Активный отдых в Днепре: как незабываемо провести время на свежем воздухе

Проводить время на свежем воздухе – всегда полезно. Активный отдых влияет не только на здоровье, но и на восстановление сил и энергии.

Как в Днепре провести весело и незабываемо время на свежем воздухе – читайте далее в нашем материале.

Активный отдых в Днепре 5min.by

Аренда велосипедов

Езда на велосипеде полезна тем, что поддерживает организм и тело в хорошей форме. При катании вырабатывается в большом количестве адреналин и при этом он помогает сбросить лишний вес и подтянуть тело.

Кроме того, катание на велосипедах влияет на нервную систему. Во время поездки выделяется множество эндорфинов и поэтому это отличный способ отвлечься от окружающих проблем и снять стресс.

Средняя стоимость аренды велосипеда в Днепре – 50 гривен/час, за сутки – от 100 до 250 гривен. Кроме того, дополнительно можно приобрести шлем, наколенники и налокотники.

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Отметим, что для этого многие компании требуют оставить залог – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и определенная сумма.

Аренда велосипедов Унифехт

Прогулки на байдарках и каяках

В Днепре многие клубы отдыха предлагают увлекательные прогулки на байдарках или каяках по реке. Для такого активного вида отдыха составляют специальные маршруты, удобные байдарки/каяки, а также выдаются спасательные жилеты.

Во время такой прогулки Вы сможете увидеть самые красивые и таинственные места Днепра.

Стоимость прогулки в Днепре зависит от выбранного маршрута. В среднем – от 180 до 300 гривен/человек.

Также в Днепре можно взять в аренду байдарку или каяк и самим отправиться на прогулку. Средняя стоимость проката – от 250 гривен и выше.

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Отметим, что при аренде выдаются спасательные жилеты и другие необходимые вещи. Также за прокат придется оставить залог – паспорт гражданина Украина или водительское удостоверение.

Прогулки на байдарках и каяках ostrovclub.dp.ua

Конные прогулки

Езда верхом сильно влияет на здоровье. Она может исправить позвоночник, выровнять осанку, укрепить мышцы и избавить от головокружений. Также благодаря конным прогулкам нормализируется кровоток и повышается тонус.

В Днепре средняя стоимость конной прогулки – от 350 гривен/час вместе с инструктором.

Во многих конных клубах Днепра подчеркивают, что для езды верхом необходимо подготовиться заранее: комфортно одеться, прослушать технику инструктажа и безопасности, и уже после этого отправиться на прогулку.

Конные прогулки besplatka.ua

Прыжки с парашютом

Жители Днепра могут заказать прыжок с парашютом и осуществить его в поселке Майское в Днепропетровской области. Там находится АК "Авиа-Союз" — аэродром европейского уровня.

Если Вы прыгаете с парашютом впервые, то ознакомительный прыжок обойдется в 2300 гривен, а тренировочный – 1900 гривен.

Аэродром АК "Авиа-Союз"

Аэродром АК "Авиа-Союз"

Кроме того, жители Днепра могут осуществить тандем прыжок, стоимость которого зависит от веса пассажира:

Тандем прыжок до 90 кг – 4200 гривен;

Тандем прыжок 91-120 кг – 4500 гривен;

Тандем прыжок с видео и фото до 90 кг – 6 тысяч гривен;

Тандем прыжок с видео и фото 91-120 кг – 6300 гривен.

Прыжки с парашютом Bodo

Скалолазание

Скалолазание укрепляет мышцы в верхней и нижней части тела. Благодаря интенсивным и регулярным тренировкам, Вы сможете улучшить свою выносливость, силу мышц, улучшить ловкость и гибкость тела.

В Днепре есть множество скалодромов, в том числе и на свежем воздухе.

Средняя стоимость занятия в Днепре – от 150 до 350 гривен. Отметим, что для детей цены немного ниже – от 100 до 300 гривен. Стоимость занятия зависит от выбранной категории: с инструктором или без, индивидуальные занятия и т.д.

Скалодром skalodrom72.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепр наконец пришла солнечная и жаркая погода. Поэтому местные жители активно выходят на городские пляжи, загорают и плещутся в реке. Стало известно, как работают пляжи Днепра.