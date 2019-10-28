25 тысяч гривень в месяц: как в Днепре зарабатывать, не выходя из дома

В современном мире интернет занимает большую часть нашей жизни. Поэтому на этом можно неплохо заработать.

OBOZREVATEL расскажет, как в Днепре легко заработать хорошие деньги, не выходя из дома.

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Копирайтер

Если Вы умеете правильно выражать свои мысли, хорошо писать тексты на любую тематику и знаете правила грамматики и пунктуации, то работа копирайтера создана для Вас. У Вас есть возможность работать удаленно и при этом получать хорошие деньги.

В Днепре заработная плата копирайтера зависит от количества символов и страниц написанной статьи. Например, за 1000 символов – 14 гривень. Некоторые компании оплачивают за одну страницу текста (около 300 слов) до 500 гривень. В общем за месяц можно заработать от 10 тысяч до 12 тысяч гривень.

Копирайтер Google Sites

График работы можно выбрать самому. Главное – уметь и любить писать, тогда и заработная плата будет соответствующая.

Копирайтер

Копирайтер

Копирайтер

Переводчик

Эта профессия одна из самых востребованных в Днепре. Если Вы хорошо владеете иностранным языком, то за месяц работы переводчиком можете получить от 7 тысяч до 25 тысяч гривень.

Работать можно удаленно, график согласовывается с руководством. Для такой работы требуются базовые знания иностранного языка, свободный доступ к интернету и готовность активно работать.

Переводчик

Переводчик

Переводчик

Редактор/Корректор

Для работы корректором или редактором требуются умения проверять тексты на грамматические, пунктуационные, орфографические, лексические и стилистические ошибки. Опыт работы всегда приветствуется. За такую удаленную работу Вы получите от 8 тысяч до 12 тысяч гривень.

Корректор/Редактор

Корректор/Редактор

Веб-сайт/Блог

Если Вы любите и умеете писать, делиться своими переживаниями и мыслями, то хорошие деньги можно заработать на личном сайте или блоге.

Удаленно Вы можете делиться жизненным опытом, обсуждать волнующие всех проблемы, а также рассказывать о своих достижениях. Но для этого следует создать хороший сайт/блог и набрать аудиторию, которой будут интересны Ваши мысли. Контент своей страницы Вы можете выбрать сами.

Приносить неплохую прибыль будет реклама, которую Вы сможете продвигать в своем блоге.

Сейчас зарабатывать на рекламе – очень популярный способ заработка в интернете. Заработная плата зависит от Вас и Вашей аудитории и контента.

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Новости Как в Днепре прожить за копейки и не умереть от голода

Оператор call-центра

Для этой работы обязательными требованиями являются: владение компьютером и свободный доступ к интернету, грамотная речь и четкая дикция, умение вежливо и правильно общаться с людьми. У Вас есть возможность работать дома и за месяц получать от 7 тысяч до 12 тысяч гривень. Опыт приветствуется, но не обязателен.

Оператор

Оператор

Оператор

SEO-специалист/SMM-менеджер

SEO-специалисты продвигают сайты в поисковых системах, а SMM-менеджеры занимаются продвижением страниц и сообществ в социальных сетях. В Днепре такие профессии очень востребованы.

SEO-специалист Поступи.бел

Если Вы умеете вести социальные сети и размещать в них рекламные записи, а также работать и общаться с людьми, то работа SMM-менеджером идеально подходит для Вас. Заработная плата в Днепре составляет от 7 тысяч до 20 тысяч гривень.

SMM-менеджер

SMM-менеджер

SMM-менеджер

В обязанности SEO-специалиста входит умение анализировать контент и статьи конкурентов, проводить оптимизацию текстов и главных тэгов, аудит сайта. Заработная плата в Днепре составляет от 5 тысяч до 10 тысяч гривень.

SEO-специалист

SEO-специалист

Дизайнер/Ретушер

Для этой работы важно уметь пользоваться Photoshop, красиво обрабатывать и ретушировать фотографии, и выполнять поставленные задачи. В Днепре на этом можно зарабатывать удаленно в месяц от 10 тысяч до 20 тысяч гривень.

Ретушер

Ретушер

София Ковнир

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