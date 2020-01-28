Дошкольная подготовка в Днепре: во сколько обойдется обучение

Перед тем, как отправить ребенка в первый класс, нужно тщательно подготовить его. На помощь приходят подготовительные курсы, где Вашего малыша научат многим необходимым навыкам и знаниям.

Где в Днепре подготовить ребенка к школе и сколько это будет стоить – расскажет OBOZREVATEL.

Дошкольная подготовка ГБУ "Гармония"

Что предлагают центры по подготовке к школе

В Днепре большинство подготовительных курсов для детей работают по своей особой методике. Ребенка не только научат читать, писать и считать, но и помогут развить логику, моторику и мышление. На такие курсы берут детей от трех до семи лет.

Так, в одном из репетиторских центров по подготовке детей к школе группы набирают небольшие – по 3-4 человека. Стоимость занятия составляет 130-140 гривен. Продолжительность занятия – 60 минут.

Отметим, что цена зависит от месторасположения репетиторского центра.

Подобные курсы построены в форме игры. Педагоги разрабатывают эффективные методики, чтобы обучение вызывало интерес у ребенка.

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Также на курсах ребенку помогут улучшить навыки мышления, развить мелкую моторику, научат читать и обеспечат необходимую базу знаний по украинскому и английскому языку.

Кроме этого, ребенка могут обучить иностранному языку – 140-150 гривен, а также развить логику и моторику 3-4-летнего ребенка – 130-140 гривен.

Дошкольная подготовка в Днепре

В Днепре также существуют семейные клубы, где детей могут подготовить к школе. Главная форма такой дошкольной подготовки – игра. Это позволит не только обучить ребенка нужным навыкам и знаниям, но и привить интерес к учебе и развить любознательность.

Дошкольная подготовка Дети в городе

В структуру таких занятий входит следующее:

Математический блок;

Чтение;

Слоговая структура слова;

Графический диктант;

Подготовка к письму;

Развитие речи;

Развитие психических процессов и мелкой моторики;

Пальчиковая гимнастика;

Детальный анализ слова.

Стоимость разового часового занятия – 300 гривен. Четыре занятия обойдутся в 930 гривен, а восемь занятий – 1630 гривен.

Дошкольная подготовка в Днепре

Также в Днепре существуют курсы, которые проходят в несколько этапов:

Развитие речи, памяти, обучение грамоте;

Развитие мелкой моторики и подготовка к письму;

Начальный курс математики;

Развитие логического мышления;

Психологическая подготовка.

Подобные занятия проводятся в группах по шесть человек. Продолжительность – 60 минут. Периодичность занятий – 2 раза в неделю или 1 раз в неделю 2-х часовое занятие.

Стоимость пробного занятия – 150/300 гривен (60/120 минут). Также можно приобрести абонемент – 730 гривен за 8 занятий.

Дошкольная подготовка в Днепре

Индивидуальные занятия в Днепре

В Днепре люди с высшим образованием часто становятся репетиторами и проводят индивидуальные занятия. Так, Вашего ребенка могут подготовить к школе на дому.

Репетиторы обучают всем необходимым навыкам – чтению, письму, математике, а также развивают мышление, моторику и проводят обучение в форме игры. Но при этом репетитор имеет к каждому ребенку индивидуальный подход.

Длительность занятия – 45-60 минут.

Дошкольная подготовка в Днепре

Дошкольная подготовка в Днепре

Отметим, что многие репетиторы с большим опытом работы. Также некоторые из них имеют образование логопеда и при необходимости помогут исправить дефекты речи. Поэтому за подготовку ребенка к школе можно не переживать.

Средняя стоимость занятия – 150-180 гривен.

Дошкольная подготовка в Днепре

Дошкольная подготовка в Днепре

Дошкольная подготовка в Днепре

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