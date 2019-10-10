До 500 гривень в день: как в Днепре быстро заработать деньги

В жизни бывают сложные ситуации, когда срочно нужны деньги, а постоянного заработка нет. Но выход есть всегда. Для этого нужно немного поднапрячься и найти работу, где за один день можно заработать неплохую сумму.

OBOZREVATEL расскажет, как в Днепре легко найти работу на один день и при этом получить хорошие деньги.

Работа в Днепре

Промоутер

Один из самых популярных видов заработка – работа промоутером. Такой способ заработать быстро деньги актуален как для студентов, так и для взрослых людей.

Работа промоутера заключается в продвижении определенного товара. Вы можете раздавать листовки, рекламные материалы, проводить дегустацию продукции или раздавать подарки за покупку. Отметим, что промоутером могут устроиться даже школьники.

Промоутер spagece.ru

Данная работа является непостоянной. За день Вы можете заработать 50 грн/час. В основном, промоутеры работают от трех до восьми часов в день. Соответственно, за один день можно получить от 150 до 400 гривень.

"У меня нет постоянной работы, так как я учусь на дневном обучении в университете. Если мне нужна работа, то подрабатываю промоутером на выходных. Изначально платили мало – 25 грн/час. Сейчас повысили до 50 грн/час. Работа не сложная, чаще всего я пытаюсь продать какой-нибудь товар (колбасу, кофе, молочную продукцию). Меня могут отправить работать в любой район. Однажды пришлось добираться в другой конец города. Главное, что деньги вовремя платят, хоть и небольшие, но никак не лишние", – рассказала днепрянка Карина.

Промоутер

Промоутер

Промоутер

Выгул домашних животных

Некоторые жители Днепра много времени проводят на работе или часто бывают в командировках, поэтому каждый раз они задумываются о том, на кого же оставить своего домашнего питомца.

Неравнодушные днепряне сами предлагают свою помощь, чтобы позаботиться о любимцах за небольшую плату. Таким способом может зарабатывать каждый желающий. Цену за такую услугу Вы можете установить сами или договориться с хозяевами.

Выгул домашних животных Информационное Агентство "365 дней"

Чаще всего в день за такую работу можно получить от 50 до 100 грн/час.

Выгул домашних животных

Выгул домашних животных

Выгул домашних животных

Выгул домашних животных

Клининговые услуги

Если Ваше здоровье не противоречит физическим нагрузкам, то неплохо можно заработать на уборке квартиры или офисного помещения.

Объявления о своих услугах можно разместить на онлайн-площадках или личной странице в соцсети. Цену Вы устанавливаете сами или договариваетесь с клиентами. За один день можно иметь неплохой заработок.

Клининговые услуги

Клининговые услуги

Клининговые услуги

Няня на час

С кем оставить ребенка на несколько часов, чтобы справиться со своими делами? Для родителей этот вопрос всегда актуальный. Здесь приходит на помощь няня. Безусловно, найти хорошего и опытного человека сложно, но если у Вас есть опыт в работе с детьми, то почему бы не попробовать. Некоторые родители ищут няню на неполную занятость. За такую работу Вы можете получить 50-80 грн/час.

Няня на час

Няня на час

Няня на час

Грузчики

Если у Вас хорошее физическое здоровье и Вы способны на тяжелую работу, то быстрые деньги можно получить за несколько часов работы грузчиком.

В Днепре эта работа актуальна для студентов, которым срочно нужны деньги для проживания, а также для взрослых мужчин, которые ищут подработку, чтобы прокормить семью.

Грузчики Долина Мастеров

Оплата 60-80 грн/час или договорная. Если работа предстоит на стройке, то можно получить 400-500 гривень за день.

"Постоянной работы у меня нет, поэтому, когда нужны деньги, я звоню знакомому и иду подрабатывать грузчиком. В основном, меня отправляют в ночное время на склад супермаркета, и там я разгружаю товар. За ночь могу заработать 300-400 гривень", – рассказал днепрянин Павел.

Грузчики

Грузчики

София Ковнир

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