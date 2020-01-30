День всех влюбленных: что подарить и куда пойти в Днепре на 14 февраля

День святого Валентина хороший повод не только провести время рядом с любимым человеком, но и сделать ему приятно.
Что подарить своей второй половинке и куда пойти в Днепре на 14 февраля – расскажет OBOZREVATEL.
14 февраля в Днепре
Мир Леди
Идеи подарков
SPA-уикенд для двоих
Вас и вашу вторую половинку отправят на выходные в загородный комплекс. Вам предоставят номер со всеми удобствами. Кроме этого, в первый день Вас ждет романтический ужин на сумму 700 гривен, а утром – завтрак для двоих. Также Вас ждут SPA-процедуры: сауна, массажи, пилинг и шоколадное обертывание.
Стоимость такого удовольствия – 4500 гривен.
SPA-уикенд для двоих
Покупон
Дегустация вина и сыра
Влюбленная пара сможет попробовать разные сорта вина и сыра в уютном ресторане. Гостям расскажут о способах выращивания винограда, технологии производства сыра. Также влюбленным подадут пять сортов вина и пять видов сыра. Пара сможет насладиться прекрасным вкусом, ароматом вина и сыра, и провести хорошо время вместе.
Данный подарок обойдется в 1400 гривен за 1,5 часа.
Дегустация вина и сыра
SimpleWine
Прогулка на лошадях
Если Вы и Ваша вторая половинка любите активный отдых, то катание на лошадях – отличный подарок для двоих.
Вам дадут лошадей, расскажут о правилах безопасности и особенностях поведения с животными. После этого Вы отправитесь на прогулку верхом по лесу или на территории конного клуба.
Стоимость подарка – 1200 гривен за 1,5 часа.
Прогулка на лошадях
Покупон
Фотосессия Love Story
Если Вы давно хотели сделать милую и романтическую фотосессию вдвоем, то в этом поможет профессиональный фотограф и красивая локация.
Предварительно Вы сможете обсудить все детали с фотографом. Затем Вы отправитесь на локацию, где за 1,5 часа мастер воплотит все задуманные идеи.
Затем в течение 14 дней Вам пришлют исходники в пакетной обработке, а 10 лучших кадров пройдут ретушь.
Стоимость подарка – 1800 гривен.
Фотосессия Love Story
Студия Фоторабота
Прыжок с парашютом в тандеме для двоих
Если Ваша пара любит экстрим, то незабываемые эмоции подарит прыжок с парашютом в тандеме.
На территории аэродрома Вас встретят инструкторы. После теоретической части и наземной тренировки Вам выдадут необходимое снаряжение. Затем на легком самолете Вы подниметесь на высоту, с которой будете осуществлять прыжок.
Во время полета парашютом полностью управляет инструктор. После приземления Вам выдадут дипломы.
Стоимость подарка – 11400 гривен за два часа.
Прыжок с парашютом в тандеме для двоих
Life-in-Travels.ru
Куда пойти в Днепре на 14 февраля
На День святого Валентина в Днепре запланировано ряд мероприятий. OBOZREVATEL отобрал лучшие из них и подробно расскажет далее.
"Romantic Collection love songs"
Рок-группа "Ария Tribute" исполнит известные популярные хиты о любви. Если Вы и Ваша половинка являетесь фанатами рок-исполнения, то это хороший повод сходить и провести 14 февраля вместе под любимую музыку.
Место проведения: ДК "Машиностроителей".
Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 250 гривен.
"Ария Tribute"
Vgorode.ua
"Поколение 90-х"
Ритмичные танцы, хорошая музыка, коктейли и крутая атмосфера – все это Вы можете получить на вечеринке "Поколение 90-х".
Место проведения: "Rio club".
Когда и сколько стоит: 14 февраля, 20:00. Вход от 100 гривен.
"Поколение 90-х"
24СМИ
Балет "Ромео и Джульетта"
Если Вы хотите провести вечер 14 февраля в тихой и спокойной атмосфере, то есть возможность посетить классический балет "Ромео и Джульетта". Незабываемые эмоции подарят симфонический оркестр и невероятная игра артистов.
Место проведения: Театр оперы и балета.
Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 80 гривен.
Балет "Ромео и Джульетта"
Belcanto.ru
"ДахаБраха"
Известная и популярная музыкальная группа 14 февраля подарит незабываемый концерт. Яркое выступление и приятная музыка однозначно понравится Вам и Вашей второй половинке.
Место проведения: ДК "Шинник".
Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 290 гривен.
"ДахаБраха"
Укринформ
"Vidverto"
Уютный зал, романтическая атмосфера и живая музыка в исполнении группы "Vidverto" - идеальное сочетание и времяпровождение на День всех влюбленных.
Место проведения: "Арт-квартира".
Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 150 гривен.
"Vidverto"
Википедия
Как сообщал OBOZREVATEL, участники юмористической студии "Квартал 95" ко Дню святого Валентина показали своим читателям в Instagram нежные фотографии с супругами.
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