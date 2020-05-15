Чем заняться и куда пойти жителям Днепра на выходных во время карантина

В предстоящие выходные жители Днепра хотят развеяться и хорошо отдохнуть. Хоть и карантинный режим ослабили, но полностью его никто не отменял. Горожанам все так же рекомендуют соблюдать все правила и пользоваться средствами защиты.

Чем заняться и куда пойти жителям Днепра в вечер пятницы и на выходных – читайте далее в нашем материале.

Куда пойти жителям Днепра на выходных Companion UA

Онлайн-экскурсия "Развлечения Екатеринослава"

Благодаря этой экскурсии Вы сможете узнать, как отдыхали екатеринославцы 100-150 лет назад, а также какой культурный отдых предлагали местные заведения.

Кроме того, Вы узнаете:

Об Английском клубе;

Об особняке Пчелкина;

Об Общественном собрании;

О загадках Потемкинского дворца;

О балльной культуре в Екатеринославе;

О злачных местах Екатеринослава и о борьбе с зеленым змеем.

Чтобы посетить онлайн-экскурсию, Вам необходимо зарегистрироваться по ссылке: docs.google.com.

После регистрации Вам будет отправлено реквизиты для оплаты экскурсии, стоимость которой 50 гривен. После оплаты Вы получите доступ в кабинет на время проведения экскурсии. Отметим, что регистрация продолжается до 16 мая.

Дата и время проведения: 17 мая в 13:00.

Приблизительное время экскурсии: два часа.

Екатеринослав Википедия

Экскурсия в Аэрокосмический центр

В Днепре находится единственный в Украине ракетно-космический музей. Поэтому горожанам предлагают его посетить и ознакомиться поближе с ракетно-космической техникой, увидеть настоящие космические станции, спутники, экспонаты агрегатов, входящих в состав различных ракетных комплексов, боевые ракеты. Интересные истории, которые ранее были секретными, и масштабные экспонаты поражают посетителей. Космическая отрасль – наше прошлое и настоящее, которым Украина может гордиться.

Место проведения: перекресток ул. Телевизионной и проспекта Гагарина (Аэрокосмический музей).

Организационный сбор: взрослый – 60 гривен, детский – 40 гривен. Детям до шести лет бесплатно.

Предварительная обязательная запись по телефонам: (068)6822557, (066)3845093, (093)8022383.

Отметим, что предварительная запись на экскурсию обязательная, реквизиты на оплату отправят при регистрации.

Билеты можно приобрести в туристическом центре "Рыба Андрей": ул. Князя Владимира Великого, 13. Или перечислить деньги на банковскую карту. После этого следует обязательно позвонить по вышеуказанным телефонам, сообщить и предоставить чек перевода.

Экскурсия в Аэрокосмический центр Facebook

"Romeo and Juliet" онлайн

Жители Днепра могут онлайн посетить спектакль "Romeo and Juliet", который проходит с 13 мая 12:00 по 19 мая 21:00.

Продолжительность: 2,5 часа.

Стоимость билета: 129 гривен.

Приобрести билет на спектакль можно также онлайн по ссылке: online.karabas.com

После оформления покупки Вы получаете на электронную почту письмо с ссылкой на страницу трансляции, а также логином и паролем доступа и инструкциями по просмотру. Одна ссылка – один просмотр.

Отметим, что просмотр трансляции возможен на Smart TV, компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне, то есть на любом устройстве, которое технически пригодно для просмотра видео в интернете.

"Romeo and Juliet" онлайн online.karabas.com

Первая регата на Днепре

С 15 мая в Днепре стартует яхт-сезон. Предварительная запись на регату открыта.

Формат: 3-5 гонок по дистанции (по ветровым условиям).

Участие могут принять все желающие. Регата открытая, опыт не обязателен. Можно записаться в сборный экипаж, или прийти своей командой, семьей, коллективом.

Место проведения: яхт-клуб Бартоломео, Набережная победы, 9Б.

Обязательные условия:

Индивидуальное участие в сборном экипаже – 900 гривен;

Аренда яхты со шкипером для команды до пяти гостей на борту – 4 тысячи гривен;

Аренда яхты без шкипера для вашего экипажа – 3500 гривен;

Для участников клубных серий MIR CUP и DNIPRO OPEN CUP – 10%;

Страховой возвратный депозит – 8500 гривен/яхта.

Бронирование мест и все детали можно узнать по телефону: +380661111380.

Регата gorod.dp.ua

Парки, скверы и другие зоны отдыха

С 11 мая началось ослабление карантина, поэтому разрешено посещение парков и скверов, а также детских и спортивных площадок на улице.

Кроме того, Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до восьми человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека с соблюдением дистанции.

Так, жители Днепра могут провести выходные на свежем воздухе в компании своих близких, а также посетить летние террасы кафе и ресторанов.

Детские площадки в Днепре открыты

Парки и зоны отдыха также открыты

Музеи

Хоть и карантинный режим ослабили, но музеи Днепра так и не открыли. Для посетителей они заработают только с 22 мая, но посмотреть экскурсии и воспользоваться услугами в онлайн режиме никто не запрещает.

Жители Днепра могут посетить онлайн-лекции в Днепропетровском национальном историческом музее.

Так, 15 мая в 16:00 пройдет лекция от научного сотрудника отдела научно-просветительской работы Евгения Филя.

Тема: "Большая война на Восточном фронте по воспоминаниям старшего и высшего офицерского состава армии (1914 - 1917)".

Узнать больше о предстоящих лекциях можно на странице в Facebook музея.

Онлайн-лекция Facebook Днепропетровского национального исторического музея

Также жители Днепра могут посетить виртуальные туры по историческому музею и музею АТО.

Не так давно появился новый туристический сайт "Путешествую по Днепропетровской области" с 3D-турами. Среди всего прочего там есть и виртуальное путешествие историческим музеем.

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Важно! Следует не забывать соблюдать требования социального дистанцирования, масочного режима, регулярной дезинфекции рук и противоэпидемических мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в этом году из-за общенационального карантина студентам Днепра приходится обучаться и сдавать сессию дистанционно. Выпускники высших учебных заведений в замешательстве, как сдавать ВНО и поступать на магистратуру. Стало известно, что нужно для поступления на магистратуру, и какая стоимость обучения в Днепре.