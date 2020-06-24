Что делать, если в Днепре отказывают в приеме ребенка в детский сад

В Днепре в связи с ослаблением карантина возобновили работу детские сады. Но соблюдение норм и правил никто не отменял. Как стало известно OBOZREVATEL, в некоторых детсадах города отказываются принимать детей, называя странные причины.

Имеют ли право в Днепре не принять ребенка в детский сад – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как работают детские сады Днепра

В Днепре с 27 мая возобновили работу детские сады, но при этом учреждениям следует соблюдать соответствующие рекомендации Министерства здравоохранения Украины.

В работу учреждений временно внесли ряд нововведений. Так, перед началом рабочей смены все сотрудники детсадов проходят температурный скрининг. Детей проверяют каждые четыре часа. А при входе в учреждение обязательно наличие места для обработки рук антисептиками.

Утренний прием детей и передачу после окончания дня воспитатели проводят на территории детсада, но за пределами помещения. Отметим, что родители обязательно должны быть в респираторе или защитной маске.

Кроме того, использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом запрещены. Также не разрешается проведение родительских собраний и любых массовых мероприятий при участии детей с более чем одной группы.

Работа детских садов. Фото "Новости Бердянска"

"До сентября не принимаем"

Как сообщила OBOZREVATEL мама двоих детей Наталья, своих малышей они с мужем планировали отдать в детский сад этой весной. Но из-за эпидемии коронавируса и введения карантина – пришлось повременить:

"Когда мы узнали, что детские сады снова будут работать, то решили все-таки отдать детей в сад.

Но когда начали обзванивать несколько понравившихся учреждений города, то получали только один ответ: "До сентября новых детей не принимаем".

И что делать в такой ситуации? Нам с мужем нужно выходить на работу, а детей просто не с кем оставить. К тому же, малышам нужно общаться со сверстниками и развиваться, а детский сад – это отличная возможность.

Никаких распоряжений от правительства о запрете записи детей "до сентября" мы не видели. Почему и на каком основании нам отказывают?", – рассказала мама из Днепра Наталья.

Дети в садике. Фото "deti-club.ru"

"Нелепая отмазка"

В одном из детских садов Днепра маме Виктории отказали в приеме ее ребенка, назвав нелепую причину:

"В этот детский сад мы ходили до начала карантинного режима. Когда началось ослабление и я увидела, что наш сад открыли, то сразу же обратилась к сотрудникам за подробностями.

Но мою дочь отказались брать в сад якобы из-за того, что со мной и ребенком проживает наша бабушка, которой уже 60 лет и она "в зоне риска и склонна к заражению коронавирусом".

Я была в ступоре. Не понимаю, что за дискриминация? У многих родителей дети часто проводят время с бабушками и дедушками. К тому же, в общественных местах или на детских площадках ежедневно можно встретить бабушек, которые гуляют с внуками, и ничего катастрофического в этом нет.

Думаю, это обычная нелепая отмазка. Но как поступать в этой ситуации? Кому жаловаться?!", – рассказала мама из Днепра Виктория.

Дети в садике. Фото "publicclub.ru"

Имеют ли право в Днепре не принять ребенка в детский сад

Как рассказал OBOZREVATEL главный специалист отдела правопросветительства и предоставления бесплатной правовой помощи ДМЦ по оказанию вторичной правовой помощи Алина Дерманская, согласно протоколу №31 Днепропетровской региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, от 25 мая разрешено открыть заведения дошкольного образования, но при условии неукоснительного выполнения временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина:

"В свою очередь, во временных рекомендациях отсутствуют такие меры, как отказ в приеме ребенка в учреждение дошкольного образования, в том числе, если ребенок проживает с лицом, достигшим 60-летнего возраста или по любым другим причинам", – прокомментировала Алина Дерманская.

В случае, если отказывают в приеме ребенка в детский сад в Днепре, юрист рекомендует обращаться к руководству соответствующего учреждения в письменной форме и требовать предоставления обоснованного письменного ответа, в которой разъяснят причины такого отказа в соответствии с действующим законодательством Украины.

Дети в садике. Фото "Detki.co.il"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ежегодно 28 июня в Украине отмечают государственный праздник День Конституции. В этом году будет целых три выходных – с 27 по 29 июня. Поэтому жители Днепра задумываются над тем, куда поехать отдохнуть.