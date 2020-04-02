Дети с аутизмом в Днепре: как им помогают и что нужно знать о болезни

Ежегодно 2 апреля проходит Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Мы хотим подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.

Как распознать аутизм и оформить инвалидность в Днепре, и как помогают в городе особенным деткам – читайте далее в нашем материале.

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Что такое аутизм

Аутизм – это нарушение развития нервной системы. Его невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, однако сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые пять лет жизни.

Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Такие детки проявляют способности к рисованию, музыке, конструированию, математике и тому подобное. При этом другие сферы жизни не будут интересовать ребенка.

Есть множество факторов, которые повышают вероятность появления у ребенка аутизма, в том числе факторы окружающей среды и генетики.

Как известно, вакцинация не может вызвать развитие аутистических расстройств у детей, поскольку поражения мозга происходит еще на этапе внутриутробного развития плода.

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Мифы про аутизм

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, существует несколько мифов про аутизм.

Миф 1: Аутизм – это болезнь

Факты: Расстройства аутистического спектра – это не болезнь, а состояние, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Аутизм невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Миф 2: Аутизм связан с вакцинацией

Факты: Многочисленные исследования доказывают, что вакцины в принципе и вакцинация против кори не могут быть причиной развития аутизма у детей. Расстройства аутистического спектра – это генетическое нарушение, с ним рождаются, а не приобретают из-за прививки в детстве или в результате неправильного воспитания. Поражение мозга происходит еще на этапе внутриутробного развития плода.

Миф 3: Аутизм – редкое нарушение

Факты: Аутизм более распространен, чем синдром Дауна, поэтому редким назвать его вряд ли можно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра.

Миф 4: Все люди с аутизмом – гении/имеют нарушения интеллекта

Факты: Люди с аутизмом разные. Так, среди них есть те, кто может решать сложные математические задачи и обладает феноменальной памятью, а есть люди и со средними способностями. Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им требуется гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому. Если у ребенка есть проблемы с интеллектом – это дополнительный диагноз.

Миф 5: Люди с аутизмом замкнутые, не хотят общаться и им никто не нужен

Факты: Это не так. Как и все, они испытывают потребность в общении. Им всегда есть что сказать, просто сложно это сделать. Поэтому нужно вовремя найти альтернативный способ коммуникации. Им очень нужна помощь, поддержка и понимание.

Отметим, что в Украине зарегистрировано более 7000 таких детей.

Дети с аутизмом aba-kurs.com

Как понять, что у ребенка аутизм

В Министерстве здравоохранения советуют обратить внимание и сообщить врачу, если у Вашего ребенка ощутимое нарушение речи, нет эмоционального контакта с людьми (прежде всего – с родителями), ребенок уединенный, а среди других людей испытывает тревогу, неудачи вызывают у него гнев, а поведение в целом является стереотипным.

Например, ребенок осуществляет одни и те же действия в течение долгого времени: повторяет одно и то же слово, бегает по кругу, раскачивается из стороны в сторону и тому подобное.

Отметим, что наличие отдельных симптомов не означает, что у Вашего ребенка аутизм. В то же время, сообщите об этом врачу, чтобы получить квалифицированный ответ.

Опросник для диагностики аутизма

Опросник расстройств аутистического спектра – это инструмент, позволяющий оценить особенности общения и поведения у ребенка, чтобы выявить симптомы, связанные с расстройствами аутистического спектра. Также это способ диагностики аутизма у детей без учета возрастной категории, уровня умственного развития или степени проявления аутизма.

Диагностика возможна для детей от 1 года до 16 лет.

По данным научных исследований, его точность близка к 99%, результаты соответствуют другим диагностическим опросникам, диагнозам врачей и мнениям родителей. Опросник заполняют родители или опекуны.

При заполнении опросника необходимо ответить на 79 вопросов (которые описывают 30 признаков) даются в формате да/нет, обычно на заполнение требуется не более 15 минут.

После заполнения нажмите кнопку "Отправить". Результаты придут к Вам на электронную почту.

Заполнять нужно в форме Google – Опросник для диагностики аутизма.

Дети с аутизмом club-zozh.ru

Как оформить инвалидность для детей с аутизмом в Днепре

В Днепре инвалидность для аутиста оформляется через медико-социальную экспертизу. Все обследования можно проходить амбулаторно.

Для начала следует обратиться в клинику по месту жительства для подтверждения диагноза. Обращаться нужно к неврологу или детскому психиатру. Если в больнице нет профильного врача, нужно взять направление в Днепропетровскую областную психиатрическую больницу.

Затем специалист должен выдать направление на прохождение медико-социальной экспертизы. Также врач должен назначить прохождение различных анализов, лабораторных и инструментальных исследований, посещение других специалистов.

После этого нужно посетить еще раз лечащего врача, который выдаст направление на МСЭ – уже с результатами комплексного обследования.

После прохождения экспертизы комиссия изучает подготовленные врачом документы, присваивает соответствующую группу инвалидности и назначает план реабилитации.

После решения комиссии – получение удостоверения и оформление пособий. Для этого необходимо обратиться в отдел соцзащиты и предоставить все документы, выданные на комиссии МСЭ.

Дети с аутизмом aba-kurs.com

Необходимые документы для оформления инвалидности

Заявление от родителя о желании провести медико-социальную экспертизу;

Свидетельство о рождении или паспорт;

Направление лечащего врача (при подаче документов на комиссию (форма 088/y-06));

Документы, подтверждающие наличие отклонений по здоровью у ребенка;

Психолого-педагогическая характеристика на ребенка, выданная в детском саду или школе, которые он посещает. Если же ребенок находится дома, то тогда следует указать об этом отдельно, так как в таком случае характеристика не нужна.

Медико-социальные экспертизы Днепра

Областной клинический центр медико-социальной экспертизы Соборного района: Соборная площадь,14/16. Телефон: +380(56)-370-29-42.

Областной центр медико-социальной экспертизы: проспект Героев, 22. Телефон: +380(56)-374-50-22.

Правобережная межрайонная медико-социальная экспертная комиссия №1: улица Новосельная, 7. Телефон: +380(56)-749-71-30.

Областной центр медико-социальной экспертизы Амур-Нижнеднепровского района: проспект Мануйловский, 29. Телефон: +380(56)-223-15-20.

Областной центр медико-социальной экспертизы Чечеловского района: улица Краснопольская, 6Б.

Областной центр медико-социальной экспертизы Шевченковского района: проспект Богдана Хмельницкого, 19. Телефон: +380(56)-374-55-19.

Управления социальной защиты населения Днепра

Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета: ул. Жуковского 39/41. Телефон: (056)377-88-98, (095)095-91-58.

Правобережное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета: ул. Трудовая, 1-а. Телефон: (056)767-10-32.

Левобережное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета: пр. Петра Калнышевского, 55. Телефон: (056)722-21-85.

Дети с аутизмом informburo.kz

Где в Днепре проводят реабилитацию для детей с аутизмом

В Днепре уже четвертый год работает современный реабилитационный центр для детей с аутизмом.

В этом центре с малышами занимаются профессиональные врачи, психологи и психотерапевты, которые используют современные способы работы.

В центре помогают социализироваться детям со всей Днепропетровской области. Возраст – от 5 до 7 лет. Малышей готовят к школе, а еще они получают множество оздоравливающих процедур.

Реабилитационный центр для детей с аутизмом Пресс-служба ДнепрОГА

Реабилитационный центр для детей с аутизмом Пресс-служба ДнепрОГА

Одновременно там обучают до полутора десятка детей. Рядом с малышами всегда находятся родители.

Детям помогают развиваться опытные специалисты – дефектологи, логопеды, реабилитологи, психологи, узкопрофильные врачи. К каждому ребенку – индивидуальный подход и соответствующая методика.

Отметим, что жители Днепропетровской области могут обращаться в реабилитационный центр за консультациями. Сотрудники делятся собственными методиками и дидактическими разработками с родителями.

Центр находится по адресу: улица Ляшко-Попеля, 1. Телефон: (0562)377-20-14.

Реабилитационный центр для детей с аутизмом Пресс-служба ДнепрОГА

Реабилитационный центр для детей с аутизмом Пресс-служба ДнепрОГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жители Днепра могут получить консультацию врача онлайн. Для этого необходимо предварительно записаться. Стало известно, как получить консультацию врача онлайн в Днепре и во сколько это обойдется.

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