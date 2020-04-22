День рождения во время карантина: как отметить в Днепре, не выходя из дома

День рождения – самый долгожданный и веселый праздник. Но в период общенационального карантина многим именинникам придется отметить скромно.

Как организовать день рождения в Днепре, не выходя из дома – читайте далее в нашем материале.

Как отметить день рождения, не выходя из дома Psychologies

Декорации

Чтобы поднять праздничное настроение, необходимо украсить свой дом тематическими декорациями. Например, можно заказать множество гелиевых шаров и сделать фотозону.

В Днепре цены на гелиевые шары зависят от размера и изображения на них. Так, средняя стоимость одного стандартного шара – от 30 гривен/30 см. Фольгированные шары – от 70 гривен/шт.

Также можно заказать целые композиции и фигуры из воздушных шаров. Например, в виде цветов, мишек и других животных. Средняя стоимость такой красоты – от 500 гривен. Цена зависит от размера и вида изделия.

Воздушные шары

В последнее время модным трендом стало заказывать на день рождения готовую композицию из шаров и цифр. В этот комплект обычно входят фольгированные шары, шары с конфетти, латексные шары, цифра и грузик для композиции. Средняя стоимость такого комплекта в Днепре – от 600 гривен.

Воздушные шары

Также можно заказать готовую композицию из фольгированных и латексных шаров без цифры, стоимость которой немного ниже – от 400 гривен.

Воздушные шары

Кроме этого, многие компании предлагают дополнительную услугу – печать на воздушных шарах. Жителям Днепра смогут напечатать рисунок, логотип или надпись на шаре любого размера и в любом количестве.

Для того чтобы заказать воздушные шары на дом, необходимо заполнить заявку на сайте понравившейся компании или позвонить по указанному номеру телефону. После этого курьер осуществит доставку, стоимость которой по Днепру составляет от 50 гривен.

Воздушные шары aeroshar.od.ua

Торт

Одним из главных атрибутов на дне рождении является праздничный торт. Чтобы не заморачиваться с приготовлением, жители Днепра могут заказать готовый вкусный торт, не выходя из дома.

Стоимость торта зависит от украшений и веса. Так, средняя цена праздничного торта – 350 гривен/кг. Выбор есть на любой вкус и с разной начинкой.

Торты

Торты

Также кондитеры могут приготовить вкусные пирожные или капкейки с различными украшениями. Средняя стоимость составляет от 80 гривен/шт.

Отметим, что торт нужно заказывать заранее, так как время приготовления может затянуться, все зависит от сложности работы. Средняя стоимость доставки по Днепру – до 100 гривен, а время выполнения работы – от 1 до 5 дней.

Капкейки

Для заказа торта жителям Днепра необходимо выбрать понравившеюся компанию и обратиться по указанному номеру телефона, или же выбрать в каталоге продукт и заполнить соответствующую форму заказа на сайте. После этого менеджер компании свяжется с Вами по телефону и уточнит все детали.

Продукты питания

В Днепре именинники также могут заказать еду из супермаркетов, не выходя из дома. Так, во многих супермаркетах на время карантина появилась доставка продуктов питания. Горожане могут сделать заказ на сайте компании и забрать его в ближайшем магазине, или же курьер доставит его лично Вам в руки.

Например, одна из популярных сети супермаркетов "АТБ" в период карантина запустила функцию онлайн-заказов и жители Днепра с 9:00 до 23:00 могут легко осуществлять покупки.

Заказ продуктов онлайн "АТБ"

Отметим, что минимальная сумма заказа – 50 гривен. При продаже алкогольных напитков и табачных изделий продавец вправе потребовать у покупателя документы, удостоверяющие личность, для установления возраста.

В компании отмечают, что Вам сообщат сразу после того, как заказ будет собран. Минимальное время на подготовку заказа в период 9:00-21:00 составляет два часа. Если заказ будет собран раньше – Вам поступит сообщение. Также все заказы после 21:00 будут ждать на следующий день после 11:00.

В каталоге товаров можно выбрать необходимые продукты и добавить их в корзину, а также необходимо зарегистрироваться на сайте компании и после этого сделать заказ. Оплатить и забрать продукты можно только в магазине.

Заказ продуктов онлайн "АТБ"

Отметим, что в других супермаркетах также есть возможность сделать заказ онлайн и воспользоваться курьерской доставкой.

Как жители Днепра отмечают день рождения в режиме самоизоляции

На днях жительнице Днепра Виктории исполнился 21 год, но из-за карантина ей не удалось отметить праздник со всеми родными и близкими:

"К сожалению, у меня работа такая, что даже в период карантина мне нужно появляться в офисе каждый день. Мои родители и друзья находятся в другом городе и приехать я никак не смогла.

Поэтому в свой день рождения рядом со мной были одна из лучших подруг и парень. Они заказали мне цветы, подарки и приехали домой и поздравили.

Затем мы заказали на дом вкусностей из ресторана и в тихой и спокойной атмосфере посидели. В принципе, я так и хотела, чтобы мой день рождения прошел без шума. Только жаль, что родители и остальные друзья находятся далеко.

Но это не повод грустить, ведь есть видео-конференции, по которым мы ежедневно созваниваемся и общаемся. Также благодаря почте мои близкие передали мне подарки, которым я безумно рада", – рассказала Виктория.

День рождения

А вот днепрянин Андрей будет отмечать свой день рождения на свежем воздухе в собственном дворе:

"Я очень рад, что живу в собственном доме. Ведь можно каждый день выходить во двор, на огород и дышать свежим воздухом.

Через несколько дней наступит мой день рождения и я думаю провести его также на свежем воздухе. Приедут родители и друг, сделаем шашлыки во дворе и посидим в беседке.

Поэтому если Вы живете в частном доме, то рекомендую чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом, ведь это очень полезно", – рассказал Андрей.

День рождения Wday.ru

Жительница Днепра Марина встретит свое 25-летие с друзьями по видеосвязи:

"Все мои друзья находятся далеко от меня и впервые в жизни свой день рождения я проведу одна. Но чтобы я не грустила, на помощь приходят видео-конференции. Друзья предложили закупить вкусностей и созвониться по видеосвязи.

Это очень удобный и хороший вариант. Так, я не буду чувствовать себя одиноко и поддержка друзей в этот день мне очень нужна.

Думаю, мы будем обсуждать планы на жизнь, вспоминать приятные моменты и между этим я буду принимать теплые слова и поздравления друзей", – рассказала днепрянка Марина.

День рождения e-w-e.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в период общенационального карантина банковские учреждения работают в ограниченном режиме. Поэтому чтобы не стоять в очередях и не толпиться среди других клиентов, горожане могут оформить карту онлайн. Стало известно, как жителям Днепра оформить кредитную карту в популярных банках во время карантина.