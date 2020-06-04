Детские лагеря Днепра и области: стало известно об их работе

Школьники Днепра отправлены на летние каникулы и, соответственно, родители хотят, чтобы их дети провели весело и незабываемо это время. Многие днепряне предпочитают отправлять детвору в лагеря, но в связи с карантином встает вопрос: будут ли они работать?

Как будут работать детские лагеря Днепра и области – узнавал OBOZREVATEL.

Детские лагеря Днепра и области Inlearno

Что говорят в Минздраве о работе детских лагерей

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, открытие детских летних лагерей и санаториев в Украине станет возможным только на последнем этапе выхода страны из карантина из-за коронавируса.

"Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был минимальным, особенно когда мы говорим о наших детях", – сообщил Степанов.

Кроме этого, министр здравоохранения добавил, что в нынешних реалиях работа лагерей и санаториев больше не сможет быть такой, как раньше, и будет иметь определенные ограничения.

По словам Степанова, уже непосредственно перед открытием сезона оздоровления Министерство здравоохранения предоставит рекомендации относительно того, как организовать работу детских лагерей в условиях пандемии COVID-19.

Детский лагерь KP.UA

Детский лагерь "Дети Днепра"

Лагерь "Дети Днепра" – это бесплатный социальный проект при содействии Днепровского городского совета и мэра Днепра Бориса Филатова. Он рассчитанный на детей от 8 до 15 лет, которые являются исключительно жителями Днепра.

Детский лагерь расположен на жилмассиве Приднепровск на улице Гаванская, 11. Здесь созданы все условия для комфортного, безопасного проживания и активного отдыха детей. Территория лагеря оборудована различными зонами для досуга, творчества и спорта.

Кроме того, есть бассейн с современной системой очистки и подогрева воды, веревочный парк, где канаты закреплены на безопасной высоте, скаутский центр. Программу воплощает в жизнь команда опытных квалифицированных воспитателей, аниматоров, психологов, заботливый обслуживающий и технический персонал. Также юных отдыхающих ждут соревнования, квесты, конкурсы и концерты.

Отметим, что одна смена длится с понедельника по субботу.

Лагерь "Дети Днепра" gorod.dp.ua

Как этим летом будет работать лагерь "Дети Днепра"

Как рассказали OBOZREVATEL в администрации лагеря "Дети Днепра", ориентировочно учреждение заработает с 22 июня, все зависит от ситуации с карантином:

"Для регистрации нужно перейти на сайт лагеря с уже заранее подготовленными документами. Ежедневно с 9:00 нужно смотреть, чтобы в первом предложении вместо пробелов появилась дата регистрации", – прокомментировали в администрации лагеря.

В первом предложении вместо пробелов должна появиться дата регистрации

Сотрудники лагеря отметили, что пока более точной информации сказать не могут:

"Если все будет хорошо, то с 22 июня начинается заезд. К сожалению, это не зависит от нас. Родители смогут увидеть расписку по сменам во время регистрации на сайте лагеря", – подчеркнули в администрации.

Кроме того, отправка детей в лагерь будет происходить обязательно в средствах индивидуальной защиты – в масках и перчатках:

"Мы руководствуемся правилами и положениями массового отдыха. То, что нам скажут в Департаменте здравоохранения, так и будем делать", – добавили в администрации лагеря.

Лагерь "Дети Днепра" Gorsovet.com.ua

Как зарегистрировать ребенка в лагерь "Дети Днепра"

Для того чтобы отправить ребенка в лагерь "Дети Днепра", необходимо пройти электронную регистрацию на сайте.

Важно! Регистрировать ребенка должен тот из родителей, который будет сопровождать его в день отъезда в лагерь и имеющий государственную регистрацию в Днепре.

Для этого одному из родителей необходимо заполнить регистрационную форму, где указываются персональные данные ребенка и одного из родителей, который имеет государственную регистрацию в Днепре.

Обязательные условия:

Городская регистрация одного из родителей ребенка в Днепре;

Возраст ребенка – полных 8-15 лет.

Для успешной отправки ребенка надо обязательно предоставить "Медицинскую справку на ученика, который уезжает в оздоровительный лагерь" (Форма 079) с обязательной отметкой о неконтактности с инфицированными и "Справку о прививках" (Форма 063), которые действительны на момент выезда ребенка в лагерь. Также следует пройти медосмотр на месте отправления автобусов.

Отметим, что ребенок допускается в лагерь отдыха только при наличии всего перечня прививок по возрасту.

Если ребенок не имеет пробы Манту текущего года, то необходимо предоставить рентген обследования легких или вывод фтизиатров.

Лагерь "Дети Днепра" Цензор.НЕТ

Список необходимых документов:

Свидетельство о рождении ребенка;

Паспорт одного из родителей (все заполненные страницы);

Идентификационный код одного из родителей.

Регистрация в детский лагерь

Регистрация в детский лагерь

Регистрация в детский лагерь

Важно!

Если у Вас есть расхождения с данными ребенка, например разные фамилии, то необходимо предоставить документы, подтверждающие регистрацию одного из родителей в Днепре и родство ребенка с родителями – свидетельство о браке, разводе, документ, подтверждающий смену фамилии и т.д.

В случае если указанные при регистрации данные не совпадают с данными оригиналов документов, в получении посадочного талона будет отказано.

После заполнения регистрационной формы родители получат письмо на электронную почту с информацией о дальнейших действиях.

За две недели до отъезда родители получат еще одно письмо с названием "Приглашаем получить посадочный талон". В этом письме будет указан персональный регистрационный номер, дата и место получения посадочного талона, с которым ребенок будет иметь право посетить лагерь.

В указанный в посадочном талоне день отъезда детям в сопровождении одного из родителей, который регистрировал ребенка на сайте, необходимо добраться на улицу Сичеславская Набережная, 33. Затем следует предъявить при посадке в автобус следующие документы:

Оригинал паспорта одного из родителей, который регистрировал ребенка;

Оригинал свидетельства о рождении ребенка;

Посадочный талон;

Медицинскую справку на ученика и справку о прививках.

Лагерь "Дети Днепра" tourdnepr.com

Сбор родителей с детьми происходит с 08:00 до 9:40. Отправление автобусов в лагерь происходит в 10:00. После окончания смены дети возвращаются в город автобусами в 12:30.

Возможность посетить лагерь предоставляется один раз в год, при условии наличия свободных мест.

Также в администрации лагеря отметили, что соблюдение карантинных требований является обязательным для всех. Так, на период пребывания ребенка в лагере запрещаются какие-либо посещения.

Лагерь "Дети Днепра" nashemisto.dp.ua

Как будут работать другие популярные детские лагеря в Днепропетровской области

OBOZREVATEL решил узнать, как будут работать популярные детские лагеря Днепропетровщины, и как будет происходить пребывание детей.

Лагерь "Орленок"

Детский оздоровительный лагерь "Орленок" Днепропетровской области расположен в живописном Грушеватском заповеднике Пятихатского района.

Как рассказали OBOZREVATEL в администрации данного лагеря, смены начнут работу с 5-7 июля. В лагере на одной смене находится не более 90-100 человек. В каждом корпусе проживает по 5-8 человек:

"Если все будет хорошо, то 22 июня карантин закончится. А если его продлят, то, конечно, мы будем придерживаться всех правил и норм. Пока что никаких предписаний не было", – прокомментировала сотрудник лагеря.

Кроме того, в детском лагере "Орленок" дети будут часто мыть и дезинфицировать руки, а также сотрудники учреждения будут тщательно обрабатывать помещения.

Мест в лагере – ограниченное количество, поэтому если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок попал именно сюда – нужно поторопиться.

Также OBOZREVATEL сообщили о стоимости путевок в детский лагерь "Орленок":

На 21 день – 7865 гривен;

На 14 дней – 5365 гривен.

Отметим, что также есть возможность приобрести путевку по индивидуальному графику. Например, на 10-12 дней. Один день пребывания в лагере стоит 375 гривен.

В эту стоимость входит пятиразовое питание с разнообразным меню, бассейн, горячая вода в душевых кабинках, кружки, секции, концерты и другие развлечения.

Детский лагерь Vgorode.ua

Детский лагерь "Звездный"

Данный лагерь находится на территории Кировского лесничества, в 30 км от города Днепр. Здесь есть шестиразовое питание, тенистая лесная зона, состоящая в основном из хвойных деревьев, бассейн, площадки для игр и многое другое.

В администрации лагеря "Звездный" OBOZREVATEL сообщили, что пока о работе учреждения информации нет, сейчас ждут решение правительства. Но то, что этим летом лагерь заработает – вероятность велика:

"Как только наше правительство даст добро, мы начнем работу. На данный момент лагерь активно готовят к заезду детей", – отметили в администрации лагеря.

Детский лагерь UAHotels

Работа других популярных детских лагерей Днепропетровской области – пока неизвестна. Телефоны многих учреждений недоступны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что многим жителям Днепра часто хочется заработать дополнительную копейку за короткий срок. Так, горожане вполне могут воплотить это в реальность, так как подработок в Днепре очень много.