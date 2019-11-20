Берегите детей: как работают закладчики наркотиков в Днепре

В Днепре достаточно просто купить наркотики. Отработанной схемой пользуются как продавцы, так и покупатели.

О том, как это происходит - расскажет OBOZREVATEL.

В наркокурьеры берут работать даже 15-летних школьников kherson.net.ua

С приходом новых технологий наркодилеры начали работать по новой схеме, чтобы обезопасить себя от уголовной ответственности, сэкономить время и заработать как можно больше.

Как все начинается и что обещают

Наверняка, вы замечали на стенах домов разнообразные надписи, такие как "Спайс, соль, бошки" и ссылка на Telegram-каналы, в которых с помощью мессенджера можно заказать то, что душе угодно. Особенно много таких объявлений можно встретить на жилмассивах и около студенческих общежитий.

Реклама наркотиков

Записи закрашивают, но на их местах появляются новые

Вот что рассказал 17-летний житель Днепра, когда столкнулся с вакансией:

"Мне предложили работать закладчиком. Было это год назад. Для работы много от меня не требовалось, смущал только залог, который хотел получить работодатель. Пообещал, что после залога ознакомит со всей информацией и акцентировал на том, что хорошо, что я несовершеннолетний, якобы в этом случае мне не грозит уголовка. Говорил, что если попадусь, то родители получат штраф", - рассказал студент из Днепра.

Наркокурьерам в Днепре обещают заработную плату в 15 000 - 25 000 гривень, удобный график, который работник подстраивает под себя и минимальный риск.

Как работают закладчики

"Самый надежный способ передать товар - сделать закладку. Они делаются в тех местах, куда обычный человек вряд ли посмотрит. Это небольшой сверток, который прячут в незаметных местах", - рассказывает Максим, который ранее занимался данным родом деятельности.

По словам источника, схема работы очень простая: поступает заказ через Telegram или Skуpe, далее полная оплата на карту и только тогда - источник делает закладку и сообщает место нахождение товара.

Самое главное правило: не делать повторных закладок, точнее не повторять места закладок даже хоть с какой-то большой периодичностью.

Стать закладчиком слишком просто

В интернете существует масса сайтов по поиску работы для наркодилеров с подробной инструкцией для работы. Нам понадобилось меньше минуты, чтобы найти нужную информацию. На данных интернет-ресурсах работодатель делится условиями и лайфхаками, которые должны помочь не попасться правоохранительным органам:

Кроме того, на данных сайтах желающие оставляют заявку по поиску работы, что облегчает вопрос поиска работников для работодателя:

Также работодатель рассказывает, как увеличить действие психотропных веществ и делится рецептами:

На многих ресурсах существуют опросы по поводу того, где покупатели предпочитают делать покупки:

Как попадаются закладчики и покупатели в Днепре

В Днепре полиция часто задерживает закладчиков и распространителей рекламы наркотиков. Так, 8 ноября патрульная полиция задержала студента, который рекламировал и употреблял наркотики. Парень был задержан полицейскими, после чего объяснил, что он студент-первокурсник и таким образом зарабатывает деньги. Юноша признался, что сам употребляет различные наркотические смеси и вчера делал такие надписи на домах по проспекту Гагарина. У студента патрульные обнаружили 6 баллончиков с краской. Также выяснилось, что парня неоднократно госпитализировали в больницу с диагнозом передозировка наркотическими веществами.

Парня неоднократно госпитализировали в больницу Патрульная полиция Днепропетровской области

В Днепре часто задерживают молодых людей, которые делают "закладки" с наркотиками по городу. Так, 20-летний парень пытался скрыться, но правоохранители успели его остановить. Патрульные пообщались с молодым человеком и осмотрели его. При нем был 21 сверток с наркотическим веществом, слип-пакеты и стопка купюр. Также 20-летний парень рассказал, что несколько часов назад спрятал еще один сверток с наркотическим веществом на проспекте Поля. Он признался, что распространял наркотические вещества путем так называемых "закладок". В мобильном телефоне парня инспекторы обнаружили большое количество фотографий с местами, где уже были спрятаны "закладки". Молодой человек приехал в город из села и таким образом решил заработать "легкие" деньги. Во время обыска в квартире, которую арендует подозреваемый, сотрудники полиции также обнаружили наркотические вещества. Они были расфасованы и приготовлены для распространения.

Кроме того, попадаются и те, кто покупает: ранее в Днепре в заброшенном здании были задержаны трое подростков, возле которых стоял прибор для курения, а в нем находилось растительное вещество, напоминающее наркотическое. Оказалось, что двоим мальчикам по 15 лет, а одному из них 14. Ребята приобрели наркотические вещества с помощью Telegram-канала.

Также аналогичный случай произошел 3 октября, когда городскую детскую больницу № 6 с улицы Комбрига Петрова госпитализировали троих подростков в состоянии наркотического опьянения. Одному из госпитализированных мальчиков -16 лет, второму -14, а девочке - 16. Состояние подростков охарактеризовали как наркотическую кому.

Еще одна ситуация взорвала соцсети: 19 ноября в Днепре мужчина вместе со своим малолетним сыном искал закладку под столбом:

И это - только единичные случаи, о которых каждый день можно узнавать в новостной хронике. К сожалению, данные происшествия уже никого не удивляют.

Новости В Киеве поймали маршрутчика под наркотиками

Что грозит закладчикам по факту

Если разобраться, то риск, на самом деле, очень велик. Так, за данную незаконную деятельность грозит:

- Статья 305. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (Лишение свободы на срок от 3 до 8 лет).

- Стать.я 307. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (Лишение свободы на срок от 3 до 8 лет).

- Статья 309. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром задержали россиянку с наркотиками.

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