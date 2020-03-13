Зонтик пригодится: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 13 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.

Большая часть дня пройдет без осадков. К вечеру ожидается сильный дождь, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +6 до +17 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 52-85%.

Погода в Днепре Комсомольская правда

Рассвет наступит в 5:53, закат ожидается в 17:44.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на западе и в центре Украины ожидаются дожди, а восточную и южную часть порадует почти летняя погода. Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимутся до +16...+19 градусов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал