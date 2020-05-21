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21 мая • обновлено в 17:03
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София Ковнир
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День вышиванки 2020: как отмечают жители Днепра

1.1т
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Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В каждом уголке страны всегда проходили яркие флешмобы и концерты. Но в этом году из-за карантинного режима все массовые мероприятия отменяются.

OBOZREVATEL собрал ТОП фотографий жителей Днепра, которые отмечают День вышиванки и соблюдают традиции.

День вышиванки 2020

День вышиванки 2020

Народна правда

Журналист из Днепра Дарина Сухонос-Табацкая считает, что главное – вышивка, которую носят в сердце:

"С Днем вышиванки. Кто-то забыл, кто-то купил. Но главное – вышивка, которую носите в сердце", – написала журналист.
Главное – вышивка, которую носят в сердце

Главное – вышивка, которую носят в сердце

Facebook Дарины Сухонос-Табацкой

Жительница Днепра Виктория Бычкова соблюдает традиции и подчеркнула, что украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру:

"Традиционно День вышиванки отмечают ежегодно в третий четверг мая.
День вышиванки – не официальный и относительно молодой, однако очень любимый народный праздник. В этот день принято надевать национальные наряды, куда бы ни пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями или куда-либо. В этот день украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а и по всему миру", – отметила днепрянка.
Жители Днепра делятся фото в вышиванках

Жители Днепра делятся фото в вышиванках

Facebook Виктории Бычковой

Днепрянка Алена Забуга поделилась милыми фотографиями с коллективом, который также поддерживает и отмечает День вышиванки:

"Люди, которые рядом, та самая большая ценность для меня. Счастье быть вместе с теми, с кем чувствуешь себя на одной волне. Иногда мы еще и одеваемся похоже. С Днем вышиванки!", – написала Забуга.
День вышиванки отмечают многие жители Днепра

День вышиванки отмечают многие жители Днепра

Facebook Алены Забуги

Днепряне соблюдают традиции в этот праздник

Днепряне соблюдают традиции в этот праздник

Facebook Алены Забуги

Спасатель Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгений Панчук опубликовал трогательное фото с дочерью в День вышиванки.

Днепряне публикуют милые фото в вышиванках

Днепряне публикуют милые фото в вышиванках

Facebook Евгения Панчука

Днепрянин Филипп Свидерский отмечает День вышиванки на свежем воздухе:

"В вышиванке на велосипеде ХВЗ "Украина", еще и сам герб наш позади. Хорошего всем дня!", – поделился Филипп.
Некоторые горожане отмечают праздник на свежем воздухе

Некоторые горожане отмечают праздник на свежем воздухе

Facebook Филиппа Свидерского

Как отмечают День вышиванки известные люди Днепра

Экс-председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов не изменяет своим традициям:

"Надеюсь, что только в этом году маска будет подходить к вышиванке", – написал Пригунов.
Глеб Пригунов не изменяет своим традициям

Глеб Пригунов не изменяет своим традициям

Facebook Глеба Пригунова

Глеб Пригунов не изменяет своим традициям

Глеб Пригунов не изменяет своим традициям

Facebook Глеба Пригунова

Кроме того, экс-председатель облсовета поделился воспоминаниями из прошлых годов:

"В этом году, к сожалению, остается только вспоминать, как это было в прошлые годы и представлять, как это будет в будущем!", – добавил Пригунов.
День вышиванки в прошлые годы

День вышиванки в прошлые годы

Facebook Глеба Пригунова

День вышиванки в прошлые годы

День вышиванки в прошлые годы

Facebook Глеба Пригунова

Помощник заместителя мэра Днепра Антон Андриенко в этом году из-за карантина не отмечает День вышиванки, но все равно соблюдает традиции:

"Вышиванка – генетический код Украины. Хотя в этом году и не получилось у нас празднование Дня вышиванки из-за карантина, но я все равно надел ее!", – сообщил Андриенко.
Вышиванка – генетический код Украины

Вышиванка – генетический код Украины

Facebook Антона Андриенко

Начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз поделился фотографией в традиционной вышиванке на рабочем месте.

Руслан Мороз соблюдает традиции даже на рабочем месте

Руслан Мороз соблюдает традиции даже на рабочем месте

Facebook Руслана Мороза

Лидер общественной организации "Государственная инициатива" Дмитрий Ярош опубликовал трогательное фото с женой и внуком в традиционной одежде:

"Украинцы! С Днем вышиванки!", – подписал фото Ярош.
Дмитрий Ярош поделился трогательным фото с семьей

Дмитрий Ярош поделился трогательным фото с семьей

Facebook Дмитрия Яроша

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач поделился фотографией спасателей, которые даже в период карантина соблюдают традиции Дня вышиванки:

"Давайте сохранять и приумножать украинские традиции! В этом году День вышиванки встречаем с новыми карантинными правилами, однако, как всегда, национальный узор защищает нас! Хорошего и позитивного дня! Любите и берегите Украину", – написал Кульбач.
Спасатели Днепра также отмечают День вышиванки

Спасатели Днепра также отмечают День вышиванки

Facebook Андрея Кульбача

Директор КП "Госпитальеры Днепра" Яна Зинкевич запустила собственный Марш вышиванок в социальных сетях:

"Друзья, поздравляю всех с Днем вышиванки! Вышитую рубашку украинцы надевали в праздничные и печальные дни, в мирной жизни и на войне. История сохранила свидетельства о смельчаках, которые одевались в украинский традиционный наряд в лагерях, в ссылке – и это держало их веру в самые трудные времена.
В этом году наш Марш вышиванок состоится в социальных сетях: фотографируйтесь в вышитых рубашках и публикуйте фото с хэштегом #деньвышиванки. Сегодня как никогда важно делиться положительным настроением с друзьями и знакомыми. Ведь все мы – большая семья. Поддерживайте друг друга", – сообщила Зинкевич.
Жители Днепра запускают флешмобы в соцсетях

Жители Днепра запускают флешмобы в соцсетях

Facebook Яны Зинкевич

Экс-советник мэра Днепра Яника Мерило также поделилась фото в вышитом украинским орнаментом платье и поздравила всех с Днем вышиванки.

Экс-советник мэра Днепра Яника Мерило поделилась нежным фото в вышиванке

Экс-советник мэра Днепра Яника Мерило поделилась нежным фото в вышиванке

Facebook Яники Мерило

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак соблюдает традиции в этот праздничный день.

Василий Гринчак соблюдает традиции в этот день

Василий Гринчак соблюдает традиции в этот день

Facebook Василия Гринчака

Пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко в День вышиванки поделилась историей о своей тете, которая занимается рукоделием:

"День вышиванки. На фото моя любимая тетя, папина сестра – Зоя Лукинична Орлова. На самом деле у нее очень много работ, а еще доброе сердце и трудолюбивые руки. С нетерпением жду июля и окончания карантина, чтобы поехать к ней на юбилей", – сообщила Копыленко.
Зоя Лукинична Орлова – прекрасная рукодельница

Зоя Лукинична Орлова – прекрасная рукодельница

Зоя Лукинична Орлова – прекрасная рукодельница

Зоя Лукинична Орлова – прекрасная рукодельница

Экс-начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анна Карпеченкова поделилась воспоминанием со Дня вышиванки в 2016 году:

"А мне почему-то вот таких нас украинок и украинцев захотелось запостить! Это был забег в вышиванках в 2016 году. Наш национальный стиль всегда поднимает настроение и придает сил. Даже бегунам-любителям", – написала Карпеченкова.
Национальный стиль всегда поднимает настроение

Национальный стиль всегда поднимает настроение

Facebook Анны Карпеченковой

Патрульная полиция Днепропетровской области также отмечает День вышиванки и не изменяет украинским традициям:

"Мы – патрульные, мы – украинцы!
Мы служим украинскому народу, поддерживаем культуру и не изменяем исконным украинским традициям.
Ежедневно мы носим полицейскую форму, которая для нас больше, чем просто одежда. Это – ответственность и гордость за дело, которое делаешь.
Полицейская форма – это стиль нашей жизни, а вышивка – состояние нашей души", – сообщили в полиции.
Патрульная полиция Днепропетровской области

Патрульная полиция Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в последнее время в Днепре увеличилось количество змей. Их можно встретить как на улицах города, так и в жилых помещениях. Горожане напуганы ситуацией и боятся находиться в общественных местах. Стала известна причина появления змей в Днепре.

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Автор
София Ковнир
Тема
День вышиванки
Место
Украина Днепр
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