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15 апреля • обновлено в 19:51
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София Ковнир
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Аренда загородных и дачных домов: сколько стоит сбежать из Днепра

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Жители Днепра предпочитают больше находиться на улице и дышать свежим воздухом. Но так как на время карантина рекомендуют лишний раз не выходить из дома, то горожане активно арендуют дачные и загородные помещения.

Во сколько обойдется аренда загородных домов и дач для жителей Днепра – читайте далее в нашем материале.

Аренда загородных и дачных домов в Днепре

Аренда загородных и дачных домов в Днепре

Чем отличается загородный дом от дачи

На данный момент провести время за городом – один из лучших вариантов, так как там свежий и чистый воздух, отсутствует шум и городская суета и всегда найдется способ как развлечься.

Разница между загородным домом и дачей есть. Например, загородный частный дом обычно расположен на окраине города, а дача строится на земле, где можно заниматься садоводством и другими огородными делами.

Кроме этого, загородные дома используются для периодичного или круглогодичного проживания, поэтому их обустраивают всеми удобствами – водоснабжением, отоплением и т. д.

Дачные дома обычно предназначены для проживания в теплое время года. В таких домах редко проводят водоснабжение и отопление, достаточно всего лишь электричества. Ведь на даче днепряне могут обустраивать теплицы, огороды и заниматься садоводством.

Загородный и дачный дом

Загородный и дачный дом

Аренда загородных и дачных домов в Днепре

В период карантина цены на аренду загородных домов и дач выросли в несколько раз, так как стали очень востребованными. Дома сдают в аренду посуточно или сразу же на месяц. Стоимость аренды загородного дома или дачи зависит от их состояния и квадратных метров.

Жителям Днепра некоторые владельцы могут сдать небольшой дачный домик с водопроводом и туалетом во дворе, но при этом внутри помещения есть все необходимое для проживания – мебель, холодильник, шкаф. Также рядом присутствуют магазины продуктов. Средняя стоимость такого домика обойдется от 1000 гривен/месяц.

"Приглашаю провести время карантина на даче! Чистый воздух и отсутствие скопления людей сохранит здоровье Вам и Вашим близким!", – отмечают владельцы.
Аренда дома

Аренда дома

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Аренда дома

Аренда дома

OLX

Аренда дома

Аренда дома

OLX

Если Вам нужна дача со всеми удобствами внутри помещения – туалетом, санузлами и другими, то цена такого домика увеличивается – от 5 тысяч гривен и плюс коммунальные услуги. Но в эту стоимость входит горячая вода, холодильник, кондиционер и другое.

Аренда дома

Аренда дома

Скриншот

Аренда дома

Аренда дома

OLX

Аренда дома

Аренда дома

OLX

Если у Вас большая компания и Вы нуждаетесь в просторе, то аренда загородного дома со всеми удобствами обойдется намного дороже. Так, владельцы предлагают уютные дома для отдыха недалеко от реки и леса, в которых присутствуют просторный зал с камином, столовая с кухней, караоке-центр и множество других развлечений.

Кроме этого, в таких загородных домах есть много спальных мест для большой компании, а в просторном дворе находятся зоны для отдыха и несколько санузлов. Средняя стоимость аренды большого загородного дома составляет от 3 тысяч гривен/сутки и выше за 5-8 человек.

Аренда дома

Аренда дома

ua.m2bomber.com

Аренда дома

Аренда дома

OLX

Многие владельцы отмечают, что дома на время карантина не сдают для шумных компаний и проведения веселых мероприятий, а только для спокойного отдыха на свежем воздухе.

"На время карантина дом посуточно для увеселительных мероприятий не сдается! Только для желающих провести тихий и спокойный отдых. Ограничение 30+!
Шумным и молодым компаниям дом не сдаем. Любителей ночных вечеринок и громкой музыки просьба не беспокоить", – сообщают владельцы домов.

Так, для комфортного семейного отдыха предлагают загородные дома повышенного комфорта – с сауной внутри, панорамной террасой с видом на Днепр, беседкой, бильярдом, мангалом, парковкой и другими развлечениями.

Также в подобных домах присутствуют столовая с кухней со всеми необходимыми удобствами, евроремонт, несколько санузлов и спальных мест. Средняя стоимость загородного дома составляет от 5 тысяч гривен/сутки до восьми человек. Отметим, что в выходные и праздничные дни цена на такой дом меняется и обговаривается лично с владельцем.

Аренда дома

Аренда дома

ua.m2bomber.com

Аренда дома

Аренда дома

OLX

Аренда дома

Аренда дома

OLX

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Алгоритм действий при подозрении COVID-19

Алгоритм действий при подозрении COVID-19

Министерство здравоохранения Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в период карантина для жителей Днепра изменились условия оплаты коммунальных услуг. Теперь горожанам приходиться проводить платежи онлайн и с помощью приложений. Стало известно, как жителям Днепра оплачивать коммунальные услуги во время карантина.

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Автор
София Ковнир
Темы
Аренда жилья Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Тег
карантин
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