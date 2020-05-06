Главная Новости
6 мая • обновлено в 19:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр в деталях

Яна Коваль
Все статьи автора

День Победы над нацизмом: как отметить дома без шашлыков в Днепре

365

В Днепре из-за карантина отменены многие мероприятия в мае. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – не исключение.

Как почить память и вспомнить о защитниках в Днепре, не выходя из дома – расскажет OBOZREVATEL.

Как почтить память героев в Днепре

Как почтить память героев в Днепре

shutterstock

День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают в Днепре с 2016 года. Этот праздник пришел на смену советскому Дню Победы. Этот день – государственный праздник и выходной. В 2020 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 11 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в текущем году в стране не будут проходить массовые мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ограничения, снова же, связаны с карантином из-за COVID-19.

"В Украине не будут проводиться массовые мероприятия, чтобы не подвергать риску наших граждан", – заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 6 мая.

Несмотря на это, важно помнить о героях и почтить их память в этот знаменательный день. Чтобы обезопасить себя и своих близких в период карантина, проведите этот день дома, а OBOZREVATEL расскажет, как это можно сделать.

В праздничные майские дни негласно принято отмечать события на природе. Так, ежегодно 9 мая многие днепряне отмечают праздник, готовя шашлыки в больших компаниях. Но не стоит забывать, что День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в первую очередь время, когда отметить – значит вспомнить о подвигах наш дедов и прадедов.

Флешмоб Герої_Дніпра: расскажите о тех, кто защищал наши жизни

Городской Голова Днепра Борис Филатов сообщил, что город обязательно вспомнит о героях:

"В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших за свободу бойцов и поблагодарим всех наших героев – тогдашних и нынешних".

Мэр Днепра призвал всех поддержать флешмоб #Герої_Дніпра, который запустил на своей странице в Facebook:

"Мы должны знать и беречь истории своих героев. Расскажите о них и вы. О родственниках или просто знакомых. Ветеранах и бойцах Второй мировой и современных защитниках нашей страны. К рассказам добавляйте хэштег #Герої_Дніпра. Имя каждого из них будет воспроизведено на здании горсовета – с помощью лазерной проекции".
Мэр Днепра призвал беречь историю предков

Мэр Днепра призвал беречь историю предков

Facebook: Борис Филатов

Многие жители Днепра уже приняли участие во флешмбе, опубликовав на своих страницах в социальных сетях истории о героях Второй мировой:

Многие в те времена уходили на фронт добровольцами

Многие в те времена уходили на фронт добровольцами

Facebook: Виктория Безпалко

У многих не осталось фото

У многих не осталось фото

Facebook: Детско-молодежный центр ЛИДЕР

Днепряне делятся историями в социальных сетях

Днепряне делятся историями в социальных сетях

Facebook: Калиновая Днепр

В те времена зародилось много крепких семей

В те времена зародилось много крепких семей

Facebook: Ольга Хабло

Не забывайте о героях

Не забывайте о героях

Facebook: Елена Шутилина

Многие на войне прошли долгий путь

Многие на войне прошли долгий путь

Facebook: Елена Леусская

Фильмы о том, как это было: сохраните в памяти подвиги родных

В этот день важно рассказать своим детям и внукам о том, какие тяжелые времена были пережиты. Для этого можно вспомнить историю своей семьи с помощью старых фото и посмотреть фильмы, которые передадут атмосферу нелегких военных лет. Такие моменты научат ценить то, что сегодня считается обыденностью: крыша над головой, горячий ужин и спокойный сон. Ведь многие герои отдали свои жизни за то, чтобы сегодня мы проживали свои.

OBOZREVATEL собрал ТОП Украинских фильмов о Второй мировой войне, которые полностью передают атмосферу тех лет:

Непокоренный (2000)

Драма украинского режиссера Олеся Янчука охватывает непродолжительный период жизни Романа Шухевича в послевоенное время. На дворе 1950 год, Европа только начинает приходить в себя после разрушений Второй мировой войны, но для Западной Украины кошмар не закончился – изможденные и разоруженные бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) во главе со своим легендарным генералом Тарасом Чупрынкой (военный псевдоним Шухевича) продолжают бороться со сталинским режимом.

Хайтарма (2013)

Фильм "Хайтарма" рассказывает о сталинской депортации крымских татар в 1944 году. Эту трагическую дату в истории народа показали через призму восприятия прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза – крымского татарина Амет-Хана Султана.

Дальний выстрел (2005)

"Дальний выстрел" описывает события 1941 года. Во время Второй мировой войны в немецком плену встречаются заклятые враги ‒ боец Красной армии и солдат из рядов Украинской повстанческой армии. Они оба воюют за Украину, но каждый видит ее путь по-своему. Но потом становится понятно обоим, что их ценности общие ‒ это Украина.

1377 – сожженные заживо (2009)

1377 ‒ это количество сел, которые были сожжены во время нацистской оккупации на территории Украины. В документальной ленте особое внимание уделено селу Корюковка на Черниговщине, где сожгли 1290 домов и 6700 человек. Из всех уничтоженных нацистами поселений, Корюковка была наибольшей, а потому и карательная операция по уничтожению этого поселения считается наиболее масштабной.

Хроника Украинской повстанческой армии 1942-1954 (2014)

Лента рассказывает о пути украинского политического деятеля, основного теоретика украинского националистического движения ХХ века, а также развенчивает мифы вокруг его фигуры. Большое внимание авторы ленты уделяют именно периоду Второй мировой войны и историческому контексту, в который вписана биография Степана Бандеры.

Незламна (Битва за Севастополь, 2015)

Это реальная история Людмилы Павличенко – легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили охоту на нее. На поле битвы она видел смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война.

Впервые "20 век Фокс" взял в прокат украинскую ленту. В трейлере звучит музыка группы Океан Эльзы "Обійми".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выживают пенсионеры Днепра во время карантина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Яна Коваль
Темы
День Победы Вторая мировая война Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
новости карантин вирус война
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Днепр в деталях

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги