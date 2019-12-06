"Зря ругаем молодежь": парень из Днепропетровщины поразил сеть добрым поступком

В Каменском Днепропетровской области неравнодушный юноша помог больной бабушке добраться домой.

О щедрости и отзывчивости представителя молодого поколения рассказали в Facebook-группе "Просто Днепродзержинск". Всего за несколько дней публикация набрала тысячи лайков и сотни благодарных комментариев.

Парень из Днепропетровщины поразил сеть добрым поступком Facebook-группа "Просто Днепродзержинск"

"Все-таки зря мы ругаем молодежь. Сегодня была приятно удивлена поступком молодого человека. В больницу скорой помощи привезли бабулю с переломом руки, наложили гипс. Но сказали, что домой скорая ее не повезет, нужно вызвать такси. Сидящий рядом парень достал кошелек и протянул бабуле деньги на такси", – рассказала каменчанка.

Как оказалось, 88-летней Александре Михайловне больше некому было помочь – ее сын также находился на лечении в больнице. Богдан же оказался единственным, кто не раздумывая откликнулся.

"Спасибо ему за человечность и благородный поступок. Пока есть такие неравнодушные молодые люди, есть надежда, что все у нас будет хорошо", – подытожила автор публикации.

Благодарные участники сообщества не скрывали свой восторг.

Скриншот Парень из Днепропетровщины поразил сеть добрым поступком

Скриншот Парень из Днепропетровщины поразил сеть добрым поступком

Скриншот Парень из Днепропетровщины поразил сеть добрым поступком

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сеть растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам. Пост с сообщением уже набрал почти 10 тысяч "лайков".

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