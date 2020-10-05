День защитника Украины: ТОП подарков для мужчин и их стоимость в Днепре

Ежегодно 14 октября все украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. Традициям не изменяют и жители Днепра. Поэтому уже сейчас самое время придумать и приобрести подарок для своего защитника.

OBOZREVATEL составил ТОП идей для подарков на День защитника Украины и подробно расскажет об их средней стоимости в Днепре.

Экстремальный подарок

Если мужчина не любит сидеть на месте и предпочитает активно проводить свое время, то идеальным подарком для него будет сертификат на экстремальное вождение.

Для мужчины составят индивидуальную программу занятия. После теоретической части начнется практическая, где мужчина сможет получить такие навыки как быстро и четко управлять машиной, безопасно объезжать препятствия, экстремально тормозить и т.п.

Стоимость такого подарка в Днепре составит около 2 тысяч гривен.

Также в качестве подарка можно приобрести сертификат на прыжок с парашютом без инструктора. Если Ваш мужчина готов к такому полету, то подобный подарок в нашем городе обойдется в 3 тысячи гривен.

Но для прыжка с парашютом предстоит пройти несколько этапов подготовки. На аэродроме нужно будет зарегистрироваться и пройти медицинский осмотр. После этого начнется обучение в группе. Затем мужчине придется сдать теоретический и практический зачеты. Если все пройдет хорошо и без ошибок, то его допустят к прыжку.

После мужчину поднимут в небо на самолете, и он самостоятельно выполнит прыжок с парашютом. В конце мужчине выдадут сертификат о выполнении самостоятельного прыжка.

Хорошим подарком может стать мастер-класс по скалолазанию – его можно пройти и вдвоем. Так, на скалодроме инструктор расскажет об основах скалолазания, а затем будет возможность покорить несколько трасс. Отметим, что для этого Вам выдадут специальную экипировку и обувь.

Стоимость подарка в Днепре составляет около 500 гривен. Недорогой, а главное увлекательный и хороший подарок!

Наборы с флягой

Такой подарок актуальный для многих мужчин. Наборы из фляги и рюмок могут пригодиться в любой момент, особенно в холодное время года. Ведь иногда подобный подарок может помочь хорошо согреться. Кроме того, можно приобрести похожий набор в комплекте с ножом и брелоком.

Средняя стоимость набора в Днепре варьируется от 300 до 500 гривен. Все зависит от Вашего выбора и предпочтения мужчины.

Пивная кружка с тематическим узором

Если Ваш мужчина любитель подобного алкоголя, то пивная кружка с узором – вполне хороший подарок. В честь праздника можно приобрести кружку с тематической надписью, картинкой или любым другим понравившимся узором.

Стоимость такого подарка в нашем городе будет зависеть от Вашего выбора. Самая обычная пивная кружка с минимальным узором или вовсе без него обойдется около 100 гривен. Если же Вы хотите подарить более "навороченную" кружку, то цена будет варьироваться от 200-400 гривен и выше.

Кожаное портмоне

Для солидного мужчины отличным подарком будет портмоне из настоящей кожи. Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, такой подарок будет выглядеть презентабельно и придаст мужчине больше уверенности.

Главное в выборе такого подарка – не прогадать с качеством. Ведь настоящая кожаная вещь прослужит несколько лет. В Днепре кожаное портмоне можно приобрести от 2 тысяч гривен и выше. Цена зависит от выбора и фирмы.

Набор для настоящего отдыха

Для многих мужчин всегда в радость собраться с друзьями, пожарить мясо или приготовить что-нибудь вкусное на костре, и при этом хорошо отдохнуть. Поэтому на День защитника Украины мужчине можно подарить набор для настоящего отдыха – мангал, гриль-барбекю, хорошие шампуры, или же что-нибудь одно из этого.

Самый простой мангал в Днепре обойдется от 400 до 700 гривен. Если Вы хотите сделать его под заказ, например, кованый, то такой подарок получится от 2 тысяч гривен и выше.

Очень удобная вещь для отдыха – это гриль-барбекю. На нем можно как пожарить шашлык, так и приготовить вкусные и сочные стейки, овощи и т.д. на гриле. Цена хорошего гриль-барбекю в нашем городе варьируется от 1500 до 5 тысяч гривен. Стоимость зависит от фирмы, его размера и комплектации.

Подарочные шампуры должны прослужить долгие годы, поэтому их нужно брать хорошего качества. В Днепре набор красивых шампуров из прочного материала можно найти за 400-500 гривен. Кроме того, можно приобрести шампуры со специальной гравировкой или узором. Стоимость такого удовольствия составляет от 60-100 гривен/шампур.

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