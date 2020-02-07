Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр в деталях

Яна Коваль

Бесплатные услуги красоты в Днепре: ТОП предложений

1.3т
Читать материал на украинском

Многие начинающие мастера в Днепре готовы абсолютно бесплатно предоставлять разнообразные услуги красоты.

Одним это нужно для получения бесценного опыта, другие – повышают свой рейтинг с помощью рекламного хода. OBOZREVATEL расскажет о том, какие услуги красоты в Днепре можно получить совершенно бесплатно.

Как бесплатно получить процедуру в салоне красоты

Как бесплатно получить процедуру в салоне красоты

pinterest.com

Чаще всего объявления о бесплатных услугах можно встретить в Instagram. Для поиска моделей даже созданы специальные страницы в приложении. Таким образом, мастер может проще и быстрее найти идеального претендента на услугу.

Бесплатные услуги можно найти на страницах в Instagram

Бесплатные услуги можно найти на страницах в Instagram

Instagram

Часто у представителей beauty-индустрии есть требования к моделям, которые бесплатно получают услугу. Это может быть определенный цвет волос или глаз, отсутствие тату, состояние кожи. Например, визажисты ищут моделей для того, чтобы реализовать свои задумки и идеи, но им нужны девушки определенной внешности. То же самое с массажистами – для того, чтобы продемонстрировать результат своей работы публике и клиентам, они часто берут в модели девушек с определенными параметрами, подлежащими коррекции.

У всех мастеров свои требования

У всех мастеров свои требования

Instagram: ishy_model_dnepr

Каждый мастер знает, чего хочет

Каждый мастер знает, чего хочет

Instagram: model.dnepr.ua

Новости
Эпидемия гриппа в Днепре и области: что советуют врачи

Самые популярные процедуры, которые в Днепре предлагают бесплатно – коррекция и покраска бровей, ламинирование и наращивание ресниц, макияж. Есть и другие варианты: к примеру, многие мастера предлагают свои услуги по сниженной цене или же в условия входит обязательная оплата расходников. Если вы хотите недорого покрасить волосы или сходить на шугаринг – стоит рассчитывать как раз на такие условия сотрудничества.

Бесплатный макияж - и вы королева вечера

Бесплатный макияж - и вы королева вечера

Instagram: ishy_model_dnepr

Визажисты любят воплощать свои самые яркие идеи

Визажисты любят воплощать свои самые яркие идеи

Instagram: model.dnepr.ua

Ламинирование бровей - популярная процедура в Днепре

Ламинирование бровей - популярная процедура в Днепре

Instagram: model.dnepr.ua

Мастер ищет модель для отработки скорости

Мастер ищет модель для отработки скорости

Instagram: model.dnepr.ua

Можно выбрать удобное для себя время

Можно выбрать удобное для себя время

Instagram: ishy_model_dnepr

Есть случаи, когда нужно оплатить стоимость материалов

Есть случаи, когда нужно оплатить стоимость материалов

Instagram: models_dnepr_poisk

Многие процедуры слишком дорогостоящие, поэтому когда мастера предлагают их бесплатно – начинается настоящий ажиотаж. К примеру, изредка можно встретить объявление о том, что косметолог ищет модель для проведения контурной пластики губ, носа, скул. Сам по себе вид процедур не всем по карману, что и вызывает огромный интерес у представительниц прекрасного пола.

Стрижка для стильных мужчин

Стрижка для стильных мужчин

Instagram: model.dnepr.ua

Красивые ресницы бесплатно

Красивые ресницы бесплатно

Instagram: model_in_dnipro

Некачественный татуаж - проблема многих девушек

Некачественный татуаж - проблема многих девушек

Instagram: ishy_model_dnepr

Макияж и укладка совершенно бесплатно

Макияж и укладка совершенно бесплатно

Instagram: ishy_model_dnepr

Наращивание ногтей в Днепре тоже можно сделать бесплатно

Наращивание ногтей в Днепре тоже можно сделать бесплатно

Instagram: ishy_model_dnepr

Новости
"Отдам даром": необычные и странные предложения в Днепре

Начинающие фотографы не меньше нуждаются в моделях, чтобы наполнить портфолио хорошими фото. Скажем больше, многие гуру кадра начинали свой путь с того, что фотографировали всех, кто согласится воплотить идею в реальность.

На таких страницах можно найти фотографов и моделей

На таких страницах можно найти фотографов и моделей

Instagram: tfp.dnepr

Из моды вышли пошлость и откровенность, и теперь фотографы отдают предпочтение тонкости и грации, эмоциям и насыщенности. Если вы хотите поучаствовать в бесплатной фотосессии, стоит помнить, что фотограф, в первую очередь, воплощает свои идеи. Это единственный минус, если ваши вкусы и идеи не совпадают.

Фотографы с яркими идеями

Фотографы с яркими идеями

Instagram: ishy_model_dnepr

Конечно же, финансовая выгода – важный фактор. Но не стоит забывать о безопасности, ведь неопытные мастера не могут вам ее полностью гарантировать. Не забывайте читать отзывы, советоваться и отличать безопасные процедуры от тех, которые должны выполняться исключительно опытным специалистом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что днепряне показали, какой видят зиму: ТОП фото в Instagram.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
косметика новости женщины Красота
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги