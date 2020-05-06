День Победы над нацизмом: как отметить дома без шашлыков в Днепре

В Днепре из-за карантина отменены многие мероприятия в мае. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – не исключение.

Как почить память и вспомнить о защитниках в Днепре, не выходя из дома – расскажет OBOZREVATEL.

Как почтить память героев в Днепре shutterstock

День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают в Днепре с 2016 года. Этот праздник пришел на смену советскому Дню Победы. Этот день – государственный праздник и выходной. В 2020 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 11 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в текущем году в стране не будут проходить массовые мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ограничения, снова же, связаны с карантином из-за COVID-19.

"В Украине не будут проводиться массовые мероприятия, чтобы не подвергать риску наших граждан", – заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 6 мая.

Несмотря на это, важно помнить о героях и почтить их память в этот знаменательный день. Чтобы обезопасить себя и своих близких в период карантина, проведите этот день дома, а OBOZREVATEL расскажет, как это можно сделать.

В праздничные майские дни негласно принято отмечать события на природе. Так, ежегодно 9 мая многие днепряне отмечают праздник, готовя шашлыки в больших компаниях. Но не стоит забывать, что День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в первую очередь время, когда отметить – значит вспомнить о подвигах наш дедов и прадедов.

Флешмоб Герої_Дніпра: расскажите о тех, кто защищал наши жизни

Городской Голова Днепра Борис Филатов сообщил, что город обязательно вспомнит о героях:

"В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших за свободу бойцов и поблагодарим всех наших героев – тогдашних и нынешних".

Мэр Днепра призвал всех поддержать флешмоб #Герої_Дніпра, который запустил на своей странице в Facebook:

"Мы должны знать и беречь истории своих героев. Расскажите о них и вы. О родственниках или просто знакомых. Ветеранах и бойцах Второй мировой и современных защитниках нашей страны. К рассказам добавляйте хэштег #Герої_Дніпра. Имя каждого из них будет воспроизведено на здании горсовета – с помощью лазерной проекции".

Мэр Днепра призвал беречь историю предков Facebook: Борис Филатов

Многие жители Днепра уже приняли участие во флешмбе, опубликовав на своих страницах в социальных сетях истории о героях Второй мировой:

Многие в те времена уходили на фронт добровольцами Facebook: Виктория Безпалко

У многих не осталось фото Facebook: Детско-молодежный центр ЛИДЕР

Днепряне делятся историями в социальных сетях Facebook: Калиновая Днепр

В те времена зародилось много крепких семей Facebook: Ольга Хабло

Не забывайте о героях Facebook: Елена Шутилина

Многие на войне прошли долгий путь Facebook: Елена Леусская

Фильмы о том, как это было: сохраните в памяти подвиги родных

В этот день важно рассказать своим детям и внукам о том, какие тяжелые времена были пережиты. Для этого можно вспомнить историю своей семьи с помощью старых фото и посмотреть фильмы, которые передадут атмосферу нелегких военных лет. Такие моменты научат ценить то, что сегодня считается обыденностью: крыша над головой, горячий ужин и спокойный сон. Ведь многие герои отдали свои жизни за то, чтобы сегодня мы проживали свои.

OBOZREVATEL собрал ТОП Украинских фильмов о Второй мировой войне, которые полностью передают атмосферу тех лет:

Непокоренный (2000)

Драма украинского режиссера Олеся Янчука охватывает непродолжительный период жизни Романа Шухевича в послевоенное время. На дворе 1950 год, Европа только начинает приходить в себя после разрушений Второй мировой войны, но для Западной Украины кошмар не закончился – изможденные и разоруженные бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) во главе со своим легендарным генералом Тарасом Чупрынкой (военный псевдоним Шухевича) продолжают бороться со сталинским режимом.

Хайтарма (2013)

Фильм "Хайтарма" рассказывает о сталинской депортации крымских татар в 1944 году. Эту трагическую дату в истории народа показали через призму восприятия прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза – крымского татарина Амет-Хана Султана.

Дальний выстрел (2005)

"Дальний выстрел" описывает события 1941 года. Во время Второй мировой войны в немецком плену встречаются заклятые враги ‒ боец Красной армии и солдат из рядов Украинской повстанческой армии. Они оба воюют за Украину, но каждый видит ее путь по-своему. Но потом становится понятно обоим, что их ценности общие ‒ это Украина.

1377 – сожженные заживо (2009)

1377 ‒ это количество сел, которые были сожжены во время нацистской оккупации на территории Украины. В документальной ленте особое внимание уделено селу Корюковка на Черниговщине, где сожгли 1290 домов и 6700 человек. Из всех уничтоженных нацистами поселений, Корюковка была наибольшей, а потому и карательная операция по уничтожению этого поселения считается наиболее масштабной.

Хроника Украинской повстанческой армии 1942-1954 (2014)

Лента рассказывает о пути украинского политического деятеля, основного теоретика украинского националистического движения ХХ века, а также развенчивает мифы вокруг его фигуры. Большое внимание авторы ленты уделяют именно периоду Второй мировой войны и историческому контексту, в который вписана биография Степана Бандеры.

Незламна (Битва за Севастополь, 2015)

Это реальная история Людмилы Павличенко – легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили охоту на нее. На поле битвы она видел смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война.

Впервые "20 век Фокс" взял в прокат украинскую ленту. В трейлере звучит музыка группы Океан Эльзы "Обійми".

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