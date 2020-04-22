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22 апреля • обновлено в 06:54
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Алина Рашевская
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Зябко и пасмурно: синоптики дали прогноз погоды на 22 апреля в Днепре

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В среду, 22 апреля, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +1 до +12 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 27-72%. Рассвет наступит в 05:33, закат ожидается в 19:43.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине 22 апреля существенно не изменится – останутся порывистые ветры с северным и северо-западным направлениями. Температура ночью опустится до +2..+5 градусов с локальными заморозками.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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