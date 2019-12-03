АЗС Днепра устроили ловушку для водителей: как уберечься

В Днепре для водителей приготовили новые ловушки на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Так, сотрудники заправок проводят махинации с бензином и кладут деньги себе в карман.

OBOZREVATEL подробно расскажет о жестком обмане и куда обращаться, если Вы стали заложником мошенничества.

Обман на АЗС Днепра

Недолив бензина

Работники днепровских АЗС часто не доливают топливо в бак на положенную сумму, но при этом причину не называют. Подобный случай произошел с местной жительницей Алиной:

"За рулем я совсем недавно – почти 5 месяцев. Всегда заправляла машину на одной и той же станции, пока не увидела, что с каждым разом меня пытаются обмануть.

Например, я заправляю авто на 10 литров, соответственно, даю 300 гривень. Как-то стала замечать, что мне не доливают топливо на всю сумму и дают сдачу – 30-50 гривень. Так как я начинающий водитель, то изначально не предавала этому значение. Но на такие уловки я стала попадать все чаще.

Недавно заехала на АЗС вместе с мужем и ситуация снова повторилась. Хотела заправить машину на все 300 гривень, а в итоге заправщик принес сдачу и залил неполный бак на 270 гривень. На наши с мужем возмущения нам ответили: "Так сказала диспетчер". После этого мы поняли, что диспетчер и заправщик проводят какие-то махинации и таким образом обманывают водителей. Муж пытался разобраться, сотрудники АЗС "отморозились", и в итоге все закончилось громкими словами, но топливо никто так и не добавил. Конечно, мы могли дальше разбираться в этой ситуации, но времени не было", – рассказала Алина.

Что же на самом деле

Как выяснил OBOZREVATEL, в подобные махинации на АЗС попадают многие водители Днепра. Так, сотрудники автозаправок обманывают людей разными способами.

Во-первых, часто работники АЗС удерживают шланг в баке. Когда машину заправляют топливом, то сотрудник станции отпускает кнопку на шланге и бензин не поступает в бак. Таким образом, за одну смену заправщик может "сэкономить" и оставшееся топливо забрать себе.

Во-вторых, работники автозаправок могут перегибать или скручивать шланг с топливом. В изгибах шланга бензин скапливается и не попадает в бак. На этом сотрудники АЗС тоже хорошо "зарабатывают".

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Опытные водители предостерегают:

"Если у Вас есть возможность, то лучше самому заправлять свой автомобиль. Тогда Вы будете точно знать, что Ваши деньги не ушли кому-то в карман, и бак будет заполнен топливом".

Кроме этого, заправщики и диспетчеры вступают в сговор и тоже пытаются обмануть водителей. При этом они используют чеки.

Как стало известно, сотрудники АЗС используют фальшивые чеки и предоставляют их при отчете в бухгалтерии. Таким образом, они объясняют, что не выполнили норму топлива и продолжают наживаться на водителях.

Иногда работники автозаправок могут схитрить на талонах или топливных картах. Например, заправщики могут заливать бензин по топливной карте в чужую машину, но при этом за топливо брать только наличные деньги.

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Куда обращаться, если Вы попали в ловушку АЗС

Согласно Закону "О защите прав потребителя", Вы имеете полное право потребовать проверить факт недолива топлива. Поэтому нужно обратиться к диспетчеру автозаправки. Для этого Вам должны предоставить мерник (прибор для измерения жидкостей методом налива и последующего слива, – ред.).

Если факт недолива все-таки обнаружился, то необходимо составить акт, где будет указано количество топлива в мернике.

Отметим, что обязательно должен быть чек или другой документ, подтверждающий оплату топлива.

После состава соответствующего акта обе стороны обязаны его подписать. В случае отказа виновной стороны, можно привлечь очевидцев или вызвать полицию. Дальше правоохранители будут выяснять все обстоятельства случившегося.

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Штрафы за нарушение

Согласно Законодательству Украины, при обмеривании, обвешивании, обсчете или другом обмане нарушителю грозит административный штраф: на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

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