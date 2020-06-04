Детские лагеря Днепра и области: стало известно об их работе
Школьники Днепра отправлены на летние каникулы и, соответственно, родители хотят, чтобы их дети провели весело и незабываемо это время. Многие днепряне предпочитают отправлять детвору в лагеря, но в связи с карантином встает вопрос: будут ли они работать?
Как будут работать детские лагеря Днепра и области – узнавал OBOZREVATEL.
Что говорят в Минздраве о работе детских лагерей
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, открытие детских летних лагерей и санаториев в Украине станет возможным только на последнем этапе выхода страны из карантина из-за коронавируса.
"Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был минимальным, особенно когда мы говорим о наших детях", – сообщил Степанов.
Кроме этого, министр здравоохранения добавил, что в нынешних реалиях работа лагерей и санаториев больше не сможет быть такой, как раньше, и будет иметь определенные ограничения.
По словам Степанова, уже непосредственно перед открытием сезона оздоровления Министерство здравоохранения предоставит рекомендации относительно того, как организовать работу детских лагерей в условиях пандемии COVID-19.
Детский лагерь "Дети Днепра"
Лагерь "Дети Днепра" – это бесплатный социальный проект при содействии Днепровского городского совета и мэра Днепра Бориса Филатова. Он рассчитанный на детей от 8 до 15 лет, которые являются исключительно жителями Днепра.
Детский лагерь расположен на жилмассиве Приднепровск на улице Гаванская, 11. Здесь созданы все условия для комфортного, безопасного проживания и активного отдыха детей. Территория лагеря оборудована различными зонами для досуга, творчества и спорта.
Кроме того, есть бассейн с современной системой очистки и подогрева воды, веревочный парк, где канаты закреплены на безопасной высоте, скаутский центр. Программу воплощает в жизнь команда опытных квалифицированных воспитателей, аниматоров, психологов, заботливый обслуживающий и технический персонал. Также юных отдыхающих ждут соревнования, квесты, конкурсы и концерты.
Отметим, что одна смена длится с понедельника по субботу.
Как этим летом будет работать лагерь "Дети Днепра"
Как рассказали OBOZREVATEL в администрации лагеря "Дети Днепра", ориентировочно учреждение заработает с 22 июня, все зависит от ситуации с карантином:
"Для регистрации нужно перейти на сайт лагеря с уже заранее подготовленными документами. Ежедневно с 9:00 нужно смотреть, чтобы в первом предложении вместо пробелов появилась дата регистрации", – прокомментировали в администрации лагеря.
Сотрудники лагеря отметили, что пока более точной информации сказать не могут:
"Если все будет хорошо, то с 22 июня начинается заезд. К сожалению, это не зависит от нас. Родители смогут увидеть расписку по сменам во время регистрации на сайте лагеря", – подчеркнули в администрации.
Кроме того, отправка детей в лагерь будет происходить обязательно в средствах индивидуальной защиты – в масках и перчатках:
"Мы руководствуемся правилами и положениями массового отдыха. То, что нам скажут в Департаменте здравоохранения, так и будем делать", – добавили в администрации лагеря.
Как зарегистрировать ребенка в лагерь "Дети Днепра"
Для того чтобы отправить ребенка в лагерь "Дети Днепра", необходимо пройти электронную регистрацию на сайте.
Важно! Регистрировать ребенка должен тот из родителей, который будет сопровождать его в день отъезда в лагерь и имеющий государственную регистрацию в Днепре.
Для этого одному из родителей необходимо заполнить регистрационную форму, где указываются персональные данные ребенка и одного из родителей, который имеет государственную регистрацию в Днепре.
Обязательные условия:
Городская регистрация одного из родителей ребенка в Днепре;
Возраст ребенка – полных 8-15 лет.
Для успешной отправки ребенка надо обязательно предоставить "Медицинскую справку на ученика, который уезжает в оздоровительный лагерь" (Форма 079) с обязательной отметкой о неконтактности с инфицированными и "Справку о прививках" (Форма 063), которые действительны на момент выезда ребенка в лагерь. Также следует пройти медосмотр на месте отправления автобусов.
Отметим, что ребенок допускается в лагерь отдыха только при наличии всего перечня прививок по возрасту.
Если ребенок не имеет пробы Манту текущего года, то необходимо предоставить рентген обследования легких или вывод фтизиатров.
Список необходимых документов:
Свидетельство о рождении ребенка;
Паспорт одного из родителей (все заполненные страницы);
Идентификационный код одного из родителей.
Важно!
Если у Вас есть расхождения с данными ребенка, например разные фамилии, то необходимо предоставить документы, подтверждающие регистрацию одного из родителей в Днепре и родство ребенка с родителями – свидетельство о браке, разводе, документ, подтверждающий смену фамилии и т.д.
В случае если указанные при регистрации данные не совпадают с данными оригиналов документов, в получении посадочного талона будет отказано.
После заполнения регистрационной формы родители получат письмо на электронную почту с информацией о дальнейших действиях.
За две недели до отъезда родители получат еще одно письмо с названием "Приглашаем получить посадочный талон". В этом письме будет указан персональный регистрационный номер, дата и место получения посадочного талона, с которым ребенок будет иметь право посетить лагерь.
В указанный в посадочном талоне день отъезда детям в сопровождении одного из родителей, который регистрировал ребенка на сайте, необходимо добраться на улицу Сичеславская Набережная, 33. Затем следует предъявить при посадке в автобус следующие документы:
Оригинал паспорта одного из родителей, который регистрировал ребенка;
Оригинал свидетельства о рождении ребенка;
Посадочный талон;
Медицинскую справку на ученика и справку о прививках.
Сбор родителей с детьми происходит с 08:00 до 9:40. Отправление автобусов в лагерь происходит в 10:00. После окончания смены дети возвращаются в город автобусами в 12:30.
Возможность посетить лагерь предоставляется один раз в год, при условии наличия свободных мест.
Также в администрации лагеря отметили, что соблюдение карантинных требований является обязательным для всех. Так, на период пребывания ребенка в лагере запрещаются какие-либо посещения.
Как будут работать другие популярные детские лагеря в Днепропетровской области
OBOZREVATEL решил узнать, как будут работать популярные детские лагеря Днепропетровщины, и как будет происходить пребывание детей.
Лагерь "Орленок"
Детский оздоровительный лагерь "Орленок" Днепропетровской области расположен в живописном Грушеватском заповеднике Пятихатского района.
Как рассказали OBOZREVATEL в администрации данного лагеря, смены начнут работу с 5-7 июля. В лагере на одной смене находится не более 90-100 человек. В каждом корпусе проживает по 5-8 человек:
"Если все будет хорошо, то 22 июня карантин закончится. А если его продлят, то, конечно, мы будем придерживаться всех правил и норм. Пока что никаких предписаний не было", – прокомментировала сотрудник лагеря.
Кроме того, в детском лагере "Орленок" дети будут часто мыть и дезинфицировать руки, а также сотрудники учреждения будут тщательно обрабатывать помещения.
Мест в лагере – ограниченное количество, поэтому если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок попал именно сюда – нужно поторопиться.
Также OBOZREVATEL сообщили о стоимости путевок в детский лагерь "Орленок":
На 21 день – 7865 гривен;
На 14 дней – 5365 гривен.
Отметим, что также есть возможность приобрести путевку по индивидуальному графику. Например, на 10-12 дней. Один день пребывания в лагере стоит 375 гривен.
В эту стоимость входит пятиразовое питание с разнообразным меню, бассейн, горячая вода в душевых кабинках, кружки, секции, концерты и другие развлечения.
Детский лагерь "Звездный"
Данный лагерь находится на территории Кировского лесничества, в 30 км от города Днепр. Здесь есть шестиразовое питание, тенистая лесная зона, состоящая в основном из хвойных деревьев, бассейн, площадки для игр и многое другое.
В администрации лагеря "Звездный" OBOZREVATEL сообщили, что пока о работе учреждения информации нет, сейчас ждут решение правительства. Но то, что этим летом лагерь заработает – вероятность велика:
"Как только наше правительство даст добро, мы начнем работу. На данный момент лагерь активно готовят к заезду детей", – отметили в администрации лагеря.
Работа других популярных детских лагерей Днепропетровской области – пока неизвестна. Телефоны многих учреждений недоступны.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что многим жителям Днепра часто хочется заработать дополнительную копейку за короткий срок. Так, горожане вполне могут воплотить это в реальность, так как подработок в Днепре очень много.