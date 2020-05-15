Чем заняться и куда пойти жителям Днепра на выходных во время карантина

В предстоящие выходные жители Днепра хотят развеяться и хорошо отдохнуть. Хоть и карантинный режим ослабили, но полностью его никто не отменял. Горожанам все так же рекомендуют соблюдать все правила и пользоваться средствами защиты.
Чем заняться и куда пойти жителям Днепра в вечер пятницы и на выходных – читайте далее в нашем материале.
Куда пойти жителям Днепра на выходных
Companion UA
Онлайн-экскурсия "Развлечения Екатеринослава"
Благодаря этой экскурсии Вы сможете узнать, как отдыхали екатеринославцы 100-150 лет назад, а также какой культурный отдых предлагали местные заведения.
Кроме того, Вы узнаете:
Об Английском клубе;
Об особняке Пчелкина;
Об Общественном собрании;
О загадках Потемкинского дворца;
О балльной культуре в Екатеринославе;
О злачных местах Екатеринослава и о борьбе с зеленым змеем.
Чтобы посетить онлайн-экскурсию, Вам необходимо зарегистрироваться по ссылке: docs.google.com.
После регистрации Вам будет отправлено реквизиты для оплаты экскурсии, стоимость которой 50 гривен. После оплаты Вы получите доступ в кабинет на время проведения экскурсии. Отметим, что регистрация продолжается до 16 мая.
Дата и время проведения: 17 мая в 13:00.
Приблизительное время экскурсии: два часа.
Екатеринослав
Википедия
Экскурсия в Аэрокосмический центр
В Днепре находится единственный в Украине ракетно-космический музей. Поэтому горожанам предлагают его посетить и ознакомиться поближе с ракетно-космической техникой, увидеть настоящие космические станции, спутники, экспонаты агрегатов, входящих в состав различных ракетных комплексов, боевые ракеты. Интересные истории, которые ранее были секретными, и масштабные экспонаты поражают посетителей. Космическая отрасль – наше прошлое и настоящее, которым Украина может гордиться.
Место проведения: перекресток ул. Телевизионной и проспекта Гагарина (Аэрокосмический музей).
Организационный сбор: взрослый – 60 гривен, детский – 40 гривен. Детям до шести лет бесплатно.
Предварительная обязательная запись по телефонам: (068)6822557, (066)3845093, (093)8022383.
Отметим, что предварительная запись на экскурсию обязательная, реквизиты на оплату отправят при регистрации.
Билеты можно приобрести в туристическом центре "Рыба Андрей": ул. Князя Владимира Великого, 13. Или перечислить деньги на банковскую карту. После этого следует обязательно позвонить по вышеуказанным телефонам, сообщить и предоставить чек перевода.
Экскурсия в Аэрокосмический центр
"Romeo and Juliet" онлайн
Жители Днепра могут онлайн посетить спектакль "Romeo and Juliet", который проходит с 13 мая 12:00 по 19 мая 21:00.
Продолжительность: 2,5 часа.
Стоимость билета: 129 гривен.
Приобрести билет на спектакль можно также онлайн по ссылке: online.karabas.com
После оформления покупки Вы получаете на электронную почту письмо с ссылкой на страницу трансляции, а также логином и паролем доступа и инструкциями по просмотру. Одна ссылка – один просмотр.
Отметим, что просмотр трансляции возможен на Smart TV, компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне, то есть на любом устройстве, которое технически пригодно для просмотра видео в интернете.
"Romeo and Juliet" онлайн
online.karabas.com
Первая регата на Днепре
С 15 мая в Днепре стартует яхт-сезон. Предварительная запись на регату открыта.
Формат: 3-5 гонок по дистанции (по ветровым условиям).
Участие могут принять все желающие. Регата открытая, опыт не обязателен. Можно записаться в сборный экипаж, или прийти своей командой, семьей, коллективом.
Место проведения: яхт-клуб Бартоломео, Набережная победы, 9Б.
Обязательные условия:
Индивидуальное участие в сборном экипаже – 900 гривен;
Аренда яхты со шкипером для команды до пяти гостей на борту – 4 тысячи гривен;
Аренда яхты без шкипера для вашего экипажа – 3500 гривен;
Для участников клубных серий MIR CUP и DNIPRO OPEN CUP – 10%;
Страховой возвратный депозит – 8500 гривен/яхта.
Бронирование мест и все детали можно узнать по телефону: +380661111380.
Регата
gorod.dp.ua
Парки, скверы и другие зоны отдыха
С 11 мая началось ослабление карантина, поэтому разрешено посещение парков и скверов, а также детских и спортивных площадок на улице.
Кроме того, Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до восьми человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека с соблюдением дистанции.
Так, жители Днепра могут провести выходные на свежем воздухе в компании своих близких, а также посетить летние террасы кафе и ресторанов.
Детские площадки в Днепре открыты
Парки и зоны отдыха также открыты
Музеи
Хоть и карантинный режим ослабили, но музеи Днепра так и не открыли. Для посетителей они заработают только с 22 мая, но посмотреть экскурсии и воспользоваться услугами в онлайн режиме никто не запрещает.
Жители Днепра могут посетить онлайн-лекции в Днепропетровском национальном историческом музее.
Так, 15 мая в 16:00 пройдет лекция от научного сотрудника отдела научно-просветительской работы Евгения Филя.
Тема: "Большая война на Восточном фронте по воспоминаниям старшего и высшего офицерского состава армии (1914 - 1917)".
Узнать больше о предстоящих лекциях можно на странице в Facebook музея.
Онлайн-лекция
Facebook Днепропетровского национального исторического музея
Также жители Днепра могут посетить виртуальные туры по историческому музею и музею АТО.
Не так давно появился новый туристический сайт "Путешествую по Днепропетровской области" с 3D-турами. Среди всего прочего там есть и виртуальное путешествие историческим музеем.
Скриншот
Важно! Следует не забывать соблюдать требования социального дистанцирования, масочного режима, регулярной дезинфекции рук и противоэпидемических мероприятий.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в этом году из-за общенационального карантина студентам Днепра приходится обучаться и сдавать сессию дистанционно. Выпускники высших учебных заведений в замешательстве, как сдавать ВНО и поступать на магистратуру. Стало известно, что нужно для поступления на магистратуру, и какая стоимость обучения в Днепре.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!