Дефицит медицинских масок и антисептиков: жители Днепра в панике

В связи с появлением опасной болезни коронавируса COVID-19 жители Днепра стали жаловаться на отсутствие медицинских масок в аптеках и магазинах. Кроме этого, в городе сложно купить и антисептические средства.

В редакцию OBOZREVATEL с жалобами обратились неравнодушные местные жители, которые не могут приобрести ни медицинские маски, ни антисептики в аптеках Днепра.

Дефицит медицинских масок и антисептиков в Днепре

В Днепре цены резко взлетели

Наталья – мастер маникюра с опытом, и, в первую очередь, она заботится о здоровье клиенток:

"Раз в полтора месяца я покупаю упаковку медицинских масок, чтобы работать в безопасности с клиентками. Я переживаю не только за их здоровье, но и за свое.

Если раньше я могла купить упаковку за 80-90 гривен, то с появлением коронавируса цены резко взлетели! В аптеках Днепра найти маски невозможно! А если и есть где-то, то цены заоблачные!

Иногда я заказывала в интернете несколько упаковок, но теперь и это сделать нереально, так как цены на маски увеличились в три раза, а то и больше. Беспредел! В случае чего, как обычным жителям защищаться от таких опасных болезней???!", – пожаловалась жительница Днепра Наталья.

Жительница Днепра Владислава также в недоумении от того, что в Днепре негде приобрести медицинские маски:

"Я работаю мастером-бровистом и поэтому должна отвечать за безопасность свою и моих клиенток. Но на данный момент мне приходится заказывать упаковки масок за огромные деньги через интернет. Я была во многих аптеках Днепра, но масок нигде нет. Я в шоке!

Как я должна работать и защищать не только свое здоровье, но и моих клиенток?

А ежемесячно переплачивать за маски в несколько раз больше – тоже не вариант. Если раньше упаковку можно было приобрести до 100 гривен, то сейчас она стоит от 800 гривен и выше", – рассказала днепрянка Владислава.

Дефицит медицинских масок 1ul.ru

Как обстоит ситуация в аптеках Днепра

Журналист OBOZREVATEL связался с популярными аптеками Днепра, и ни в одном заведении не обнаружил медицинских масок.

"В наличии масок нет, и когда они появятся – неизвестно. Заказать также невозможно, так как мы не знаем, будут ли они вообще", – сообщили в одной из аптек города.

Также фармацевты сообщают, что на данный момент отсутствует поставщик данной продукции и когда он появится – никто дать ответ не может.

На сайтах аптек также отсутствует данный товар.

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Ситуация с антисептическими средствами также критичная. Как узнал OBOZREVATEL, найти антисептики в аптеках Днепра очень сложно, так как они тоже отсутствуют.

OBOZREVATEL нашел антисептики только в одной аптеке Днепра. Их стоимость составляет от 50 гривен и выше. Цена зависит от производителя.

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Кроме этого, антисептические средства можно купить в супермаркетах Днепра. Отметим, что в магазинах косметики и бытовой химии найти антисептики тоже сложно. Средняя стоимость антисептика – 30 гривен.

Например, в одном из подобных магазинов антисептические средства невозможно купить даже онлайн:

"Мы не владеем информацией, когда они появятся", – заявили в одном из магазинов Днепра.

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Где жители Днепра все-таки могут найти медицинские маски и антисептики

Жители Днепра могут приобрести медицинские маски в интернете, но за них придется отдать в разы больше. Средняя стоимость упаковки масок (30 штук) – 450-500 гривен, за 50 штук – 800 гривен, 100 штук – около 1500 гривен.

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Некоторые медицинские маски продают очень дорого

Медицинские маски в Днепре

Приобрести антисептические средства также можно в интернете, но намного дороже. Средняя стоимость антисептиков – маленький стандартный – 60-150 гривен, большой – 500-700 гривен.

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Также некоторые местные жители продают средства защиты в социальных сетях.

Продажа масок в Facebook

Как защитить себя от опасной болезни

Если нет возможности приобрести медицинскую маску и антисептик, то жителям Днепра рекомендуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем.

В Министерстве здравоохранения советуют обязательно поддерживать гигиену: мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. Также нужно правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты.

Кроме этого, следует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. А во время приготовления пищи необходимо тщательно обрабатывать мясные продукты.

Защита от опасной болезни Минздрав Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 может оставаться в организме в течение пяти недель после заражения. Исследования показали, что патоген задерживается в дыхательных путях. Его следы выявили в том числе у пациентов, с момента заражения которых прошло порядка 20 дней.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!