День вышиванки 2020: как отмечают жители Днепра

Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В каждом уголке страны всегда проходили яркие флешмобы и концерты. Но в этом году из-за карантинного режима все массовые мероприятия отменяются.

OBOZREVATEL собрал ТОП фотографий жителей Днепра, которые отмечают День вышиванки и соблюдают традиции.

День вышиванки 2020 Народна правда

Журналист из Днепра Дарина Сухонос-Табацкая считает, что главное – вышивка, которую носят в сердце:

"С Днем вышиванки. Кто-то забыл, кто-то купил. Но главное – вышивка, которую носите в сердце", – написала журналист.

Главное – вышивка, которую носят в сердце Facebook Дарины Сухонос-Табацкой

Жительница Днепра Виктория Бычкова соблюдает традиции и подчеркнула, что украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру:

"Традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая.

День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы ни пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или куда-либо. В этот день украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру", – отметила днепрянка.

Жители Днепра делятся фото в вышиванках Facebook Виктории Бычковой

Днепрянка Алена Забуга поделилась милыми фотографиями с коллективом, который также поддерживает и отмечает День вышиванки:

"Люди, которые рядом, та самая большая ценность для меня. Счастье быть вместе с теми, с кем чувствуешь себя на одной волне. Иногда мы еще и одеваемся похоже. С Днем вышиванки!", – написала Забуга.

День вышиванки отмечают многие жители Днепра Facebook Алены Забуги

Днепряне соблюдают традиции в этот праздник Facebook Алены Забуги

Спасатель Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгений Панчук опубликовал трогательное фото с дочерью в День вышиванки.

Днепряне публикуют милые фото в вышиванках Facebook Евгения Панчука

Днепрянин Филипп Свидерский отмечает День вышиванки на свежем воздухе:

"В вышиванке на велосипеде ХВЗ "Украина", еще и сам герб наш позади. Хорошего всем дня!", – поделился Филипп.

Некоторые горожане отмечают праздник на свежем воздухе Facebook Филиппа Свидерского

Как отмечают День вышиванки известные люди Днепра

Экс-председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов не изменяет своим традициям:

"Надеюсь, что только в этом году маска будет подходить к вышиванке", – написал Пригунов.

Глеб Пригунов не изменяет своим традициям Facebook Глеба Пригунова

Глеб Пригунов не изменяет своим традициям Facebook Глеба Пригунова

Кроме того, экс-председатель облсовета поделился воспоминаниями из прошлых годов:

"В этом году, к сожалению, остается только вспоминать, как это было в прошлые годы и представлять, как это будет в будущем!", – добавил Пригунов.

День вышиванки в прошлые годы Facebook Глеба Пригунова

День вышиванки в прошлые годы Facebook Глеба Пригунова

Помощник заместителя мэра Днепра Антон Андриенко в этом году из-за карантина не отмечает День вышиванки, но все равно соблюдает традиции:

"Вышиванка – генетический код Украины. Хотя в этом году и не получилось у нас празднование Дня вышиванки из-за карантина, но я все равно надел ее!", – сообщил Андриенко.

Вышиванка – генетический код Украины Facebook Антона Андриенко

Начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз поделился фотографией в традиционной вышиванке на рабочем месте.

Руслан Мороз соблюдает традиции даже на рабочем месте Facebook Руслана Мороза

Лидер общественной организации "Государственная инициатива" Дмитрий Ярош опубликовал трогательное фото с женой и внуком в традиционной одежде:

"Украинцы! С Днем вышиванки!", – подписал фото Ярош.

Дмитрий Ярош поделился трогательным фото с семьей Facebook Дмитрия Яроша

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач поделился фотографией спасателей, которые даже в период карантина соблюдают традиции Дня вышиванки:

"Давайте сохранять и приумножать украинские традиции! В этом году День вышиванки встречаем с новыми карантинными правилами, однако, как всегда, национальный узор защищает нас! Хорошего и позитивного дня! Любите и берегите Украину", – написал Кульбач.

Спасатели Днепра также отмечают День вышиванки Facebook Андрея Кульбача

Директор КП "Госпитальеры Днепра" Яна Зинкевич запустила собственный Марш вышиванок в социальных сетях:

"Друзья, поздравляю всех с Днем вышиванки! Вышитую рубашку украинцы надевали в праздничные и печальные дни, в мирной жизни и на войне. История сохранила свидетельства о смельчаках, которые одевались в украинский традиционный наряд в лагерях, в ссылке – и это держало их веру в самые трудные времена.

В этом году наш Марш вышиванок состоится в социальных сетях: фотографируйтесь в вышитых рубашках и публикуйте фото с хэштегом #деньвышиванки. Сегодня как никогда важно делиться положительным настроением с друзьями и знакомыми. Ведь все мы – большая семья. Поддерживайте друг друга", – сообщила Зинкевич.

Жители Днепра запускают флешмобы в соцсетях Facebook Яны Зинкевич

Экс-советник мэра Днепра Яника Мерило также поделилась фото в вышитом украинским орнаментом платье и поздравила всех с Днем вышиванки.

Экс-советник мэра Днепра Яника Мерило поделилась нежным фото в вышиванке Facebook Яники Мерило

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак соблюдает традиции в этот праздничный день.

Василий Гринчак соблюдает традиции в этот день Facebook Василия Гринчака

Пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко в День вышиванки поделилась историей о своей тете, которая занимается рукоделием:

"День вышиванки. На фото моя любимая тетя, папина сестра – Зоя Лукинична Орлова. На самом деле у нее очень много работ, а еще доброе сердце и трудолюбивые руки. С нетерпением жду июля и окончания карантина, чтобы поехать к ней на юбилей", – сообщила Копыленко.

Зоя Лукинична Орлова – прекрасная рукодельница

Зоя Лукинична Орлова – прекрасная рукодельница

Экс-начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анна Карпеченкова поделилась воспоминанием со Дня вышиванки в 2016 году:

"А мне почему-то вот таких нас украинок и украинцев захотелось запостить! Это был забег в вышиванках в 2016 году. Наш национальный стиль всегда поднимает настроение и придает сил. Даже бегунам-любителям", – написала Карпеченкова.

Национальный стиль всегда поднимает настроение Facebook Анны Карпеченковой

Патрульная полиция Днепропетровской области также отмечает День вышиванки и не изменяет украинским традициям:

"Мы – патрульные, мы – украинцы!

Мы служим украинскому народу, поддерживаем культуру и не изменяем исконным украинским традициям.

Ежедневно мы носим полицейскую форму, которая для нас больше, чем просто одежда. Это – ответственность и гордость за дело, которое делаешь.

Полицейская форма – это стиль нашей жизни, а вышивка – состояние нашей души", – сообщили в полиции.

Патрульная полиция Днепропетровской области

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