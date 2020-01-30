День всех влюбленных: что подарить и куда пойти в Днепре на 14 февраля

День святого Валентина хороший повод не только провести время рядом с любимым человеком, но и сделать ему приятно.

Что подарить своей второй половинке и куда пойти в Днепре на 14 февраля – расскажет OBOZREVATEL.

14 февраля в Днепре Мир Леди

Идеи подарков

SPA-уикенд для двоих

Вас и вашу вторую половинку отправят на выходные в загородный комплекс. Вам предоставят номер со всеми удобствами. Кроме этого, в первый день Вас ждет романтический ужин на сумму 700 гривен, а утром – завтрак для двоих. Также Вас ждут SPA-процедуры: сауна, массажи, пилинг и шоколадное обертывание.

Стоимость такого удовольствия – 4500 гривен.

SPA-уикенд для двоих Покупон

Дегустация вина и сыра

Влюбленная пара сможет попробовать разные сорта вина и сыра в уютном ресторане. Гостям расскажут о способах выращивания винограда, технологии производства сыра. Также влюбленным подадут пять сортов вина и пять видов сыра. Пара сможет насладиться прекрасным вкусом, ароматом вина и сыра, и провести хорошо время вместе.

Данный подарок обойдется в 1400 гривен за 1,5 часа.

Дегустация вина и сыра SimpleWine

Прогулка на лошадях

Если Вы и Ваша вторая половинка любите активный отдых, то катание на лошадях – отличный подарок для двоих.

Вам дадут лошадей, расскажут о правилах безопасности и особенностях поведения с животными. После этого Вы отправитесь на прогулку верхом по лесу или на территории конного клуба.

Стоимость подарка – 1200 гривен за 1,5 часа.

Прогулка на лошадях Покупон

Фотосессия Love Story

Если Вы давно хотели сделать милую и романтическую фотосессию вдвоем, то в этом поможет профессиональный фотограф и красивая локация.

Предварительно Вы сможете обсудить все детали с фотографом. Затем Вы отправитесь на локацию, где за 1,5 часа мастер воплотит все задуманные идеи.

Затем в течение 14 дней Вам пришлют исходники в пакетной обработке, а 10 лучших кадров пройдут ретушь.

Стоимость подарка – 1800 гривен.

Фотосессия Love Story Студия Фоторабота

Прыжок с парашютом в тандеме для двоих

Если Ваша пара любит экстрим, то незабываемые эмоции подарит прыжок с парашютом в тандеме.

На территории аэродрома Вас встретят инструкторы. После теоретической части и наземной тренировки Вам выдадут необходимое снаряжение. Затем на легком самолете Вы подниметесь на высоту, с которой будете осуществлять прыжок.

Во время полета парашютом полностью управляет инструктор. После приземления Вам выдадут дипломы.

Стоимость подарка – 11400 гривен за два часа.

Прыжок с парашютом в тандеме для двоих Life-in-Travels.ru

Куда пойти в Днепре на 14 февраля

На День святого Валентина в Днепре запланировано ряд мероприятий. OBOZREVATEL отобрал лучшие из них и подробно расскажет далее.

"Romantic Collection love songs"

Рок-группа "Ария Tribute" исполнит известные популярные хиты о любви. Если Вы и Ваша половинка являетесь фанатами рок-исполнения, то это хороший повод сходить и провести 14 февраля вместе под любимую музыку.

Место проведения: ДК "Машиностроителей".

Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 250 гривен.

"Ария Tribute" Vgorode.ua

"Поколение 90-х"

Ритмичные танцы, хорошая музыка, коктейли и крутая атмосфера – все это Вы можете получить на вечеринке "Поколение 90-х".

Место проведения: "Rio club".

Когда и сколько стоит: 14 февраля, 20:00. Вход от 100 гривен.

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"Поколение 90-х" 24СМИ

Балет "Ромео и Джульетта"

Если Вы хотите провести вечер 14 февраля в тихой и спокойной атмосфере, то есть возможность посетить классический балет "Ромео и Джульетта". Незабываемые эмоции подарят симфонический оркестр и невероятная игра артистов.

Место проведения: Театр оперы и балета.

Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 80 гривен.

Балет "Ромео и Джульетта" Belcanto.ru

"ДахаБраха"

Известная и популярная музыкальная группа 14 февраля подарит незабываемый концерт. Яркое выступление и приятная музыка однозначно понравится Вам и Вашей второй половинке.

Место проведения: ДК "Шинник".

Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 290 гривен.

"ДахаБраха" Укринформ

"Vidverto"

Уютный зал, романтическая атмосфера и живая музыка в исполнении группы "Vidverto" - идеальное сочетание и времяпровождение на День всех влюбленных.

Место проведения: "Арт-квартира".

Когда и сколько стоит: 14 февраля, 19:00. Билеты от 150 гривен.

"Vidverto" Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, участники юмористической студии "Квартал 95" ко Дню святого Валентина показали своим читателям в Instagram нежные фотографии с супругами.

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