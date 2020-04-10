Аренда жилья в Днепре: изменились ли цены в период карантина

Вместе с карантином в Днепр пришло много изменений, которые для одних финансово выгодны, а для других – в ущерб.

О том, изменились ли цены на аренду недвижимости в Днепре во время карантина – расскажет OBOZREVATEL.

depositphotos Цены на жилье в Днепре во время карантина

Карантин здорово "подкосил" многих жителей Днепра, поэтому спрос на аренду жилья стал ниже. Арендодатели и риелторы идут на встречу потенциальным клиентам, ведь в данной ситуации другого варианта нет: заранее подготовленная финансовая подушка, на которую можно рассчитывать, есть далеко не у всех.

Некоторая недвижимость в Днепре, которая сдается в аренду – стала дешевле. В большинстве случаев цены упали на квартиры эконом класса и среднего сегмента. Если говорить о дорогостоящей жилплощади – стоимость осталась неизменной.

Так, однокомнатную квартиру на левом берегу с хорошим косметическим ремонтом и удобным местом расположения можно арендовать за 3000 гривен в месяц. Такая цена за жилплощадь будет доступна арендатору только в период карантина. Позже, когда карантин закончится – стоимость аренды повысится до 5000 гривен.

Стандартная цена квартиры - 5000 гривен OLX

В период карантина квартиру сдают в аренду за 3000 гривен OLX

Двухкомнатная квартира на ж\м Тополь также сдается по скидке: цена за жилплощать составляет 3500 гривен. В среднем, двухкомнатная квартира в таком районе (в обычный период) обойдется не менее, чем в 4300 гривен. Арендодатель сразу предупреждает о том, что сдает жилье на короткий срок в период карантина, и о том, что в квартире практически нет мебели.

На Тополе квартиру сдают в период карантина OLX

Ближе к центру города сейчас также есть возможность арендовать квартиру дешевле, чем обычно. К примеру, двухкомнатная квартира, стоимость которой ранее составляла 8500 гривен – сдается со скидкой в 2500 грн, за 6000 гривен.

Некоторые квартиры становятся дешевле Instagram: kupit_kvartiru.dnepr

Из-за карантина цены на аренду становятся ниже Instagram: kupit_kvartiru.dnepr

Скидки для желающих снять квартиру на длительный срок не очень популярны среди арендодателей. А вот жилье, которое сдают в Днепре посуточно – другое дело. Риелторы не только предлагают хорошие скидки на посуточную аренду, но и сдают дорогостоящие квартиры по средним ценам на 30 дней и более.

Так, квартиру стоимостью 650 гривен за сутки (или 16 500 грн в месяц) можно арендовать дешевле, чем ранее. Стоимость данной жилплощади во время карантина – 500 гривен в сутки или 10 500 гривен в месяц.

Хорошая квартира намного дешевле, чем обычно doba.ua

Карантин принес с собой много изменений doba.ua

Цены падают doba.ua

Предложений с ценами, которые могут заинтересовать потенциального арендатора – очень много. Сейчас в Днепре можно снять квартиру по доступной цене и хорошими условиями в отличном районе. Например, однокомнатная квартира на улице Телевизионной (район проспекта Гагарина) сегодня обойдется в 6000 гривен за месяц или 450 гривен за сутки.

Дешевле, чем всегда doba.ua

Изменится ли ситуация на рынке аренды завтра – спрогнозировать сложно. События, которые развиваются в стране – стремительны и непредсказуемы. Уже сейчас жители Днепра готовятся к возможному негативному исходу, планируя при продлении карантина съезжать со съемных квартир:

"Мы с молодым человеком арендуем квартиру на окраине города. Жилье хорошее, оно обходится нам в 5200-5700 гривен с коммунальными платежами в зависимости от сезона. Будет ли целесообразно арендовать жилье, если ограничения в стране в ближайшее время не будут сняты – думаю, что нет. Проще вернуться домой к родителям и переждать, ведь неизвестно, что нас ждет дальше", – поделилась 25-летняя днепрянка Анна.

По мнению жителя Днепра Константина, в нашем городе точно никто не готов устроить "арендные каникулы", ведь многие арендодатели живут за счет того, что сдают свое жилье:

"Собственники квартир уже сейчас не охотно идут на компромисс. К примеру, я пытался договориться с арендодателем о понижении цены на время карантина, на что получил отказ. Конечно же, возможно это вопрос жадности – не уступить в кризисный период 500 гривен, ведь так можно остаться без ежемесячного дополнительного дохода. Лично я планирую съезжать, искать вариант дешевле. Карантин ввели, но о том, как люди будут жить и чем платить – никто не подумал".

Чаще всего, при подписании договора на аренду жилья, у днепрян есть резервный последний месяц, который был оплачен при заселении. Это единственная "подушка", которая гарантирует временную стабильность в кризисный для людей период:

"Я оплатила аренду за первый и последний месяц, впереди остался май. Если к началу следующего месяца ситуация в стране не стабилизируется – мне придется прощаться с квартирой, ведь финансы на исходе, а работы мало. Очень неприятно, что приходится терпеть такие неудобства. Чувству себя незащищенной", – поделилась 23-летняя днепрянка Дарья.

Остается надеется на то, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Если же нет – арендодателям придется идти на уступки. В ином случае – люди будут просто не в состоянии платить за аренду.

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