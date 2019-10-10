Батон хлеба на три дня и яйцо с солью: как в Днепре выживают пенсионеры

Минимальная пенсия в Украине - 1564 гривны. Именно эту сумму в месяц получает пенсионер.

Многим из них приходится отказывать себе в самом необходимом и работать вместо того, чтобы отдыхать.

OBOZREVATELпообщался с пенсионерами и узнал о том, как они живут с минимальной пенсией в кармане. Многие не хотели общаться или делать фото – боялись и стеснялись.

Как выжить на пенсию Obozrevatel

С 1 декабря минимальная выплата для пенсионеров вырастет еще на 74 гривны - до 1638 гривень, но это вряд ли отразится в позитивную сторону на качестве жизни льготников.

Из-за очень низких пенсий людям пожилого возраста приходится экономить на самых основных потребностях. В основном это касается качества и количества продуктов, которые они приобретают. Кроме того, многие из пенсионеров продают последнее, чтобы заработать лишнюю копейку. Очень часто возле магазинов и супермаркетов можно увидеть бабушек и дедушек, которые продают старые книги, цветы в горшках, яблоки, мед, зелень и многое другое.

"А сколько дашь", - отвечает 80-летняя бабушка с замерзшим носом на вопрос о том, сколько стоит букет полевых цветов. Она не рассчитывает на крупную сумму и ничего не просит, просто ждет, что кто-то не пройдет мимо и обязательно купит у нее цветы, вязаные носочки или яблоки. Они не такие красивые как в супермаркете, зато домашние и без химикатов.

Как рассказала пенсионерка Любовь Васильевна, она почти ничего не покупает в супермаркетах. Ей хватает буханки хлеба на три дня, готовит суп без мяса и кашу с зажаркой из одной луковицы и моркови. Иногда покупает куриные лапки для навара в супе, чтобы были цвет и запах. Делит ужин со старой кошкой Лапой. Добавляет, что раньше, в молодости, жили хорошо. Кроме супов готовит макароны – их можно купить на вес и очень дешево.

"Иногда покупаю куриные сердечки, они вкусные. Мясо дорогое, не с моей пенсией. Сейчас, пока еще тепло, выхожу продавать. Что делать зимой? Только экономить. У меня как: в шкафу кило макарон, лук с морковкой, картошка, масло домашнее. Яйца иногда покупаю, они в магазине по 1,70 грн, дороговато. На рынок девочка приезжает из села торговать, беру у нее яйца по гривне за штуку, жалеет меня и иногда просто так дает продукты. Возьму парочку, да и ем с солью", - делится женщина.

В быту пенсионеры также стараются экономить: покупают самые дешевые средства гигиены, экономят на лекарствах, стараются любой доход "отложить" на плохие дни, ведь они знают, что такие дни бывают. Многие – остались без второй половины, другие – забыты детьми и внуками.

"Всем сейчас тяжело, а мне обидно, что не могу помочь детям. Они сами с трудом сводят концы с концами. Всегда говорю, что у меня все есть и мне ничего не надо. Особенно подарки. Считаю, что пусть лучше что-то нужное купят внуку", - делится Евгения Петровна, которая долгое время проработала инженером.

Если обратить внимание, то часто можно встретить в супермаркете растерянных пенсионеров, которые пытаются подсчитать, хватит ли им средств на покупки. Они случайно заглядывают в чужие корзинки с продуктами и без злобы вздыхают. Ведь совсем недавно могли позволить себе то же самое. Но не сегодня. Все, что они делали для страны и во что верили – превратилось в пенсию, которая равна 52 гривнам на расходы в день.

"Есть субсидия, спасибо. Но я ведь за столько лет непрерывного труда на заводе заработала ее. Не считаю субсидию чем-то таким, за что нужно бить поклоны. Мы в советское время верили, что "пашем" во благо будущего детей и были уверены в стабильной старости. Знали бы, как все будет…", - подытожила Евгения Петровна.

На центральной площади мы встретили пенсионера, который продавал цветы и калину. На вопрос, почему у него с собой нет табуретки, он ответил, что полиция не разрешает продавать на площади и ему приходится стоять, чтоб уйти в любой момент.

И таких пенсионеров, которые часами стоят, чтобы заработать на кусок хлеба - очень много. Кто-то продает продукты, другие – зарабатывают талантом.

Яна Коваль

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