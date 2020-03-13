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13 марта • обновлено в 17:06
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София Ковнир

Дефицит медицинских масок и антисептиков: жители Днепра в панике

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В связи с появлением опасной болезни коронавируса COVID-19 жители Днепра стали жаловаться на отсутствие медицинских масок в аптеках и магазинах. Кроме этого, в городе сложно купить и антисептические средства.

В редакцию OBOZREVATEL с жалобами обратились неравнодушные местные жители, которые не могут приобрести ни медицинские маски, ни антисептики в аптеках Днепра.

Дефицит медицинских масок и антисептиков в Днепре

Дефицит медицинских масок и антисептиков в Днепре

В Днепре цены резко взлетели

Наталья – мастер маникюра с опытом, и, в первую очередь, она заботится о здоровье клиенток:

"Раз в полтора месяца я покупаю упаковку медицинских масок, чтобы работать в безопасности с клиентками. Я переживаю не только за их здоровье, но и за свое.
Если раньше я могла купить упаковку за 80-90 гривен, то с появлением коронавируса цены резко взлетели! В аптеках Днепра найти маски невозможно! А если и есть где-то, то цены заоблачные!
Иногда я заказывала в интернете несколько упаковок, но теперь и это сделать нереально, так как цены на маски увеличились в три раза, а то и больше. Беспредел! В случае чего, как обычным жителям защищаться от таких опасных болезней???!", – пожаловалась жительница Днепра Наталья.

Жительница Днепра Владислава также в недоумении от того, что в Днепре негде приобрести медицинские маски:

"Я работаю мастером-бровистом и поэтому должна отвечать за безопасность свою и моих клиенток. Но на данный момент мне приходится заказывать упаковки масок за огромные деньги через интернет. Я была во многих аптеках Днепра, но масок нигде нет. Я в шоке!
Как я должна работать и защищать не только свое здоровье, но и моих клиенток?
А ежемесячно переплачивать за маски в несколько раз больше – тоже не вариант. Если раньше упаковку можно было приобрести до 100 гривен, то сейчас она стоит от 800 гривен и выше", – рассказала днепрянка Владислава.
Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

1ul.ru

Как обстоит ситуация в аптеках Днепра

Журналист OBOZREVATEL связался с популярными аптеками Днепра, и ни в одном заведении не обнаружил медицинских масок.

"В наличии масок нет, и когда они появятся – неизвестно. Заказать также невозможно, так как мы не знаем, будут ли они вообще", – сообщили в одной из аптек города.

Также фармацевты сообщают, что на данный момент отсутствует поставщик данной продукции и когда он появится – никто дать ответ не может.

На сайтах аптек также отсутствует данный товар.

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок

Ситуация с антисептическими средствами также критичная. Как узнал OBOZREVATEL, найти антисептики в аптеках Днепра очень сложно, так как они тоже отсутствуют.

OBOZREVATEL нашел антисептики только в одной аптеке Днепра. Их стоимость составляет от 50 гривен и выше. Цена зависит от производителя.

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Кроме этого, антисептические средства можно купить в супермаркетах Днепра. Отметим, что в магазинах косметики и бытовой химии найти антисептики тоже сложно. Средняя стоимость антисептика – 30 гривен.

Например, в одном из подобных магазинов антисептические средства невозможно купить даже онлайн:

"Мы не владеем информацией, когда они появятся", – заявили в одном из магазинов Днепра.
Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Где жители Днепра все-таки могут найти медицинские маски и антисептики

Жители Днепра могут приобрести медицинские маски в интернете, но за них придется отдать в разы больше. Средняя стоимость упаковки масок (30 штук) – 450-500 гривен, за 50 штук – 800 гривен, 100 штук – около 1500 гривен.

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Некоторые медицинские маски продают очень дорого

Некоторые медицинские маски продают очень дорого

Медицинские маски в Днепре

Медицинские маски в Днепре

Приобрести антисептические средства также можно в интернете, но намного дороже. Средняя стоимость антисептиков – маленький стандартный – 60-150 гривен, большой – 500-700 гривен.

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Антисептические средства в Днепре

Также некоторые местные жители продают средства защиты в социальных сетях.

Продажа масок в Facebook

Продажа масок в Facebook

Как защитить себя от опасной болезни

Если нет возможности приобрести медицинскую маску и антисептик, то жителям Днепра рекомендуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем.

В Министерстве здравоохранения советуют обязательно поддерживать гигиену: мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. Также нужно правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты.

Кроме этого, следует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. А во время приготовления пищи необходимо тщательно обрабатывать мясные продукты.

Защита от опасной болезни

Защита от опасной болезни

Минздрав Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 может оставаться в организме в течение пяти недель после заражения. Исследования показали, что патоген задерживается в дыхательных путях. Его следы выявили в том числе у пациентов, с момента заражения которых прошло порядка 20 дней.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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