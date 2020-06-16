День Конституции Украины: где жители Днепра могут отдохнуть

Ежегодно 28 июня в Украине отмечают государственный праздник День Конституции. В этом году будет целых три выходных – с 27 по 29 июня. Поэтому жители Днепра задумываются над тем, куда поехать отдохнуть.

Где жители Днепра могут отдохнуть на День Конституции Украины – читайте далее в нашем материале.

Морские курорты

Весело и незабываемо провести время жители Днепра могут на украинских морских курортах. Самыми популярными местами отдыха остаются Бердянск, Кирилловка, Одесса и Геническ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как добраться на популярные морские курорты из Днепра. Это можно сделать с помощью поезда, автобуса или попуток.

Так, из Днепра до Бердянска можно доехать:

На поезде – от 250 гривен;

На автобусе – от 200 гривен;

На попутках – от 250 гривен.

Бердянск Бизнес Мастер

До Одессы жители Днепра доберутся:

На поезде – от 300 гривен;

На автобусе – от 500 гривен;

На попутках – от 250 гривен.

Одесса Веста Тревел

До Геническа из Днепра можно доехать только на автобусе или попутках:

На автобусе – от 300 гривен;

На попутках – от 200 гривен.

Геническ kirillovka.ks.ua

До Кирилловки жители Днепра также доедут на автобусе или попутках. Стоимость билета на автобус – около 260 гривен. Если Вы хотите доехать быстро и с комфортом, то на попутках проезд обойдется от 200 гривен и выше.

Кирилловка Блог Покупон

Зоопарки

Провести незабываемо праздничные выходные можно вместе с семьей в зоопарке. В Днепре одними из популярных являются контактный зоопарк "Зверополис" и трогательный зоопарк в парке Глобы.

Контактный зоопарк "Зверополис" – уникальное место, где можно не только посмотреть на животных, но и прикоснуться к настоящему миру живой природы.

Также здесь Вы сможете покормить и поиграть с дружелюбными зверьками. Отметим, что адаптироваться в зоопарке Вам помогут сотрудники, которые научат всем тонкостям общения с животными, а также правильному поведению со зверушками.

Зоопарк Rent.ua

Стоимость билетов:

Будние дни – 130 гривен; до 12 лет – 100 гривен;

Выходные – 150 гривен; до 12 лет – 130 гривен.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Адрес: проспект Слобожанский, 31Д.

В трогательном зоопарке в парке Глобы посетителей объединяют в небольшие группы, которые встречает экскурсовод. Он является проводником в этот таинственный и загадочный мир живой природы, приоткрывая секреты каждого питомца, помогает "прикоснуться" душой к каждому животному и полюбить их всем сердцем.

Зоопарк Информатор

Стоимость билетов составляет 110 гривен, дети до трех лет – бесплатно.

Адрес: проспект Дмитрия Яворницкого, 95В.

Также жители Днепра могут посетить зоопарки за городом. Например, на базе отдыха "Три медведя" находится удивительный зоопарк со многими уникальными животными. Здесь обитают львы, тигры, ламы, обезьяны, олени, ослы, козлы, волки и даже зубр.

Для любителей конных прогулок организовывается катание по красивейшей территории лесной зоны и побережья реки Самары. Кроме того, Вы сможете сфотографироваться с оленятами и ламами, а также запечатлеть катание на лошади.

Зоопарк разделен на три зоны и работает как в будние, так и в выходные дни до 18:00. Поэтому у Вас есть возможность посетить живой уголок в любое удобное время.

Зоопарк "Три медведя"

Стоимость билетов:

Взрослый – 70 гривен;

Дети до 15 лет – 50 гривен;

До 10 лет – 35 гривен;

Дети до 3 лет – бесплатно.

Адрес: Новомосковский район, село Хащевое, улица Овчаренко, 52А.

Аквапарк

Активно провести День Конституции жители Днепра могут в аквапарке. В Днепре уже возобновил работу популярный аквапарк "Happy Day", который находится на живописном берегу реки.

На территории расположены:

Аквагород, который делится на детскую и взрослую зоны водных развлечений;

Бассейн для взрослых с двумя джакузи на 20 человек каждая;

Детский бассейн;

Зона отдыха, вмещающая около двух тысяч человек;

Бары, кафе, столовая и фаст-фуды.

Также на территории аквапарка "Happy Day" в течении всего дня работает медицинский пункт, раздевалки и камеры хранения.

Стоимость билетов

Тарифы в аквапарке "Happy Day" Аквапарк "Happy Day"

Территория аквапарка "Happy Day" Аквапарк "Happy Day"

Адрес: улица Набережная Победы, 37Д.

Национальные парки

Жители Днепра также могут прогуляться и надышаться свежим воздухом в популярных национальных парках, а также насладиться красотой природы.

Национальный дендрологический парк "Софиевка"

Дендрологический парк "Софиевка" является популярным местом для отдыха. Парк расположен на берегу реки Каменки и признан ландшафтным памятником садово-паркового искусства.

Здесь можно увидеть большое разнообразие деревьев и кустарников. Всего в Софиевском парке растет более трех тысяч различных растений. Посетители смогут насладиться ухоженной территорией парка, а также красивой природой.

Парк открыт для посещения в течение всего года. Экскурсионный сезон длится с 10 апреля по 15 ноября ежедневно с 9:00 до 19:00.

"Софиевка" Деловая столица

Стоимость входного билета:

Взрослый – 50 гривен;

Детский – 30 гривен.

Кроме того, в национальном парке есть множество других развлечений:

30-минутное катание на лодках – 100 гривен;

Катание на катамаранах – 50 гривен;

Прогулка на пароме – 50 гривен , на гондоле – 200 гривен;

Катание на лодке по подземной реке Ахерон – 50 гривен;

Верховая езда на лошадях – 30 гривен;

Прогулка в конном экипаже – 150 гривен;

Катание на санях, запряженных лошадьми – 150 гривен;

Катание для детей на лодке по подземной реке Ахерон или на пароме – 25 гривен.

Адрес: ул. Киевская, 12а/ул. Садовая, 53, Умань, Черкасская область.

Из Днепра до Умани можно добраться на автобусе. Стоимость билета – от 350 гривен до 450 гривен. На попутках доехать получится примерно за 400 гривен.

Национальный парк "Межигорье"

Резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" является достопримечательностью всеукраинского масштаба. Национальный парк расположен в селе Новые Петровцы под Киевом.

Здесь находится известный дом, в котором жил экс-президент, красивая и просторная территория, зоопарк и множество других развлечений.

Стоимость билетов

Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс (выходные и праздничные дни):

Взрослый – 150 гривен;

Детский – 50 гривен.

Вторник:

Взрослый — 70 гривен;

Детский – бесплатно;

Пенсионеры — 40 гривен.

Утренние и вечерние билеты – каждый день (включая выходные и праздничные дни), если заходить на территорию парка с 8:00 до 9:00 или после 19:00:

Взрослый – 70 гривен;

Детский – 50 гривен.

Билеты для льготных категорий (при наличии удостоверения):

Пенсионеры – 60 гривен;

Лица с инвалидностью 2-3 групп – 60 гривен;

Лица с инвалидностью 1 группы – бесплатно;

Лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью 1 группы – 60 гривен;

Участники боевых действий и члены их семей – бесплатно;

Дети до семи лет – бесплатно;

Дети из многодетных семей, не достигшие совершеннолетия (18 лет) – бесплатно.

"Межигорье" Politica.com.ua

Время работы: в летний период с 8:00 до 22:00.

Адрес: улица Ивана Франко, 19, село Новые Петровцы, Киевская область.

Чтобы попасть из Днепра в Межигорье, жителям Днепра необходимо доехать до Киева, а оттуда курсирует несколько маршруток прямо до национального парка.

Из Днепра до Киева можно добраться с помощью поезда, автобуса или попутки:

На поезде – от 300 гривен;

На автобусе – от 350 гривен;

На попутках – от 300 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с приходом лета и тепла жителям Днепра хочется вырваться подальше от городской суеты и наконец-то отдохнуть. Стало известно, как работают популярные базы отдыха в Днепре этим летом.