Зонтик пригодится: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 13 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.
Большая часть дня пройдет без осадков. К вечеру ожидается сильный дождь, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +6 до +17 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 52-85%.
Погода в Днепре
Комсомольская правда
Рассвет наступит в 5:53, закат ожидается в 17:44.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на западе и в центре Украины ожидаются дожди, а восточную и южную часть порадует почти летняя погода. Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимутся до +16...+19 градусов.
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