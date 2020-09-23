День учителя 2020: интересные идеи подарков и их стоимость в Днепре

Совсем скоро 4 октября во всех школах Украины будут отмечать праздник День учителя. В этот день принято поздравлять теплыми словами и подарками преподавателей, которые дают важные и полезные знания для жизни.

OBOZREVATEL составил список ТОП интересных идей подарков для учителей и их среднюю стоимость в Днепре.

Фруктовые, цветочные или сладкие наборы

В Днепре перед Днем учителя многие продавцы уже начали принимать заказы таких красивых подарков как фруктовые, цветочные или сладкие боксы.

Стоимость подобных наборов зависит от Вашего выбора. Например, сладкий набор из пряников обойдется в 100 гривен и выше, из популярных американских макарунов и цветов – от 500 гривен.

Подарочные наборы в Днепре

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Стоимость фруктовых наборов составляет от 400 гривен. Сюда входят такие полезные фрукты как виноград, бананы, яблоки, груши, киви, ананасы и множество других. Все это упаковывают в красивую плетеную корзину.

Фруктовые наборы в Днепре

Цветочные наборы в Днепре также нужно заказывать заранее. Настоящий профессионал-флорист поможет собрать букет любой сложности. Стоимость хорошего букета составляет от 400-500 гривен и выше. Цена зависит от выбора цветка, размера букета и его оформления.

Цветочные наборы в Днепре

Кроме того, учителю можно подарить хороший чайно-кофейный набор. Ведь, как известно, многие учителя не могут устоять перед чашечкой вкусного чая или кофе, особенно в холодное время года. В нашем городе приобрести такой набор можно от 500 гривен.

Чайно-кофейный набор Pinterest

Сертификаты на отдых

Учитель, как и любой другой человек, мечтает о настоящем отдыхе, чтобы хоть ненадолго, но расслабиться от работы и лишних мыслей. Поэтому идеальней подарка, чем сертификат на поход в спа-салон – не бывает.

Так, учителя можно отправить расслабиться на аромамассаж, пиллинг для тела или спа-уход с полезными минералами. Стоимость такого подарка в Днепре – около 700 гривен до двух часов наслаждения.

Подарочный сертификат на отдых telegid.com

Символические чашки или футболки

Если Вы хотите, чтобы подарок сохранился на долгие годы, то можно подарить чашку или футболку с соответствующей символикой.

Надпись на чашке или футболке Вы можете выбрать сами или же приобрести уже готовый подарок. Так, символическая чашка обойдется около 200 гривен, а футболка – около 400 гривен.

Символические чашки или футболки

Теплый плед, халат или носки

Совсем не за горами холода и поэтому хорошим подарком для учителя может стать теплый плед, халат или носки. Эти вещи всегда пригодятся и помогут согреться в холодное время года.

Так, стоимость теплого пледа в Днепре составляет около 400 гривен, халат – от 500 гривен, носки – от 80 гривен.

Теплый плед, халат или носки

Акция "Лекарства вместо букетов"

В днепровской школе №97 ученики и учителя инициировали акцию под названием "Лекарства вместо букетов" для того, чтобы помочь 19-летней выпускнице Тане Жильцовой, которая уже семь лет борется с раком желудка. Так, школа отказалась от букетов на День учителя, ведь для спасения жизни девушки дорога каждая копейка.

Педагогический коллектив призывает своих учеников не покупать букеты на праздник, вместо этого они просят материально помочь Тане.

Диагноз: Гастроинтестинальная стромальная опухоль антрального отдела желудка, метастазы в печени, анемия.

Карта мамы Жильцова Татьяна Александровна:

5168 7573 4749 9057 гривна;

5168 7450 1927 2621 евро.

Таня Жильцова. Facebook/Новокодацький Район – NEWS

Данную акцию может поддержать каждый неравнодушный житель города. Кроме того, благодаря подобным пожертвованиям можно спасти жизнь человека, который страдает от страшной болезни.

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