Днепр атакуют клещи: чем опасно и как уберечься

Жителей Днепра активно атакуют клещи. С апреля по июнь – наиболее популярный период нападений. Увидеть этих опасных паразитов можно в лесах, скверах, парках и других зонах отдыха.

Чем опасны клещи и как уберечься жителям Днепра – читайте далее в нашем материале.

Днепр атакуют клещи

У пятерых жителей Днепропетровщины обнаружили болезнь Лайма

С начала года более трехсот жителей Днепропетровской области пострадали от укусов клещей. У пяти человек – диагностировали болезнь Лайма.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ДнепрОГА, клещи в этом году активизировались рано, этому способствовала теплая зима. Первый случай укуса произошел еще в середине января.

Специалисты предупреждают, что активность клещей остается высокой до конца сентября.

Клещи атакуют жителей Днепра и области Stimul.online

Как жители Днепра страдают от клещей

Жительница Днепра Ольга рассказала, что за одну неделю ее собака уже третий раз приходит домой с клещами:

"И это при том, что моя собака обработана от блох и клещей. Каждый раз после прогулки я ее тщательно осматриваю и все равно не уследила – один ее укусил.

Все чаще замечаю на прогулке мам с маленькими детками двух-трех лет, которые весело играют в сочной зеленой травке и дуют одуванчики.

Я вас очень прошу, каждый раз, возвращаясь с прогулки, осматривайте своих деток, и конечно же себя. Для того, чтоб подхватить клеща, не обязательно гулять в плавнях или лесу, их полно в наших дворах.

Что делать, если не заметили и клещ укусил? Прежде всего – не паниковать! Не пытаться вытянуть самостоятельно, если Вы не делали этого раньше. Лучше обратиться к специалистам.

На фото монстрик, которого я вовремя не заметила на своей собаке. Не думайте, что клещи водятся только в лесу", – сообщила днепрянка Ольга.

Клещи атакуют жителей Днепра Фото очевидицы Ольги

Житель Днепра Роман осматривает своего кота каждые три дня:

"За последний месяц из своего кота вытащил штук 30 клещей", – поделился Роман.

Клещи атакуют жителей Днепра Фото очевидцев

Клещи атакуют жителей Днепра Фото очевидцев

А вот на днепрянина Лаврентия за 10 минут напали сразу же несколько клещей. Мужчина предупредил не гулять в полях и лесах без спрея от паразитов:

"Не хочу напугать Вас, но предупрежден – вооружен. Аномально теплая зима и осень способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять.

Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей еще не встречал", – рассказал житель Днепра.

Клещи атакуют жителей Днепра Фото очевидца Лаврентия

Клещи атакуют жителей Днепра Фото очевидца Лаврентия

Как уберечь себя от укуса клеща

Днепровский семейный врач Юлия Трепачева рассказала, что клещи могут нести такие опасные заболевания, как болезнь Лайма, энцефалит, марсельская лихорадка. Чтобы уберечь себя от укуса клеща, следует соблюдать следующие правила:

Оставаясь на свежем воздухе, обязательно носите шапочку, панамку и т. д. Желательно носить легкую одиночную одежду с длинными рукавами, брюки, которые плотно прилегают к телу – так проще замечать клещей и снизить риск укусов; Используйте специальные средства для защиты от клещей, чаще всего именно аэрозоли сдерживают клещей. Используйте их перед прогулкой. При необходимости – используйте повторно, если время действия проходит, как указано в инструкции; Каждые два часа во время прогулки осматривайте себя и детей; По возвращению домой осмотрите одежду и все тело; Проверьте предметы, принесенные с прогулки; Если Вы гуляли с домашним питомцев – его также следует осмотреть на наличие клещей.

Врач добавила, что иксодовые клещи высасывают в течение 15-20 минут, при этом выделяя обезболивающую жидкость, делая практически безболезненный прикус. Кроме того, клещ может держаться на организме человека или животном до 12 дней.

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Как рассказал OBOZREVATEL эксперт-биолог Виктор Мильвус, самыми опасными местами, где можно подцепить клещей, являются площадки, на которых массово выгуливают собак:

"От этих мест нужно держаться подальше. Нужно также помнить, что лишь единицы из клещей являются носителями опасной болезни Лайма", – прокомментировал Мильвус.

Специалист отметил, что другие клещи также могут заразить человека, но это не так опасно, как болезнь Лайма.

Кроме того, чаще всего клещи прячутся в траве, реже – в кустах и ​​деревьях. Нужно помнить, что их укусы могут нанести серьезный вред здоровью и привести к инфекционным заболеваниям, в частности, энцефалиту и болезни Лайма.

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Куда обращаться в Днепре, если Вас укусил клещ

В департаменте здравоохранения ДнепрОГА советуют обращаться к медикам, если Вас укусил клещ. Паразита следует отнести в Областной лабораторный центр: улица Щербаня, 6. Здесь его проверят на наличие инфекции. А человек, которого укусили, сдаст все необходимые анализы, так как клещи могут переносить опасные болезни.

Как удалить клеща самостоятельно

Семейный врач Юлия Трепачева также рассказала, как удалить клеща самостоятельно:

"Медленно тяните вместе с хоботком, расшатывая пальцами. Затем укутайте марлевой салфеткой, пинцетом или нитью, чтобы прикрепить его ближе к коже.

Не стоит смазывать маслом, уксусом, так как это может увеличить количество выделенных патогенов в крови.

После удаления клеща, необходимо смазать место антисептическим средством. Если осталась часть клеща, то ее следует удалить стерильной иглой.

Кроме того, в течение двух недель ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения кожи – обращайтесь к врачу", – рассказала Юлия Трепачева.

Также врач рассказала о первых проявлениях болезни Лайма:

"Первые проявления – покраснение на месте укуса, головная боль, ломота всего тела и вялость. Если не проводить лечение на ранней стадии, то заболевание может привести к поражению различных органов: кожа, суставы, мышцы, нервная и сердечно-сосудистая система, и даже к инвалидности", – подчеркнула семейный врач.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в период общенационального карантина в Днепре также ограничили передвижение в общественном транспорте. Горожане могут ездить только по специальному билету и в средствах индивидуальной защиты. Стало известно, как в Днепре работает общественный транспорт в период карантина, и соблюдают ли правила пассажиры и водители.