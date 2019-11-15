Беременна в 15: истории юных мам из Днепра

Ранняя беременность часто оборачивается проблемами, которые сложно понять и решить в подростковом возрасте.

С таким неожиданным счастьем, как рождение ребенка, сталкиваются многие девушки 14-16 лет.

Несмотря на это - девушки не жалеют о своем решении и берут на себя большую ответственность. Как это, быть юной мамой - расскажет OBOZREVATEL.

Истории юных мам из Днепра kolobok.ua

Виктория, родила дочь в 14 лет

В те времена я жила в селе с родителями под Днепром. Мне было 14 лет, и я познакомилась с Иваном, ему тогда было 22 года. Не смотря на мой юный возраст, я полюбила своего молодого человека огромной любовью. Мама тогда запрещала мне общаться с Ваней и всеми способами пыталась предотвратить наши отношения. Я сбегала из дома, чтобы увидеться с ним, были скандалы и ссоры. Немного позже узнала, что беременна.

Ваня был готов взять ответственность и жениться, он хотел ребенка. Но у меня тогда даже не было паспорта. Когда мать поняла, что назад дороги нет - она подключила всевозможные связи и нас расписали. После этого мы сыграли свадьбу.

У нас была замечательная семья, родилась дочь. Я ни о чем не жалею. Но, к сожалению, судьба внесла свои коррективы и когда мне было 20 лет, а дочке шел шестой год - произошел несчастный случай. Мужа сильно ударило током - он погиб. В 20 лет я осталась вдовой с ребенком на руках. Годы шли, дочь выросла. Иван навсегда в моей душе и моем сердце. Я знаю, что тогда у нас была настоящая любовь и крепкая семья. Юность была сложной, особенно после смерти мужа.

Немаловажным отрицательным фактором ранней беременности является психологический аспект. Узнав о своем положении, девушки повергаются в состояние шока и паники. Также они могут испытывать чувство вины или ярости, что может привести к плачевным последствиям.

Дарина, родила дочь в 15 лет

Я училась в 9 классе. У меня была не самая благополучная семья, нас у мамы было трое от разных отцов, своего отца я не знала. Жили в маленьком доме без нормальных условий и тепла. Зимой было особенно сложно. Денег не хватало вообще ни на что. В школе я не отличалась особенными способностями и тяги к науке не ощущала.

Как-то раз я познакомилась с Витей, он мне не сразу понравился, но начал уделять много внимания и ухаживать. Я не была избалована вниманием и любовью, поэтому сразу попалась на крючок. Он говорил, что все будет хорошо, что он осторожен и проблем не будет. Но когда я попала к гинекологу - оказалось все наоборот.

Когда Витя узнал о моей беременности - перестал выходить связь. Позже пустил сплетни, якобы я ему изменяла и вообще он тут ни при чем.

Сказать маме и бабушке было страшно - они не желали мне такой судьбы. Но когда живот начал "выпирать", (а это случилось скоро, я худощавого телосложения) я рассказала правду. Мама кричала, даже ударила по лицу. В жизни не так, как в фильмах, когда ты приходишь, и тебя поддерживают, любят и в конце хеппи-энд.

У нас в доме было всего две комнаты на меня с братом и сестрой, бабушку и маму. О ребенке речь не шла, мать была настроена отвести меня на аборт. Когда пришли - врач сказала, что это подсудное дело и вообще у меня уже 17 недель, это много. Так нам отказали в аборте, и я родила.

Рожать было страшно и больно. В какой-то момент у меня началась паническая атака, я ничего не соображала и мне никто не объяснил, какой ужас будет происходить с телом. С меня словно вырывали внутренние органы. Это сейчас я понимаю, как себя вести, ведь рожая сына позже, в 20 лет, я была ко всему морально готова.

Вернулась после родов домой, в доме не было даже кроватки - малая спала со мной на кровати. Моя мама злилась, дочь плакала, денег катастрофически не хватало. Я мало ела, пропало молоко. Это был настоящий ад, который я вспоминаю с дрожью.

Позже я встретила Дениса. Того самого, которого прислала судьба. Он увез меня с дочерью к себе, много работал, старался для нас. Он и есть для дочери и нашего общего сына - настоящим примером для подражания.

Я же только сейчас начинаю догонять то, что упустила: учусь на заочном отделении, хожу на курсы маникюра.

Хочу сказать одно молодым девочкам: не спешите любить по-взрослому. Жизнь многогранна и прекрасна, не теряйте ее, не упускайте возможности и много учитесь. Поверьте, когда придет время - будут и семья, и дети, и любовь, и взрослая ответственность.

Некоторые девушки не знают, как избежать беременности: во многих городах и в большинстве сел сексуальное обучение отсутствует. Они могут быть слишком закомплексованы или стыдится, чтобы обратиться за контрацептивными услугами; противозачаточные средства могут стоить слишком дорого или отсутствовать в широком доступе, или не быть предусмотрены законом. Даже в тех случаях, когда противозачаточные средства широко доступны, сексуально активные девочки-подростки с меньшей вероятностью воспользуются ими, чем взрослые. Девушки могут быть неспособны отказаться от нежелательных половых отношений или оказать сопротивление половым отношения по принуждению, которые обычно являются незащищенными.

Анна, родила сына в 15 лет

В 15 лет мне очень сильно хотелось самостоятельности. Я была уверена в том, что могу все сама, что готова ко взрослой жизни. Но дети - это безумно сложно! Я сама была ребенком и не понимала, что делать дальше. Отцу сына было 18 лет, мы сложно жили, его родители постоянно обвиняли моих родителей во всех грехах. Позже муж начал скандалить, пропадать, не ночевал дома. Когда он поднял на меня руку - я вернулась к родителям с полуторагодовалым ребенком на руках.

Сама я из многодетной семьи и у меня в голове была иллюзия, что, если я рожу ребенка и выйду замуж - мне никогда не придется работать. Что меня будут обеспечивать, оберегать, а я в свою очередь буду создавать и хранить семейный очаг.

Но мечты разбились. С ребенком на руках я самостоятельно получала высшее образование, свой карьерный путь начинала с того, что работала уборщицей, потом - официантом. Ребенка везде возила за собой, он даже на работу со мной ходил.

Ребенок это сложно. Ему нужно уделять много времени, всегда быть рядом, иметь возможность вкусно накормить и хорошо одеть. Кроме того - дать качественное образование, поддержать в новых начинаниях, быть для него опорой.

Я сейчас хочу обратиться ко всем юным девочкам: не стройте иллюзий! Учитесь, занимайтесь спортом, музыкой, путешествуйте, читайте интересные книги. Жизнь многогранна, интересна и увлекательна, а взять на себя ответственность можно тогда, когда вы будете к ней полностью готовы. Тогда, когда встретите надежного и любящего партнер и будете морально взрослыми.

Беременность среди подростков: основные факты

- Ежегодно около 16 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет и около 1 миллиона девочек до 15 лет рожают, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода.

- Во всем мире осложнения во время беременности и родов являются второй причиной смерти девушек в возрасте 15-19 лет.

- Каждый год около 3 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет подвергаются небезопасному аборту.

- Дети матерей-подростков подвергаются значительно более высокому риску смерти, чем дети, родившиеся у женщин в возрасте 20-24 лет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Запорожье 15-летняя школьница родила в свой день рождения двух детей, один из которых - в тяжелом состоянии.

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