можно сделать с помощью доставки цветов.

Что в Днепре предлагают доставщики цветов и во сколько это обойдется – расскажет OBOZREVATEL.

Доставка цветов buketbuketov.ru

Доставка цветов через сайт

В Днепре заказать доставку букетов можно легко и быстро. Выбора очень много и на разный вкус.

Так, доставщики предлагают шикарные букеты, на которые сейчас действуют хорошие скидки – от 10 до 50%. Цены на букеты зависят от количества цветов и оформления.

Доставка цветов со скидками

Доставка цветов со скидками

Кроме этого, жители Днепра могут купить VIP-букеты. Их средняя стоимость составляет от 1300 до 5 тысяч гривен.

VIP-букеты

VIP-букеты

Также доставщики предлагают множество дополнительных услуг: мягкие игрушки, воздушные шары, торты, романтические послания и многое другое.

Дополнительные услуги

Дополнительные услуги

Дополнительные услуги

В Днепре можно заказать целую композицию из цветов. Отметим, что такой услуги в обычных цветочных магазинах нет. Средняя стоимость такой композиции - от 1 тысячи до 4 тысяч гривен. Флористы смогут воплотить в реальность любое Ваше желание.

Композиции из цветов

Композиции из цветов

Если Вы или Ваши родные любители комнатных растений, то в таких онлайн-магазинах их также можно приобрести. Средняя стоимость - от 2 тысяч до 12 тысяч гривен. Цена зависит от выбора и экзотичности растения.

Комнатные растения

Отметим, доставка цветов по Днепру бесплатная.

В некоторых магазинах доставки можно приобрести готовые букеты, вместе с которыми в подарок дают шарики или сладости. Стоимость варьируется от 500 до 2 тысяч гривен.

Доставка цветов

Доставка цветов

Цены в онлайн-магазинах за одну розу составляют от 45 до 100 гривен. Также можно заказать поштучно множество других цветов, их стоимость разная и зависит от сорта.

Доставка цветов

Доставка цветов

Доставка цветов

Доставка цветов в соцсетях

В Днепре доставку цветов можно заказать через социальные сети. Выбор достаточно велик и букет доставят совершенно бесплатно.

Цены варьируются от 500 до 2 тысяч гривен. Если Вы хотите приобрести VIP-букет, то придется потратить от 5 тысяч гривен и выше.

Доставка цветов

Доставка цветов

Доставка цветов

Доставка цветов

Доставка цветов

Доставка цветов

С приходом тепла в Днепре начинается разгар свадеб. Свадебный букет можно заказать онлайн от 1000 гривен. Стоимость зависит от выбора и сорта цветов.

Свадебные букеты

Свадебные букеты

Свадебные букеты

Как сделать заказ в Днепре

Для заказа доставки букета на сайте необходимо зарегистрироваться, а затем заполнить небольшую анкету. Следует указать свои данные (имя и телефон обязательно), информацию о получателе: имя, город, адрес и телефон.

Также нужно указать дату и время доставки. Отметим, что к букету предлагают добавить открытку с надписью от 10 гривен.

Для заказа букета через соцсети необходимо просто написать в личные сообщения или связаться по телефону.

Пример заказа

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре каждый человек с инвалидностью нуждается в социальной помощи и защите. Украинская власть делает все, чтобы жизнь людей с инвалидностью была максимально облегченной. Стало известно, как в Днепре оформить инвалидность, куда обращаться и какие предусмотрены выплаты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!