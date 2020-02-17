Быстрые свидания в Днепре: что это и как помогает

Для того чтобы найти свою вторую половинку, придумали новый способ знакомства – быстрые свидания.

Как в Днепре работают быстрые свидания и к чему приводят такие знакомства – расскажет OBOZREVATEL.

Быстрые свидания zygmantovich.com

Что такое быстрые свидания (speed-dating)

Быстрые свидания организовывают с одной целью – познакомить людей друг с другом. Это мероприятие проходит в закрытом помещении, например, в кафе, ресторанах и т.д.

Организаторы speed-dating собирают определенное количество пар. Отметим, что в данном мероприятии возраст участников ограниченный. Средний возраст – 21-40 лет.

Мужчины и женщины садятся друг напротив друга и начинают общаться. Каждой паре дается 5-7 минут для того, чтобы успеть рассказать все самое главное о себе и узнать собеседника.

После сигнала все мужчины пересаживаются к другим женщинам и снова начинают знакомиться. Так, участники смогут пообщаться со всеми и, таким образом, проявить симпатию к понравившемуся человеку.

Кроме этого, в течение таких мини-свиданий участники могут ставить пометки симпатий о человеке, с которым общались.

Для этого каждому из участников выдаются специальные бейджики, на которых написаны данные человека.

После проведения speed-dating, если Вы проявили симпатию к понравившемуся участнику, и он Вам ответил взаимностью, то организаторы предоставят номера телефонов друг друга. И уже потом Вы договариваетесь о встрече с этим человеком для дальнейшего общения.

Быстрые свидания speedating.kiev.ua

Как в Днепре проходят быстрые свидания

В Днепре часто проходят подобные вечеринки. Участники могут не только знакомиться и общаться с другими людьми, но и интересно провести свой досуг.

Как узнал OBOZREVATEL, организаторы быстрых свиданий в Днепре предлагают множество веселых конкурсов для знакомства, активные танцы, дискотеки и игры с призами. В конце вечера участники могут обменяться телефонами через организаторов.

Клубы speed-dating приглашают равное количество мужчин и женщин, которые ищут серьезные отношения, и хотят провести весело и приятно вечер.

Участие в быстрых свиданиях платное. Вам нужно заплатить за угощения и организацию проведения. Средняя стоимость вечеринки – 400-500 гривен.

Как отмечают днепровские организаторы, средний возраст участников speed-dating – 30-40 лет. Но ограничений по возрасту нет.

Отметим, для того чтобы посетить данное мероприятие, необходимо заранее записаться. Это можно сделать через социальные сети.

Быстрые свидания в Днепре

Быстрые свидания в Днепре

Быстрые свидания в Днепре

В некоторых днепровских организациях быстрых свиданий есть и другие условия. Так, в ресторане собирают равное количество мужчин и девушек – 10-12 пар. Возраст участников: девушки – 18-34 года, мужчины – 24-37 лет.

После этого участников рассаживают по местам и рассказывают правила вечера знакомств. Затем девушки остаются за своими столиками, а мужчины по сигналу ведущего каждые 5 минут последовательно пересаживаются от девушки к девушке.

Также каждому участнику выдается "карта симпатий", где он может указать понравившихся собеседников. Когда вечер быстрых свиданий заканчивается, их собирают и анализируют.

После быстрых свиданий участники играют в игру, во время которой продолжаются знакомиться и общаться в непринужденной обстановке.

Сразу после вечеринки, участникам присылают на электронную почту контакты всех, кому они понравились. Мужчины и девушки созваниваются, встречаются и продолжают знакомство.

Быстрые свидания в Днепре

Как жители Днепра участвовали в speed-dating

Благодаря быстрым свиданиям многие днепряне нашли не только вторую половинку, но и лучших друзей. Но бывали случаи, когда мини-свидания оборачивались разочарованием.

"Я пошла на speed-dating ради интереса, чтобы развлечься на досуге. Не скажу, что ожидала какого-нибудь фурора, но я очень разочаровалась.

В принципе организация была на высшем уровне. Мы играли в интересные игры, участвовали в конкурсах и выигрывали призы. Но вот окружающие люди меня совсем не обрадовали.

Попадались те, кому нужные отношения на один вечер, и были те, кто вообще все время молчал. Мне 26 лет, но участники были намного старше меня. Некоторые мужчины выглядели как "голодные", которым от девушек надо только одно.

После мероприятия мне прислали пару номеров мужчин, которым я понравилась, но я не стала им звонить, так как интереса не было, и мне никто из них не понравился.

Конечно, были мужчины, которые готовы к серьезным отношениям, но, пообщавшись с ними, речь о дальнейших встречах сразу отпадает. В основном это были мужчины, которые являются "маменькиными сынками" или те, кто в свои далеко за 30 ничего в жизни не добился и не имеет.

В конечном итоге я осталась разочарована, но зато узнала и прочувствовала на себе, что такое быстрые свидания", – рассказала жительница Днепра Мария.

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Быстрые свидания Пикабу

А вот днепрянка Виктория не против еще раз посетить подобные мероприятия:

"Я впервые посетила speed-dating на 14 февраля. Очень осталась довольна благодаря ведущему и организатором этого мероприятия.

Было атмосферно и уютно, так как интерьер заведения был красивый и с тематическими декорациями.

К сожалению, среди участников не было человека, с которым мне захотелось бы пообщаться в дальнейшем будущем. Но в этом нет ничего плохого.

В целом участники оказались приятными собеседниками. Я получила море позитивных эмоций и опыт в общении.

Быстрые свидания отличная возможность весело провести вечер в окружении интересных людей, а также с конкурсами, песнями, танцами и подарками. Хочу еще раз сходить на такое мероприятие", – рассказала днепрянка Виктория.

Житель Днепра Дмитрий вместо второй половинки нашел лучшую подругу:

"Я посетил speed-dating для того, чтобы найти девушку, с которой в будущем смог бы создать семью. Но так получилось, что я обрел лучшую подругу.

Мы с Катей дружим уже более пяти лет. С самого начала знакомства у нас было много общих интересов.

После нескольких прогулок вместе мы поняли, что друг друга привлекаем только как друзья, но не более.

В прошлом году Катя вышла замуж, а я живу с девушкой, но мы периодически собираемся вместе и хорошо проводим время.

Очень рад, что благодаря speed-dating нашел подругу, с которой у нас нет секретов и я знаю, что в любой момент она сможет прийти мне на помощь", – рассказал Дмитрий.

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