До 12 тысяч гривень в месяц: как в Днепре заработать пенсионерам

Прожить в Днепре на одну пенсию практически невозможно. Поэтому люди преклонного возраста всячески пытаются найти любую работу, чтобы получить дополнительную копейку.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как в Днепре найти хорошую работу пенсионерам и сколько за месяц можно получить денег.

Работа для пенсионеров в Днепре

Охранник или ночной сторож

Такой род деятельности предпочтительней для мужчин преклонного возраста. В Днепре открыто множество вакансий охранника или сторожа. Заработная плата составляет от 1800 до 7000 грн/месяц. Это зависит от местоположения работы.

Охранник Бесплатка

Главные требования – пунктуальность и без вредных привычек.

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Уборщица помещений

Если Вы полны сил и энергии, то неплохо можно заработать на уборке офисных или других помещений. Вам всего лишь нужно в течение дня убрать несколько кабинетов. Зарплата может быть почасовая – от 28 гривень. За месяц работы можно получить от 5000 до 8000 гривень. Пенсионерам такие деньги никак не помешают.

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Сиделка или нянечка

Многие семьи часто нуждаются в помощи по уходу за ребенком или престарелыми родственниками. Для этого они нанимают на постоянной основе няню с опытом для ребенка, или сиделку для человека преклонного возраста. Час такой работы стоит 50 гривень. За месяц можно получить от 7 тысяч до 12 тысяч гривень.

Няня KP.UA

Условия работы няней не тяжелые: следить за ребенком, заниматься его воспитанием, водить в школу и на кружки, и иногда помогать маме по хозяйству. Также приветствуется опыт работы с детьми.

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Работа сиделкой не из легких. Вам нужно ухаживать за тяжелобольным или человеком с инвалидностью, готовить и убирать в доме. Кроме этого, для удобства Вам могут предоставить жилье.

Сиделка Twitter

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Мастер на все руки

Если починить технику, электроприборы или смастерить стол для Вас не проблема, то есть возможность легко заработать на этом. Свои услуги можно разместить в интернете или расклеить объявления в общественных местах. Стоимость работы Вы можете оценить сами.

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

Также таких мастеров часто ищут частные предприниматели или компании. Заработать на этом можно от 2 тысяч до 8 тысяч гривень в месяц.

Работа для пенсионеров

Рукодельница

В Днепре женщины преклонного возраста могут иметь хороший дополнительный заработок благодаря изделиям собственными руками. Это различные виды вышивки, поделки из ткани, вязаные вещи или оригинальные игрушки.

Рукодельница LiveJournal

Стоимость своих работ Вы можете определить сами. Обычно цена зависит от сложности и размера изделия. Распространить объявления о своих услугах можно в интернете и на досках в общественных местах.

Работа для пенсионеров

Работа для пенсионеров

София Ковнир

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